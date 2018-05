Kurp aizved vieglās kājas? Caureja pieaugušajiem un bērniem

Foto - Shutterstock

Caureja kaut reizi mūžā bijusi teju ikvienam, līdz ar to tā ir viena no izplatītākajām slimībām pasaulē: Pasaules Veselības organizācijas dati liecina, ka ik gadu tā piemeklē divus miljardus cilvēku. Diemžēl diarejas izraisīta organisma atūdeņošanās ir nāves cēlonis 1,9 miljoniem bērnu vecumā līdz pieciem gadiem, galvenokārt jaunattīstības valstīs.

Par caureju uzskata šķidru vai pusšķidru vēdera izeju vairāk nekā trīs reizes dienā. Ja vēdera izeja izeja ir bieža, bet nav šķidra, tā nav caureja. Arī zīdaiņiem, kurus māte baro ar krūti, mēdz būt pašķidra un bieža vēdera izeja, tomēr arī tā nav patoloģija.

Ierosinātāji – mikroskopiski

Lielākoties akūtu caureju izraisa zarnu trakta infekcijas, kuras galvenokārt ierosina vīrusi, baktērijas vai parazīti. Citos gadījumos caureju dēvē par funkcionālu, ja tai nevar atrast precīzus cēloņus, piemēram, diareja, kas piemeklē kairinātas zarnas sindroma gadījumā un ir viena no šā sindroma pazīmēm, ir funkcionāla. Hroniska funkcionāla caureja var būt čūlainā kolīta vai Krona slimības pacientiem. Tomēr ir vēl desmitiem cēloņu, kāpēc vēdera izeja kļūst šķidra, sākot ar antibiotiku lietošanu un beidzot ar ļaundabīgiem audzējiem.

Ārstēšana vērsta pret atūdeņošanos

Caurejas ārstēšana atkarīga no tās smaguma: viegla var pāriet pati no sevis, un tad to arī nevajadzētu censties tūdaļ nomākt, jo ar ūdeņainajiem izdalījumiem organisms atbrīvojas no toksiskām vielām. Smagāka un neatlaidīgāka, ko pavada arī sāpes, var liecināt par nepieciešamību apmeklēt ārsta palīdzību vai pat ārstēties slimnīcā. Būtiskākie draudi veselībai ir organisma atūdeņošanās jeb dehidratācija, tāpēc terapija saistīta ar šķidruma uzņemšanu lielā daudzumā. Ja pacienta veselības stāvoklis atļauj, daudz jādzer, ja ne – šķidrums jāievada intravenozi. Lielākam riskam atūdeņoties pakļauti mazi bērni un gados veci cilvēki, tāpēc saslimšanas gadījumā caureja uzskatāma par īpaši bīstamu simptomu.

Ja pieaugušais cieš no caurejas, ārstējoties parasti iesaka lietot speciālos šķīdumus ar sāli un glikozi. Šis šķidrums labi uzsūcas tievajā zarnā un kompensē ūdeni un elektrolītus, kas zaudēti līdz ar šķidro vēdera izeju. Pasaules Veselības organizācija informē, ka šādi iespējams izārstēties līdz pat 90% gadījumu, kad caureja nav ļoti smaga. Latviešiem zināmi arī uzticami tautas līdzekļi: piemēram, stipra melnā tēja, kumelīšu uzlējums vai ozolmizas novārījums. Efektīvs palīgs pret caureju ir aktivētā ogle, kas uzsūc baktēriju izdalītos toksīnus.

Zini, ko ēd!

Antibiotikas caurejas ārstēšanā izmanto vienīgi tad, ja slimību izraisījušas kādas baktērijas (citkārt diarejas cēlonis var būt pašas antibiotikas, kā arī citi medikamenti). Ja ir caureja, ieteicams ievērot zināmus principus pārtikas produktu izvēlē: tiem bagātīgi jāsatur kālijs (banāni, kartupeļi) un nātrijs (skābēti kāposti, sāļie cepumi, sporta dzērieni), augļu sulas vēlams atšķaidīt (bet ne saldināt!), padzerties vajadzētu starp ēdienreizēm, nevis to laikā. Banāni, auzu pārslas, rīsi un grauzdēta baltmaize palīdzēs vēdera izejas konsistenci padarīt stingrāku, bet pretēji iedarbosies cepti un cukuroti produkti. Par labu nenāks arī žāvētas plūmes, kafija, saldi augļi un piens. Tāpat vēdera izeju vēl vairāk sašķidrina košļāmajā gumija bez cukura. Katrā ziņā jāēd nedaudz, mazām porcijām, ēdienu rūpīgi sakošļājot.

Labās baktērijas

Par probiotiku efektivitāti caurejas gadījumā zinātnieki vēl lauž šķēpus. Zināms, piemēram, ka tās ļoti labi palīdz ceļotāju caurejas reizēs un saīsina slimošanas laiku maziem bērniem. Tāpat tās ir iedarbīgas antibiotiku izraisītas diarejas gadījumos, kā arī tad, ja vainojama baktērija Clostridium difficile, tomēr neapgāžami, simtprocentīgi pierādījumi vēl tiek meklēti.

Tā kā probiotikas ir dažādu veidu, preparāta izvēlē priekšroka būtu dodama tam, ko ieteicis zinošs dakteris. Katrā ziņā mikrobioms – cilvēka dabiskās zarnu mikrofloras kopums – pašlaik tiek cītīgi pētīts. To pat sāk uzskatīt par atsevišķu orgānu, kuram ir milzu loma daudzos cilvēka organisma procesos, ne tikai gremošanā vien.

Kas var izraisīt caureju

* antibiotikas

* mākslīgie saldinātāji

* klostrīdijas, enterokoki, salmonellas, šigellas un citas baktērijas

* kriptosporīdijas un citi parazīti

* citomegalovīruss, norovīruss, rotavīruss un citi vīrusi

* noteiktu pārtikas produktu (laktozes, fruktozes vai citu) nepanesība

* bojāta pārtika

* medikamenti, īpaši magniju saturošie

* ķirurģiskas vēdera dobuma operācijas u.c.

Slimības simptoms

Caureja var būt resnās zarnas vēža, celiakijas, Krona slimības, kairinātas zarnas sindroma, Vipla slimības un citu kaišu pazīme.

Kad noteikti jāsauc ārsts

Bērnam

* ja caureja nemazinās diennakts laikā

* ķermeņa temperatūra augstāka par 39 grādiem

* ja krietni mazāk čurā (trīs stundās autiņbiksītes nav pieslapinātas)

* izkārnījumi ir tumši vai ar asiņu piejaukumu

* ja mazais kļūst neparasti miegains un slābans

* ja ir sausa mute vai mēle, vai raud, bet asaru nav

* acis, vaidziņi vai vēders šķiet iekrituši

* āda šķiet sausa un bāla

Pieaugušajam

* ja caureja turpinās ilgāk par divām diennaktīm

* ja ir asas vēdergraizes vai sāp anālās atveres apvidū

* ja ir dehidratācija (izžuvusi mute, sausa āda, moka stipras slāpes un uzmācas vājums, neizdodas pačurāt vai arī urīna ir maz un tas ir tumšs, reibonis)

* tumši izkārnījumi vai asiņu pieajukums tajos

* ķermeņa temperatūra virs 39 grādiem