Melanomas modrības dienās no 200 interesentiem sešiem aizdomas par ļaundabīgu veidojumu

Melanomas modrības dienu ietvaros bezmaksas ādas un dzimumzīmju vizuālo skrīningu veikuši aptuveni 200 interesenti, sešiem no tiem, aizdomās par ādas veidojuma ļaundabīgumu, ieteiktas papildus pārbaudes.

Melanomas modrības dienas T/C Galerija Centrs norisinājās izmantojot jaunākās paaudzes dermatoskopijas iekārtu un piesaistot dermatologus un onkologus; tās rīkoja Starptautiskais Viroterapijas centrs un Latvijas Jūras medicīnas centrs.

Kā zināms, melanoma ir agresīvākā un visstraujāk progresējošā ādas vēža forma, jo audzēja šūnām piemīt spēja ātri metastazēties visā organismā. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem, pasaulē ik gadu tiek atklāti 132 000 šīs onkoloģiskās saslimšanas gadījumu, un tā var būt nāvējoša pat gados jauniem cilvēkiem. Agrīnas diagnostikas jautājums ir izšķirošs, jo tikai savlaicīgi atklātu melanomu ir iespējams efektīvi ārstēt.

Tie interesenti, kam neizdevās apmeklēt minēto pasākumu, bet ir vēlēšanās vai nepieciešamība pēc ekspertu viedokļa, joprojām var savas dzimumzīmes pārbaudīt ar mobilās lietotnes We Care Be Aware* palīdzību, ko izmantojuši jau vairāk nekā 7000 cilvēku no 30 valstīm. Lietotne ļauj veikt bezmaksas melanomas skrīningu pie sertificētiem dermatologiem un onkologiem attālināti, veicot dzimumzīmju pārbaudi tās fotografējot. Melanomas modrības dienu rīkotāji atgādina – tas ir vienkāršs veids, kā palīdzēt ne tikai sev, bet arī ģimenes locekļiem un draugiem, un – kas īpaši būtiski – pievērst uzmanību tām ķermeņa daļām, kuras pašam cilvēkam nav viegli pārskatāmas.

Pasākums notika Eiromelanomas dienu Latvijā ietvaros, un tās tiek rīkotas, lai mazinātu melanomas saslimstības un mirstības biežumu un izglītotu par aizdomīgu ādas veidojumu pārbaužu regularitāti.

* Mobilo lietotni We Care Be Aware iespējams lejupielādēt Google Play un AppStore, kur tā ir pieejama un izmantojama bez maksas. Vairāk informācijas: www.melanoma.lv