Neraudi pārāk bieži: vīriešiem ir bail no sieviešu asarām

Foto - Shutterstock

Starp citu, sieviešu asaras ir ne tikai efektīvs līdzeklis, ar kura palīdzību var manipulēt ar vīrieti, bet arī pats bīstamākais ierocis pasaulē, kas apdraud vīrieša dzīvību, uzskata psiholoģe Odrija Nelsone.

Sievietēm ļoti patīk raudāt, un viņas pat nenojauš, ka spēcīgā dzimuma pārstāvji kā no uguns baidās no sieviešu asarām. Galveno lomu šajā situācijā spēlē psiholoģija, kas ir tik ļoti atšķirīga sievietēm un vīriešiem. Tas, kas vājā dzimuma sapratnē ir tikai nevainīgs manipulācijas līdzeklis, spēcīgā dzimuma pārstāvjiem — fobija, kas spēj novest līdz nervu sabrukumam. Izskatīsim visu pēc kārtas.

Palielināta atbildības sajūta

Vīrieši bieži tiek audzināti pārāk stingros, pat spartāniskos noteikumos: “vīrieši neraud”, “vīrietim vajag!”, “vīrietim pienākas!”. Visi šie “novazātie”, bet tik svarīgi postulāti tiek “iekalti” vīrietim galvā no zīdaiņa vecuma. Jūsu mīļotajam jau no paša sākuma nebija nekādu izredžu zaudēt: privātajai dzīvei, pēc Nelsones domām, jābūt saplānotai, un jebkura novirze no plāna — emocionālā eksplozija un milzīga nepieciešamība “restartēties”. Vīriešu smadzenes darbojas, kā lieljaudas dators, kurā jebkurš atjauninājums var izraisīt darbības kļūmes, kas neļauj lietderīgi darboties. Galvenais iemesls, kāpēc var notikt “sistēmas kļūda” — neieplānotas sieviešu asaras. Viss ir ļoti vienkārši: ja sieviete raud, tas nozīmē, ka vīrietis netiek galā ar savu lomu un viņam uzlikto atbildību, pie tam pasaules mērogā. Mīļās dāmas, pat nemēģiniet izskaidrot savam sirdsdraugam, ka jūs raudat tāpēc, ka nolauzāt nagu. Labāk uzreiz pārstājiet raudāt, citādi pastāv iespējamība, ka viņš raudās kopā ar jums.

Vainas sajūta

Kad sievietei ir asaras acīs, vīrietis jūtas vainīgs. Vienmēr. Pat ja viņš nav par iemeslu jūsu asarām — viņš ir vainīgs. Ticiet mums: pateicoties vīriešu psiholoģijas īpatnībām un pasaules uztverei, pirmais, ko padomās vīrietis, ieraugot jūs raudot: “Es esmu tik ļoti vainīgs!”. Tāda nepareizā diagnozes noteikšana vēl vairāk pasliktina situāciju, liekot vīrietim sajust vainu par visiem pasaules grēkiem, un tad ilgi un mokoši sevi ienīst. Taču parasti vīriešu apvainošanās skar sievieti, kas tikai paasina konfliktu. Iemesls ir viņa bezpalīdzībā: viņš vienkārši nezina, kā jums palīdzēt. Viņš grib “pārrakstīt vēsturi”, bet nesaprot, kurš privātās dzīves fragments jāmaina un pat nevar iedomāties, ka var raudāt bez jebkāda iemesla. Īstie vīrieši nekad neraud. Īstie vīrieši patiešām nesaprot, kā var raudāt pilnā balsī, bet pēc 10 minūtēm priecāties un līksmot. Tā darīt nevajag.

Histērija un asaras ir viens un tas pats

Vīriešiem asaras un histērija ir nedalāmas lietas un viena otru papildinošas. Vai patiešām, mīļās dāmas, jūs to nezinājat? Vai tiešām, kad jūs sākāt liet asaras bez jebkāda iemesla, vai arī kāda iemesla dēļ, jūsu vīrietis nav jums teicis “Izbeidz histēriju”? Varam saderēt, ka tāda situācija bijusi katras sievietes dzīvē. Tas tāpēc, ka spēcīgā dzimuma pārstāvjiem nav pazīstamas emocijas. Ne visas emocijas kopumā, protams, bet tik spēcīgas. Tāpēc jebkura negaidāma skumju “lēkme” tiek uzskatīta par histērijas izpaudumu. Un tādas aizdomas jūsu draugam var parādīties arī pēc daudziem kopdzīves gadiem. Citiem vārdiem sakot, visi vīrieši uzskata, ka pilnīgi visas sievietes ir histēriskas, bet rūpīgi to cenšas paslēpt. Tas nav nekāds brīnums, ja, redzot, ka sieviete raud, vīrietis padomās, ka viņai ir nervu sabrukums. Jocīgi? Bet vīriešiem gan smiekli nenāk.

Asaras — nav arguments

Katrā strīdā cilvēki apmainās ar viedokļiem, argumentē, līdz tam brīdim, kad vienam izdodas pārliecināt otru, tādā veidā atrisinot konfliktu. Pats labākais variants, protams, kad oponenti strīdā rod kompromisu, ņemot vērā viens otra viedokļus. Jebkurā divkaujā ir savi cīņas noteikumi un aizliegtie paņēmieni. Ja strīds rodas ar sievieti — tās būs asaras. Sākt raudāt — nozīmē iesist zem jostasvietas. Pēc tā vairs negribēsies ne tikai strīdēties, bet arī dzīvot vispār. Kāpēc? Tāpēc, ka jāskatās augstāk minētie punkti, vīrietis nevar atbildēt ar raudāšanu — tās taču ir vājības un ievainojamības pazīmes. Mīļotais sāk justies kā īsta niecība — viņš ir novedis jūs līdz tādam šausmīgam stāvoklim. Bet arī te ir savas nianses: ja sieviešu asaras nostādina vīrieti bezizejas situācijā, viņš var negaidīti kļūt agresīvs — gan fiziski, gan verbāli. Paredzamais situācijas iznākums — viens aizliegtais paņēmiens pārvar otru.

Sieviešu asaras kaitē vīrieša veselībai

Tas ir pats nozīmīgākais arguments, un, pievērsiet uzmanību, mēs pat neraudām un neiesakām jums raudāt, ja jūs patiešām mīlat savu vīrieti. Nesen zinātnieki pierādīja, ka vīrietim redzot raudošu sievieti, viņam izdalās hormons, kas ļoti negatīvi ietekmē vīrieša potenci. Citiem vārdiem sakot, ilgas sieviešu histērijas laikā spēcīgā dzimuma pārstāvis no sākuma sajūt nelielu diskomfortu, bet tad viņam sākas drausmīga depresija, ar katru mirkli vīrietis zaudē savu spēku. Tātad, mīļās dāmas, vīrieša klātbūtnē jācenšas raudāt retāk. Veselība ir pats svarīgākais.

Paaugstināts jūtīgums — tieši sieviešu īpatnība, kas liek raudāt ne tikai skatoties filmu “Hatiko”, bet arī redzot visu brīnišķīgo šajā pasaulē. Vīrieši nevar to saprast, tāpat, kā sievietes nevar saprast, kā var būt par tādu bezjūtīgu un “sausu” cilvēku. Dzimumu konfliktā nemēdz būt ne vinnētāju, ne zaudētāju. Vienkārši jāmācās sadzīvot kopā, nedarot pāri viens otram savu fizioloģisko un psiholoģisko īpatnību dēļ.

Avots: Psychology Today