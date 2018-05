Cilvēki sašutuši par ideju “Mediķis pie neatliekamās palīdzības stūres”

Foto - Karīna Miezāja un LETA

Pirmdien portālā la.lv rakstījām, ka jo 1. jūlija gaidāmi pārkārtojumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) plānots īstenot pilotprojektu, ka operatīvo transportlīdzekli dienas stundās Rīgā un tās apkārtnē vadīs mediķis nevis profesionāls autovadītājs. Brigādē vairs nestrādās trīs personas, bet gan divas –tikai ārsta palīgi. Pilotprojekts, kurā Rīgas mediķi aicināti iesaistīties brīvprātīgi, tiks īstenots līdz oktobrim. Ja tas būs noritējis veiksmīgi, trīs gadu laikā plānots izveidot 45 šādas brigādes visās lielākajās pilsētās, jo tur ir liela dienas izsaukumu intensitāte.

Autores Māras Libekas aptaujātie neatliekamās palīdzības mediķi gan nevēlētos iesaistīties šajā projektā – trešās, šofera, rokas noderot, palīdzot pacientam, kā arī viņi neprotot vadīt tik liela gabarīta automašīnu, kaut gan esot autovadītāja apliecība.

Ilga Feldmane: “Vairs negribas lasīt par ātrajām palīdzībām! Kāda ĀTRĀ, ja pie stūres neprofesionāls šoferis!”

Rita Upeniece: “Ko darīs ārkārtas situācijā – stūrēs vai reanimēs?”

Irina Orlovska: “Es par to pašu! Ja vajadzīgas 4 rokas mašīnā vai 6 rokas izsaukumā!.. Tā varbūt var notikt paramediķu brigādē, kuras nodarbojās ar visvienkāršāko pārvešanu! Bet ne nopietnos izsaukumos! Tagad jau tā pacients ir otrā plānā – galvenais papīrus pareizi noformēt, katru cimdu pāri norakstīt!… Murgi!”

Ulla Kavicks: “Virtuozs šoferis ne vienmēr var būt labs ārsts un otrādi… sevišķi Rīgas labirintos…”

Ilona Vīnberga: “Nu vai nav skaisti! Veselības nodokli uzlika lai pat ātro palīdzību atņemtu? Nu jau galīgi sāk ost pēc sēra šitajā republikā!”

Arnis Vilemsons retoriski vaicā: “Šoferdakters vai dakteršofers?!”

Daiga Dzalba: “Izdomā naudas taupīšanai netrūkst! Tikai nez kā pēc jātaupa uz mūsu veselības un drošības rēķina?”

Mirdza Dzelme: “Būtībā ir vienalga, kas to auto stūrē, jo ātrā palīdzība to vien dara, kā pilda transportētāja funkcijas. Medicīnisko palīdzību pie pacienta mājās viņi vairs nesniedz.”

Nepalīgs: “Jā, ārzemes tā ir, bet, lielākoties ārzemēs arī 5. stāvā ir lifti. Mūsu meitenes grib vēl arī dzemdēt, ne visu mūžu stiept 120 kg pacientus divatā (!!!) No 5. stāva.”

Lasītājs: “Nu tagad varēs bīties no ātrās palīdzības, kad redzēs pretim nākot.. Profesionāls šoferis nav tas pats, kas ikdienas braucējs. Te izskatās, ka mediķi paši sev rok bedri.”

Lasītājs: “Vienkārši šausmas! Kas tas par priekšlikumu? Ārsts ir ārsts nevis šoferis. Šoferis, protams, var palīdzēt kaut ko, nevis sniegt medicīnisku palīdzību….”

Xoro raksta: “Projekts optimizēt lai “nedataisīts” ārsts var izdzīvot? Iedomājieties – aizbrauks naktī divas sievietes uz “pozitīvu” ielu , kur viņas gaida narkomāni, lai atņemtu koferi ar ampulām.. Ja bija vīrietis pie stūres un riteņu atslēga zem beņķa – cita runa. Un daudz citu nianšu. Nedzīvs tas projekts. Tā jau mediķu trūkuma pēc NPD kvalitāte zema.”

Velga: “Apvienojiet ofisa darbus, ir tik daudzi posteņi , kur ir dubutdarbs, tur tik tiešam varēs ietaupīt, viņu ir tik daudz dispečerdienestā, vajag vienkārši padomāt, kur var ietaupīt un galu galā kāpēc tāda naudas izšķērdība. Ļaut strādāt 240 stundas mēnesī, tāpēc jau viņiem ir grūti, pēc likuma nedrīkst strādāt tik daudzas stundas, kur skatās valsts darba inspekcija?”

Anonīms lasītājs: “Abi mediķi būs apkrāvušies ar aprīkojumu… Kas panesīs pacientu,ja būs nepieciešams?”

In: “Šoferis-uz mūsu ceļiem – tad pie slimnieka vai nelaimes gadījums = atvainojiet, ja nebūtu ilgi gadi pie stūres pavadīti, neko varbūt neteiktu, bet tagad saprotu, ka jo tālāk, jo trakāk!”

Andris: “Katra profesija jābū meistaram braukt ekstemālos apstākļos un vēl skatīt slimnieku.”

Lasītājs: “Vēl varētu ieviest viena cilvēka brigādes uz motocikla. Iedomājieties, kas par ekonomiju. Un kādā ātrumā ārsts varēs ierasties…”

Ir arī daži pozitīvi komentāri: “Manuprāt lieliska ideja, pats esmu ārsta palīgs, un esmu jau pieteicies! Kādēļ vairākas Eiropas valstis un ASV to var, bet mēs ne? Profesionāli autovadītāji? Ar pusi no tiem braucot man bail par savu drošību, jo, godīgi sakot, braukt viņi nemāk. Cik no palīdzības saucējiem redz šoferi izsaukumā? 1 no 30? Viņi savas d…. no mašīnas neizkustina…”

Lasītājs “Es”: “Kas gan tur briesmīgs? Lielbritānijā visi ātro palīdzību šoferi ir paramediķi. Par autobāzi gan jāatbild mehāniķiem.”

