15 sieviešu kļūdas seksā

Labojam kļūdas!

Daudzas sievietes, kurām ir regulāra seksuālā dzīve, bieži sev jautā, kāpēc viņas nevar pilnībā izbaudīt mīlēšanos, gūt patiesu baudu vai kļūt partnerim par labāko sievieti mūžā? Lasiet par galvenajām sieviešu kļūdām seksā.

Seksa pārvēršana par sadzīves sastāvdaļu

Pāri, kas ilgu laiku ir kopā, romantiskās seksa sajūtas, kas bija sākumā, pakāpeniski zaudē. Un tas nav tikai tāpēc, ka partneri ir apnikuši viens otram vai pārsātinājušies, biežāk galvenais iemesls ir seksa uztveršana par ikdienas dzīves sastāvdaļu. “Vakariņas, duša, sekss” – tā ir kā daļa no grafika, bet mīlēšanās ir juteklisks un dziļi emocionāls process.

Seksuāla šantāža

Nereti sievietes izmanto seksu merkantilos nolūkos, tostarp kā šantāžas līdzekli. “Ja neatgriezīsies no ballītes savlaicīgi/nepieliksi plauktiņu/nenopirksi jaunus zābakus – seksa nebūs” – no sieviešu lūpām bieži var dzirdēt šādus argumentus. Bet agrāk vai vēlāk līdzīgi izteikumi noved pie nevēlama rezultāta un gulta paliek tukša un auksta.

Atdalīšana no pārējām attiecībām

Sekss nav tikai fizisks process. Tas ir daļa no vesela attiecību spektra – draudzības, mīlestības, sapratnes, intereses un tā tālāk. Atdalīt intīmo tuvību ar mīļoto no šīm attiecībām ir izplatīta sieviešu kļūda.

Komplekss “Es esmu briesmīga”

Protams, mēs neviens neesam ideāls, katram ir trūkumi ārienē. Bet, kad mīlēšanās laikā tu pastāvīgi uzsver, ka kaut kas ar tevi nav kārtībā, tu sabojā atmosfēru un nevari pietiekami atslābināties, lai saņemtu un sniegtu baudu.

Komplekss “Esmu kārtīga meitene”

Intīmā dzīve tāpēc jau ir intīma, ka to nevajadzētu apspriest un vēl jo vairāk – nosodīt. Tikai jūs ar partneri, kad esat divatā, varat noteikt atļauto un tā robežas. Tomēr bieži vien sievietes uzskata, ka kādas darbības gultā ir izvirtības pazīmes un raksturīgas tikai dāmām ar noteiktu reputāciju. Doma, ka “tas nav piedienīgi” pilnīgi sabojā jūsu abu seksuālo dzīvi.

Partnera vēlmju, priekšlikumu noraidīšana

Bieži vien seksa laikā vīrietis dod mājienu vai atklāti pasaka par savām vēlmēm seksā, bet saņem no sievietes striktu noraidījumu. Pat ja tev kaut kas šķiet pretīgs un tu nevēlies darīt noteiktas lietas, mēģini izvēlēties pareizos vārdus, vai piedāvāt kompromisu. Piemēram: “Mīļais, es negribu to darīt, bet mēs varam mēģināt…” Rupja atteikšanās liek vīrietim uztraukties, ka tu viņu negribi vai ka viņš visu dara nepareizi. Taču tādi secinājumi var negatīvi ietekmēt seksuālo dzīvi kopumā.

Klusēšana, emociju neizrādīšana

Neklusē! Un nav runa tikai par skaļu vaidēšanu kā filmās pieaugušajiem. Ir svarīgi, lai vīrietis dzirdētu un saprastu tavu stāvokli, justu emocijas, redzētu reakciju uz viņa kustībām un rīcību. Tas pats attiecas uz to, ka nav jāpacieš, ja tev ir neērti, sāpīgi, jūti diskomfortu. Seksa uzdevums ir bauda!

Nekopta sieviete

Maz ticams, ka sieviete, kas ir aizmirsusi par sevi parūpēties, varēs izbaudīt seksu. Galu galā, lai baudītu procesu, vajadzētu izbaudīt gan partneri, gan sevi. Turklāt, vienmēr ir patīkami dzirdēt komplimentus, un, ja esi aizmirsusi par epilāciju, stilistu, skaistu veļu, jauko vārdu skaits strauji samazināsies.

“Lai būtu kā visiem”

Diezgan bieži sievietes nodarbojas ar seksu par spīti vēlmei un veselajam saprātam tikai tāpēc, ka “tā dara visi.” Protams, ir statistikas dati un draudzeņu stāsti par viņu “sasniegumiem”, bet tas ir tik vispārināti vai, gluži pretēji, subjektīvi, jo katrs gadījums ir individuāls. Likties gultā ar kuru katru, jo kādas “tā dara” – ļoti nopietna kļūda.

Pagātnes kļūdas

Ne vienmēr seksuālā pieredze ir pozitīva. Dažreiz pat nevēlies atcerēties dažus brīžus – pilnīga vilšanās. Veidojot intīmas attiecības ar jaunu partneri, nav nekādas jēgas nekavējoties domāt par savām pagātnes neveiksmēm un aizvainojumiem. Tas, kas bijis – lai paliek aiz muguras, un tagad vajadzētu izbaudīt kaut ko jaunu un skaistu.

Salīdzināšana

“Ir bijis arī labāk!” – šādas domas apmeklē sievietes pēc ne tām veiksmīgākajām naktīm. Taču salīdzināt dažādus vīriešus – absolūti bezjēdzīga nodarbe: kāds labāks vienā lietā, kāds citā. “Savākt līdzi gultā,” visas pagātnes attiecības, pat ja dažas no tām atmiņā atstājušas tikai patīkamas atmiņas, nav tā vērts.

Pārmērīga pļāpāšana

Nerunā pārāk daudz. Jā, izteikt savas vēlmes un emocijas ir ļoti svarīgi un nepieciešami, taču nav jēgas risināt izvērstu dialogu seksa laikā. Diez vai vīrietis ir gatavs apspriest tavu jauno kleitu, problēmas darbā, un draudzenes vīru, kad runa ir par pavisam citu dzīves aspektu. Tāpat nevajadzētu pārāk komentēt notiekošo vai uzspēlēti tēlot baudu, ja patiesībā tev tādu sajūtu nav.

Kļūdaina izvēle

Daudzas sievietes, kuras domā stereotipos, ir pārliecinātas, ka, piemēram, ja vīrietis ir vecāks, tad viņš, visticamāk, ir vairāk pieredzējis. Vai, gluži pretēji, ja viņš ir jauns, tad ir enerģiskāks nekā vecāki vīrieši. Tāpēc tiek pieļauta kļūdaina izvēle, kam seko vilšanās: iedomājoties ideālu ainu, beigās jāsaskaras ar pilnīgi atšķirīgu realitāti, kas ir tālu no tavām fantāzijām.

Rīkošanās pretēji savām vēlmēm, uzskatiem

Lai pēc seksa neizjustu kaunu, nožēlu un diskomfortu, nepakļaujies partnerim, nepaciet to, kas tev nepatīk, nedari to, ko nevēlies. Esi uzticīga savām vēlmēm, principiem un emocijām, jo vīrietis, visticamāk, nevēlēsies darīt to, kas tev nesniedz baudu.

Pārāk agri – pārāk vēlu

Saskaņā ar statistiku dzimumdzīvi sievietes sāk apmēram 17 gadu vecumā. Bet ir izņēmumi, un kāda to dara daudz agrāk, un kāda – daudz vēlāk. Jebkurā gadījumā tai vajadzētu būt brīvprātīgai vēlmei un lēmumam. Tomēr daudzas sievietes, kuras jaunībā centās ātrāk šķirties no nevainības, nobriedušā vecumā cieš no problēmas “par vēlu”, tādējādi atsakoties no daudzām lietām. Piemēram, viņas nolemj, ka 35 gados ir absolūti nepieņemami izmēģināt kaut ko jaunu, jo “ir par vēlu”.

