Eksperiments pierāda: Daudzi nezina, ka viņiem ir paaugstināts asinsspiediens

Foto - Shutterstock

Atzīmējot Starptautisko Hipertensijas dienu 17.maijā, pacientu biedrības “ParSirdi.lv” un Latvijas Hipertensijas un Aterosklerozes biedrība vērš sabiedrības uzmanību hipertensijai jeb augstam asinsspiedienam un aicina iedzīvotājus izmērīt asinsspiedienu.

Asinsspiediens ir viens no nozīmīgākajiem un izplatītākajiem sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem. Optimālam asinsspiedienam jebkurā vecumā vajadzētu būt 120/80 mmHg. Ja nav nekādu citu sūdzību, vislabāk asinsspiedienu būtu izmērīt vismaz reizi gadā, un konsultēties ar savu ārstu, tomēr asinsspiedienu var izmērīt arī mājās, pie kaimiņiem vai aptiekā. Tāpēc šī gada februārī pacientu biedrība “ParSirdi.lv” sadarbībā ar Latvijas Hipertensijas un Aterosklerozes biedrību un Latvijas vadošajiem aptieku tīkliem*, mudināja iedzīvotājus mērīt asinsspiedienu, kā arī veica iedzīvotāju aptauju. Kopumā aptaujā piedalījās 4485 respondentu, kuriem tika veikti asinsspiediena mērījumi un uzdoti jautājumi par augstu asinsspiedienu.

Lai arī puse (51%) no aptaujātajiem atzina, ka viņiem nav diagnosticēta hipertensija jeb paaugstināts asinsspiediens, veicot asinsspiediena kontrolmērījumus, atklājās, ka 31,8 % no aptaujātajiem tas bija paaugstināts – 140 līdz 180 mmHg robežās, savukārt kritiski augsts jeb vairāk nekā 180mmHg tika konstatēts 58 aptaujas dalībniekiem jeb 2,6%!

Savukārt 49% no aptaujātajiem atzina, ka viņiem ārsts ir diagnosticējis hipertensiju. Vairāk nekā pusei (52,7%), šo respondentu izrādījās paaugstināts asinsspiediens – 140 līdz 180 mmHg robežās, savukārt 121 (5,8%) aptaujas dalībniekam tika konstatēts kritiski augsts asinsspiediens – virs 180 mmHg. Kā atzina aptaujātie – daudzi ārsta nozīmētos asinsspiedienu pazeminošos medikamentus nelieto regulāri (17,5%), savukārt reizēm medikamentu lietošanu izlaiž 30,9% aptaujāto. Kā biežākais iemesls medikamentu nelietošanai tiek minēts tas, ka cilvēki nezin, ka zāles ir jālieto ilgstoši un regulāri (31%), bet 25% respondenti zāles nevar atļauties nopirkt. Savukārt 23% no aptaujātajiem uzskata, ka lietojamo tablešu ir par daudz. Medikamentus hipertensijas ārstēšanai nelieto 5,1% no aptaujātajiem.

Latvijas Hipertensijas un Aterosklerozes biedrības prezidents, kardiologs doc. Kārlis Trušinskis: “Iedzīvotāju aptauja parāda to, ka Latvijā ļoti daudz cilvēki ir pakļauti infarkta un insulta riskam, ko rada ilgstoši augsts neārstēts asinsspiediens. Ir svarīgi vismaz reizi gadā izmērīt asinsspiedienu un tad, ja tas ir paaugstināts, konsultēties ar ārstu par to, kā rīkoties – vai pietiek tikai ar izmaiņām dzīvesveidā vai nepieciešams lietot arī medikamentus. Diemžēl daudzi cilvēki neapzinās augsta asinsspiediena risku un tāpēc pārtrauc lietot zāles, samazina vai maina to devas. Aicinu ikvienu izturēties atbildīgi pret savu veselību! Ievērojot veselīgu dzīvesveidu un pārbaudot savus riska faktorus, kā arī vajadzības gadījumā lietojot medikamentus, iespējams ne tikai saglabāt stipru sirdi, bet nodzīvot ilgus un kvalitatīvus mūža gadus.”

Lai mudinātu jau pieaugušos bērnus parūpēties par saviem vecākiem maijā Starptautiskā Hipertensijas biedrība organizē akciju – “Tāpēc, ka es tā teicu!” (“Because I say so!”) . Pacientu biedrības “ParSirdi.lv” vadītāja Inese Mauriņa: “Uz jautājumu “kāpēc man kaut kas ir jādara?” bieži vien bērnībā esam dzirdējuši no saviem vecākiem frāzi – “Tāpēc, ka es tā teicu!”. Tāds ir arī starptautiskās asinspiediena mērīšanas akcijas sauklis . Šīs akcijas ietvaros tieši bērni ir tie, kuri tiek mudināti aizvest savu mammu vai tēti pie ārsta vai izmērīt asinsspiedienu mājās, atgādināt par augsta asinsspiediena riskiem un sekot rūpīgam ārstēšanās plānam, lai pasargātu sevi no infarkta vai insulta riska.”