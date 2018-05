Brīvdabas treniņu BUMS! Kur tādi notiek; plusi un mīnusi

Foto no KSMR Fitness arhīva

Vasarai tuvojoties, ielas strauji piepildās ar nūjotājiem, skrējējiem, riteņbraucējiem, un parkos, sporta laukumos savukārt ar paklājiņiem padusē pulcējas brīvdabas vingrošanas cienītāji. Šie treniņi kļūst arvien populārāki – sportot svaigā gaisā ir daudz patīkamāk nekā piesmakušā sporta zālē, taču šādām nodarbēm ir arī daži mīnusi. Kas jāzina, lai paviršības dēļ neiedzīvotos traumās?

Iedzīvotāju vēlme kustēties pieaug

Kā “Mājas Viesim” stāsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja Indra Vilde, “ar katru gadu pieaug iedzīvotāju aktivitāte – tas redzams gan izglītības iestāžu sporta laukumos, gan parkos un ielās, kur var vērot aktīvus skrējējus, nūjotājus, velobraucējus un skrituļotājus”. Lielā pieprasījuma dēļ Rīgas pašvaldība iedzīvotājiem arvien aktīvāk nodrošina vairākas iespējas sportot un īstenot veselīgu, aktīvu dzīvesveidu, dodot iespēju izmantot Rīgas izglītības iestāžu sporta laukumus laikā, kad tur nenotiek mācību process, izmantot brīvdabas trenažierus, iesaistīties tautas sporta aktivitātēs, piemēram, skriešanas un nūjošanas seriālā “Izskrien Rīgu”, “100 km Latvijas simtgadei” u. c. pasākumos, kā arī apmeklēt bezmaksas treniņu profesionālu treneru vadībā. Līdzīgi piedāvājumi ir arī citās Latvijas pilsētās, un visbiežāk informācija meklējama tieši pilsētu mājaslapās.

Brīvdabas treniņos profesionāla trenera pavadībā reiz piedalījusies arī pieredzējusī sportiste Anda (vārds mainīts), jo bijusi vēlme mainīt savu treniņu programmu, izmēģinot ko jaunu. Ar pāris treniņiem meitenei bijis gana: “Kādu laiku piedalījos “Noa Bootcamp” treniņos trenera Ivo Erdmaņa pavadībā. Varu teikt, ka treniņos var piedalīties cilvēki ar jebkādu fiziskās sagatavotības līmeni, tomēr vēlos piebilst, ka uzdevumi visiem cilvēkiem bija vienādi – tas arī bija viens no iemesliem, kādēļ treniņus neturpināju. Uzskatu, ka desmit dažādiem dalībniekiem vienkārši nevar derēt vienādi vingrinājumi, tāpat mīnuss ir tas, ka treneris nevar izsekot līdzi katram cilvēkam individuāli, tādējādi cilvēki vingrinājumus pilda nepareizi, un tas var novest pie traumām. Es kā sportiste veidoju sev individuālu treniņu programmu, kas der tieši man. Plusi brīvdabas treniņiem ir tādi, ka svaigā gaisā sportot ir daudz vērtīgāk un veselīgāk. Ja man ir iespēja, izvēlos nodarbes tieši brīvā dabā. Iekštelpās vienmēr ir putekļi, kas nonāk porās, kuras atvērušās svīšanas rezultātā, un ilgākā laika posmā tas var kaitēt ādai. Svaigā gaisā ir vairāk skābekļa, tāpat vingrošana ārā ir lielisks veids, kā uzņemt D vitamīnu. Paies gan kāds laiciņš, kamēr tie, kuri sportojuši iekštelpās, pieradīs pie sportošanas laukā – slodzes mainās. Ideja par brīvdabas treniņiem ir laba – kopā var trenēties draugi, ir iespēja izkustēties ārpus mājas, bet tomēr, manuprāt, vajadzētu vairāk “spiest” uz masu skriešanas pasākumiem, velomaratoniem.”

Atslēga – individuāla pieeja

Mārupiete Zane Kivle jau četrus gadus apmeklē KSMR Fitness brīvdabas treniņus profesionālu treneru pavadībā, un ir ļoti apmierināta gan ar procesu, gan rezultātiem: “Izvēle par labu tieši āra treniņiem bija mana hobija dēļ – esmu kaislīga skrējēja, un fiziskās aktivitātes ārpus sporta zāles mani aizrauj jau kopš skolas laikiem. Sportojot svaigā gaisā, es jūtos daudz komfortablāk. Treniņi sporta zālē aprobežojas ar dziļās muskulatūras trenēšanu, spēka treniņiem ar inventāra palīdzību. Taču āra treniņos vairāk tiek trenēta izturība, un saprotams, ka arī elpot ir daudz patīkamāk – svaigā gaisā var paveikt daudz vairāk. Liels pluss ir tas, ka droši var ņemt līdzi bērnus – sporta zālē šādu ekstru nepiedāvā. KSMR Fitness treneri pamana katru dalībnieku, labo kļūdas, ņem vērā katra fizisko sagatavotību, piedāvājot atvieglotos vingrinājumu variantus vai arī tieši pretēji – liek klāt jaudu.”

KSMR Fitness treneri, bērnības draugi Kārlis Sprukts un Mārtiņš Rozenbergs apstiprina Zanes teikto – ar katru treniņa dalībnieku tiek meklēta kopīga valoda, pielāgota slodze un vingrinājumu veidi. Kārlis atceras, kā radusies ideja par brīvdabas treniņiem: “Toreiz, 2014. gadā, treniņi svaigā gaisā bija diezgan ekskluzīva lieta. Cilvēkiem iepatikās mūsu ideja un attieksme, jo mēs pret šo lietu izturamies maksimāli profesionāli. Sākotnēji ar Mārtiņu treniņus vadījām divatā, kas izslēdza iespēju, ka kāds vingrinājumus varētu pildīt nepareizi, tādā veidā traumējot sevi. Mūsu galvenais uzdevums ir ievērot tehniskās nianses. Ir izveidojies pastāvīgo klientu loks, kuri jau apguvuši vingrinājumus, tāpēc, ja ierodas kāds jauns klients, varam viņam pievērst vairāk uzmanības.” Mārtiņš papildina: “80 procenti mūsu treniņu dalībnieku ir vecuma robežās no 25 līdz 37 gadiem. Ir arī daži jaunieši vecumā no 16 līdz 20 gadiem un, protams, ir arī pensijas vecuma dalībnieki, kuru sniegums bieži vien ir pat labāks nekā jauniešiem spēka gados. Pirms katra treniņa dalībniekiem atgādinām, ka katram jādarbojas savu iespēju robežās. Šobrīd treniņus organizējam Rīgā un Pierīgas pilsētās, kā arī tālākās Latvijas pilsētās, piemēram, Gulbenē, Kandavā, Saulkrastos, Iecavā. Treniņi notiek vairāk nekā 15 dažādās Latvijas vietās, un katru apmeklē apmēram 10 – 25 cilvēki. Ik dienas nodarbinām vairāk nekā 50 cilvēkus. Kopējais unikālo dalībnieku skaits sasniedz aptuveni 250 cilvēkus nedēļā.” Šie treniņi gan nav bez maksas – vienas reizes cena ir pieci eiro, taču pretī, kā apgalvo treneri un klienti, tiek saņemta kvalitatīva, profesionāla un individuāla pieeja.

Esi vērīgs un uzmanīgs!

Fizioterapeite Mairita Timošenko aicina cilvēkus izvērtēt brīvdabas treniņu kvalitāti: “Jā, treniņi brīvā dabā kļūst ļoti populāri, un tas ir labs veids, kā uzturēt sevi formā, tomēr ir jāizvērtē, vai šāda veida aktivitātes ir piemērotas ikvienam sportot gribētājam. Nereti uz šādiem pasākumiem nāk liels skaits cilvēku, un treneris nespēj izsekot līdzi visiem. Bieži uz šādiem treniņu piedāvājumiem atsaucas tieši cilvēki, kuriem ir vai nu neliela, vai nav nekādas pieredzes fizisko aktivitāšu veikšanā. Tāpēc vispirms es ieteiktu doties pie trenera vai fizioterapeita, lai apgūtu pareizas vingrojumu izpildes iemaņas. Pie fizioterapeita ir iespēja uzzināt, kādi uzdevumi ir vai nav paredzēti konkrētajam cilvēkam. Kad viss apgūts, var doties uz āra nodarbībām, jo cilvēks jau zina, ko drīkst un ko ne. Brīvdabas treniņu gadījumā bieži mulsina tas, ka šādos masu pasākumos visiem liek darīt vienu un to pašu. Pavisam kas cits ir tad, ja sportot gribētājam ir pieredze fizisko aktivitāšu veikšanā, tad šādi treniņi, protams, ir labs veids, kā siltajā laikā būt pietiekami fiziski aktīvam ikdienā. Ja izvērtē visus riskus un izturas pret to nopietni, tad gan brīvdabas treniņi ir lieliska ideja. Mūsdienās fizisko aktivitāšu trūkums ir viens no galvenajiem ne-infekciju slimību cēloņiem. Paaugstināts asinsspiediens, aptaukošanās, insulta risks ir tikai dažas no problēmām. Cilvēkiem ir jāsporto!”

Bezmaksas treniņi Rīgā:

• Valdlauču sporta laukums

• Esplanāde

• Māras dārzs

• Ziedoņdārzs

• Grīziņkalns

• Viesturdārzs

• Kronvalda parks u. c.

Treneru kontaktinformācija un treniņu laiki atrodami vietnē “www.sports.riga.lv” sadaļā “Aktuāli”.

Brīvdabas treniņu plusi un mīnusi

+

Veselīgs, svaigs gaiss

Iespēja uzņemt D vitamīnu

Iespēja sportot draugu lokā

Fizisko aktivitāšu dažādība

–

Risks traumēties, ja treneris nepievērš uzmanību

Dažādas cilvēku fiziskās sagatavotības pakāpes

Nereti treneris nespēj nodrošināt individuālu pieeju katram