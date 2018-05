Iesoļo vasarā bez celulīta!

Publicitātes foto

Siltais, vasarīgais laiks tā vien mudina mūs doties uz pludmali un izbaudīt ilgi gaidītos saules starus. Tomēr vienlaikus tas ir mulsuma laiks, uzdodot sev jautājumu – vai esam gatavi pludmales sezonai? Ko iesākt ar ziemā labi paslēpto, bet pludmalē labi pamanāmo celulītu? Kā pareizi cīnīties pret celulītu un izvairīties no tā rašanās, iesaka BENU Aptiekas vadītāja un farmaceite Ilze Priedniece.

Nepievilcīgā apelsīna miziņa

I.Priedniece skaidro – celulīts ir nepareizas formas taukaudi, kunkuļiem līdzīgi veidojumi zem ādas, kas koncentrējas noteiktās ķermeņa zonās. Visbiežāk celulīta rašanos skaidro ar vāju asins cirkulāciju vai nepietiekamu vielmaiņu, kas veicina neizvadīto slikto vielu uzkrāšanos. Cēloņi nereti ir liekais svars, pārmērīga taukainu un saldu ēdienu lietošana, kaitīgi ieradumi – alkohols, smēķēšana –, mazkustīgs dzīvesveids, ļoti cieša apģērba valkāšana, sēdošs darbs un stress.

Celulīts var skart ne vien sievietes ar lieko svaru, bet arī slaidās, arī vīriešus, kuriem gan ir mazāk taukaudu, līdz ar to celulīts nav tik pamanāms, un pat bērnus (šādos gadījumos noteikti jākonsultējas ar pediatru par tā iemesliem!). Tas parasti veidojas ķermeņa vietās, kur ir vissliktākā šķidrumu cirkulācija – augšstilbos, uz gūžām, vēdera un dibena, ceļu locītavu iekšpusē, muguras lejasdaļā, augšdelmu iekšpusē –, tā vēl vairāk pasliktinot šķidrumu cirkulāciju. Celulīta skartās ķermeņa daļas nav estētiski pievilcīgas, tāpēc saprotama ir sieviešu vēlme no tā atbrīvoties. Tiesa, ideāli būtu, vēl pirms problēma ir acīm redzama, darīt visu iespējamo, lai no celulīta izvairītos.

Kā mazināt celulītu?

Līdz šim vēl nav atklāta metode, krēms vai tabletes, kuri vienā rāvienā likvidētu celulītu. Bet, lai cīņa tomēr būtu efektīva, jārod kompleksa pieeja, ņemot vērā individuālo veselības stāvokli, dzīvesveidu un gatavību šo problēmu risināt. Galvenie priekšnosacījumi, kas jāņem vērā veiksmīgai cīņai pret celulītu:

1. Aktivitātes. Vispirms nepieciešama sava dzīvesveida pārskatīšana un fizisko aktivitāšu iekļaušana ikdienā – vingrošana, garas pastaigas, nūjošana, deju nodarbības, peldēšana vai ūdens aerobika un citas ūdens procedūras. Lai vēl vairāk aktivizētu ķermeni, noderīgas būs, piemēram, limfodrenāžas vai citas manuālas ādas un taukaudu slāni ievibrējošas procedūras un masāžas kurss.

2. Ēdienkarte. Ja līdz šim ikdienas uzturā lietoti trekni, sāļi, kalorijām pārbagāti ēdieni, arī kūkas, saldumi, balto miltu izstrādājumi, no tiem vēlams atteikties vai krietni ierobežot. Ēdienkartē jāiekļauj šķiedrvielām bagāti ēdieni, dārzeņi un augļi. Noteikti jāatceras arī par pietiekamu šķidruma uzņemšanu.

3. Atpūta. Nav noslēpums, ka daudzas kaites un veselības problēmas aktualizējas stresa ietekmē, un tas sekmē arī celulīta veidošanos. Ikdienas dzīvē pilnībā izvairīties no stresa situācijām diez vai iespējams, tāpēc jācenšas to kontrolēt un rast veidus, kā samazināt stresa faktoru ietekmi. Ļoti svarīgi ir veltīt laiku atpūtai, emocionālā līdzsvara atgūšanai, enerģijas atjaunošanai, jo atpūties cilvēks noteikti ir izturīgāks pret stresa situācijām.

4. Ieradumi. Dzīvot, kā tīk, ir ērti un patīkami, taču tas ne vienmēr nāk par labu veselībai. Ir svarīgi pārskatīt ieradumus un atbrīvoties no kaitīgajiem – pārmērīgas alkohola lietošanas, smēķēšanas. Tāpat jāieskatās drēbju skapī un jāliek malā šaurs apģērbs, kas ierobežo asinsriti (īpaši vasarā!).

Kādus līdzekļus izvēlēties?

Farmaceite atzīst – no celulīta nav iespējams atbrīvoties ar kādu vienu konkrētu metodi. Ja pret to attiecas nopietni un ievēro iepriekš minētos dzīvesveida maiņas ieteikumus, aptiekā piedāvātie preparāti palīdzēs sasniegt maksimāli labu rezultātu.

1. Organisma attīrīšana. Pavasarim būs piemērots komplekso ārstniecības augu tēju kurss organisma attīrīšanai. To sastāvā ietilpst ārstniecības augi, kas ir žults dzenoši, veicina urīna izvadi, mazina tūsku, aktivizē vielmaiņu.

2. Uztura bagātinātāji. Aptiekās tie pieejami tablešu vai šķīduma veidā un paredzēti fiziskās formas uzlabošanai un tievēšanai. Šo uztura bagātinātāju sastāvā ir ārstniecības augi, kas palīdz regulēt vielmaiņu un izvadīt no organisma šlakvielas. Ja, piemēram, sievietei ir ne tikai celulīts, bet arī venozā mazspēja, noderēs preparāti, kas satur zirgkastaņu ekstraktu, flavonoīdus un darbojas kā kapilārus stiprinoši līdzekļi.

3. Ķermeņa kopšanas līdzekļi. Ja uz cīņu ar celulītu raugās kompleksi, palīdzēs arī pretcelulīta krēmu vai gelu lietošana ikdienā. Labākam rezultātam pirms pretcelulīta krēma vai gela lietošanas āda ir jāattīra ar ķermeņa skrubi (vēlams tā paša ražotāja). Parasti šo līdzekļu sastāvā ir kofeīns, kas mazina tūsku, un vielas, kas sekmē ādas elastības atjaunošanu.