VIDEO: Vai likt teipus pašam?

Pasaulē zināma kopš 2008. gada olimpiskajām spēlēm, kinezioloģiskā teipošana Latvijā ienāca 2009. gadā un kopš tā laika popularitātē ir augusi. Tā ir viena no fizioterapijas metodēm, kas, uzklājot plānu, elastīgu un lipīgu lenti uz ādas, palīdz ārstēt sāpes un mazina ķermeņa diskomfortu. Tuvojoties skrējēju gada notikumam Latvijā – Lattelecom Rīgas maratonam – par kinezioloģiskās teipošanas ārstniecisko iedarbību un teipu līmēšanu mājas apstākļos stāsta Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Rehabilitācijas fakultātes asistente un fizioterapeite Marita Spuntele-Kondrjakova.

Teipošanā izmanto speciālu lenti, kas ir elastīga, ar lielu iestiepjamību, līdz 60–70 procentiem no sākotnējā garuma. “Lente saraujoties paceļ ādu, līdz ar to uzlabojas limfas attece, kā arī asinsrite problemātiskajā zonā un samazinās tūska. Tas palīdz aizvadīt projām šlakvielas no kādas sastrēguma vietas, normalizē muskuļu darbu. Muskuli, kas ir vājš un negrib strādāt, teips var uzbudināt, bet saspringto muskuli var relaksēt. Tāpēc ir dažādas tehnikas, kā teipu uz muskuļa līmēt,” skaidro RSU asistente un fizioterapeite Marita Spuntele-Kondrjakova. “Ir pretsāpju tehnika, ko lieto akūtu sāpju gadījumā un pēc traumām, un arī tad, kad muskulī ir trigerpunkti jeb sāpīgi punkti.”

Teipus var līmēt, lai mazinātu tūsku, piemēram, pēc krūts vēža operācijas, kad ir noņemts krūts dziedzeris un likvidēti paduses limfmezgli, kā dēļ ir pietūkusi roka. Ir arī koriģējošā teipošanas tehnika, kas ļauj koriģēt locītavas pozīciju, piemēram, kad ir stājas traucējumi bērniem.

“Mājas apstākļos teipošanu cilvēkam bez priekšzināšanām būs grūti izmantot, jo ir dažādas teipa līmēšanas tehnikas. Ir muskuļu tehnika, lai iedarbotos uz muskuļiem, ir pretsāpju tehnika, kad iedarbojas uz sāpju punktiem, ir arī saišu, fasciju (saistaudu), limfatiskā, koriģējošā un citas tehnikas,” stāsta Marita Spuntele-Kondrjakova.

Turklāt, lai teipu līmētu uz rokas, vajadzīgas brīvas abas rokas, tā ka pats cilvēks sev teipu tur nevarēs uzlīmēt. “Savukārt, ja teipu līmē, lai iedarbotos uz muskuli, ir jāzina muskuļa piestiprināšanās vietas, jo teips jālīmē virzienā no muskuļa sākuma uz beigām. Tātad cilvēks bez anatomijas zināšanām to nespēs izdarīt! Vēl ir jāzina iemesls, kāpēc problēma ir radusies. Cilvēks bez medicīniskām zināšanām nevarēs atrast galveno cēloni,” skeptiski par teipošanu mājas apstākļos izsakās fizioterapeite.

Vienīgais, ko mājas apstākļos varētu lietot, ir tā sauktie krosteipi (crosstape), kas atgādina mazu režģīti un ko fizioterapeiti līmē uz trigerpunktiem un zilumiem.

“Mājās pacients var teipot kājas, ja fizioterapeits vai cits speciālists ir parādījis, kā jāsagatavo teips un kā tas jālīmē, taču vislabāk ir doties pie speciālista, kas izvērtēs un noteiks veselības problēmu un tad apmācīs jūs, kā teipot, vai pats veiks teipošanu, kas ir tikai viena no fizioterapijas metodēm,” iesaka RSU asistente.