Dažas idejas, kur brīvdienas pavadīt aktīvi un pie dabas

Laikapstākļi mūs patiešām lutina. Vasara šogad ir pasteigusies ierasties ļoti laicīgi. Tāpēc arī brīvdienās tā vien gribas doties ārā, baudīt dabu, sauli un uzņemt enerģiju jaunai darba nedēļai. Lai brīvdienas būtu veiksmīgas, tās vienmēr ir labāk plānot, jau laikus izdomāt, kur un ar ko kopā atpūtīsieties. Ja jums brīvdienām vēl nav plānu, tad dāvanu serviss “Lieliska Dāvana” piedāvā dažas idejas, kā un kur pavadīt brīvdienas pie dabas un aktīvi.

Vai esat bijuši Cecīļu dabas takās?

Dabas mīļotājiem un skaistu ainavu cienītājiem patīkams pārsteigums noteikti būs Cecīļu dabas takas, kas atrodas Amatas novada Ieriķos. Šīs dabas takas patiešām pārsteidz ar brīnišķīgām ainavām, kas tagad, pavasarī un vasarā, ir īpaši baudāmas. Cecīļu dabas takās ir dažāda garuma un sarežģītības pastaigu maršruti, tāpēc varēs izvēlēties savai ģimenei vai kompānijai piemērotāko. Taku ietvaros var apskatīt daudzus lieliskus dabas objektus, ko noteikti gribēsiet iemūžināt fotogrāfijās. Daži no objektiem — Cecīļu iezis, Dančupītes ala, šūnakmens atsegumi, Cecīļu priede, kas ieguvusi dižkoka statusu, un citi interesanti objekti. Nestiedzīga pastaiga pa Cecīļu dabas takām aizņems vairākas stundas.

Izaiciniet sevi atpūtas parkā “Mežakaķis”

Ja aktīva pastaiga pa dabas takām nav tas, ko gribētu darīt brīvdienās, tad varat mest sev nopietnāku izaicinājumu un pārbaudīt fizisko sagatavotību atpūtas parkā “Mežakaķis”, kas atrodas Siguldas novadā. Tas nav tālu no Rīgas, tāpēc būs laba atpūtas un aktivitāšu vieta tiem, kuri negrib braukt tālu no galvaspilsētas. “Mežakaķis” piedāvā plašas aktivitāšu iespējas. Tajā ir dažādas sarežģītības trases augstumā, arī bērniem piemērotas aktivitātes un šķēršļu trases. Ja dodaties uz atpūtas parku “Mežakaķis”, ziniet, ka varēs kārtīgi izkustēties, saelpoties svaigu gaisu un izbaudīt skaistās Siguldas apkārtnes dabas ainavas.

Ieplānojiet laivu braucienu

Lai arī uz kuru Latvijas novadu jūs plānotu doties brīvdienās, vienmēr varat pielāgot braucienu tā, lai iekļautu kādu upi, kas piemērota laivošanai. Brauciens ar laivu ir populārs aktīvās atpūtas veids brīvdienām, ko izmanto gan draugu kompānijas, gan kolektīvi, gan ģimenes ar bērniem, jo var izvēlēties dažādus maršrutus un laivas, kas piemērotas katra vajadzībām. Ja vēl nekad neesat laivojuši vai šogad sezonu vēl neesat atklājuši, tad jau kādām no tuvākajām brīvdienām varat ieplānot laivošanas aktivitāti. Ja zināt, pa kuru upi gribat braukt, tad turpat noteikti arī būs uzņēmēji, kuri nodrošina ar visu braucienam nepieciešamo ekipējumu.

Iemācieties braukt ar SUP dēli

Vai zināt, kas ir SUP dēlis? Vai esat to izmēģinājuši? Ja nē, tad ideja kārtējām brīvdienām jau ir rokā. Gandrīz visās atpūtas vietās, kas ir pie ūdeņiem, būs pieejama SUP dēļu noma un arī zinošs instruktors, kurš ievadīs šajā interesantajā nodarbē, sniedzot drošības instruktāžu un arī praktiskus padomus, kā uz dēļa darboties, lai varētu izbaudīt gan aktīvu, gan relaksējošu atpūtu uz ūdens. SUPošana pēdējos gados ir kļuvusi par populāru aktīvās atpūtas veidu, tāpēc arī jums noteikti tas ir jāizmēģina. Iespēju izmēģināt SUP dēli atradīsiet gan Rīgā, gan ārpus tās.