Trīsriteņu rollatori labi manevrē, bet nestabili pagriezienos. Kā izvēlēties palīglīdzekli

Foto - Shutterstock

Vecumdienās osteoartrīta vai kādu citu slimību dēļ kustības var sagādāt arvien lielākas grūtības. Seniors retāk un retāk iziet ārā no mājām, arī staigāšana pa istabu sokas ar grūtībām. Te nu lieti noderētu kāds pārvietošanās palīglīdzeklis, kas ļautu doties garākā pastaigā, uz veikalu vai kaut vai iziet mājas pagalmā, dārzā. Kā pareizi izvēlēties, lai senioram tas būtu droši un ērti lietojams?

Gudrs pirkums pēc speciālista ieteikuma

Ja saņemts ārsta atzinums, ka senioram nepieciešams tehniskais palīglīdzeklis, vispareizākais risinājums būtu to nomāt Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā. Ergoterapeits tur piemeklēs seniora kustību traucējumiem un blakus slimībām piemērotāko, turklāt pielāgos un apmācīs ar to rīkoties. Arī valsts noteiktā vienreizējā iemaksa par tā saņemšanu nav liela – tikai 7,11 eiro, turklāt trūcīgie seniori no šā maksājuma ir atbrīvoti. Tikai viena ķibele – garas gaidīšanas rinda. Kā pastāstīja Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktora vietnieks Aldis Dūdiņš, rindā tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu šobrīd gaida 3591 cilvēks, tajā skaitā 2204 uz pārvietošanās palīglīdzekļiem. Lai mazinātu rindas, kopš 2020. gada 1. janvāra plānots ieviest jaunu sistēmu, lai cilvēki paši bez vidutājiem varētu iegādāties savām funkcionēšanas spējām atbilstošu palīglīdzekli, saņemot no valsts atbilstošu kompensāciju.

Lai negaidītu rindā, pagaidām daudzi tuvinieki vai paši seniori tik vajadzīgos palīglīdzekļus pērk vai aizlienē no paziņām. Dzirdēts par gadījumiem, kad bērni vai mazbērni nopirkuši vecmāmiņai vai vectētiņam rollatoru ar groziņu, kur salikt iepirkumus, vai pat dārgu elektrisko skūteri, ar kādiem vizinās ārzemju pensionāri, bet sirmgalvis spītīgi atteicies to lietot, sakot, ka tas nav vajadzīgs vai bail salauzt dārgo mantu. Piemēram, rollatori maksā no 50 līdz pat 280 eiro, bet elektriskie skūteri – no 700 līdz 2500 eiro. Arī samērā lētais staigāšanas rāmis var izrādīties velts pirkums, jo seniora rokas ir pārāk vājas, lai to ilgstoši pārcilātu.

“Vecāka gadagājuma cilvēki mēdz noliegt palīglīdzekļu – rollatora, staigāšanas rāmja vai spieķa – nepieciešamību. Taču manā praksē ir bijuši gadījumi, kad seniors, kurš izvairās no to lietošanas, krīt, gūstot smagu traumu. Svarīgi detalizēti izskaidrot senioram tehniskā palīglīdzekļa lietošanas pozitīvos aspektus un ļaut to izmēģināt praktiski,” saka biedrības “Speciālo palīglīdzekļu parks” valdes loceklis, ergoterapeits Toms Bērants. Viņš novērojis, ka tuvinieki, labu gribēdami, reizēm izvēlas nepareizu vai pat nedrošu palīglīdzekli. Lai no tā izvairītos, viņš iesaka vispirms konsultēties ar ergoterapeitu, kurš palīdzēs izlemt, kurš līdzeklis tiešām atvieglos pārvietošanos un mazinās kritiena riskus. Būtu labi, ja seniors vai viņa tuvinieki paņemtu līdzi ārsta nosūtījumu vai slimības vēstures izrakstu, kas ļautu padziļināti spriest par slimības gaitu un prognozi. T. Bērants iesaka pirkumu veikt specializētajos veikalos, nevis internetā vai no rokas, jo lielākie tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniedzēji parasti nodrošina arī funkcionālā speciālista konsultācijas.

Palīglīdzekļu plusi un mīnusi

Ergoterapeits stāsta, ka pārvietošanās palīglīdzekļi galvenokārt atšķiras ar atbalstu punktu skaitu, ko tie nodrošina staigāšanas laikā. Jo vairāk šo punktu, jo drošāka staigāšana, tādēļ šādu palīglīdzekli var lietot arī seniori ar smagākiem kustību traucējumiem. “Pārvietošanās galdiem nav nepieciešams ciešs satvēriens un spēks rokās, toties staigāšanas rāmjiem, rollatoriem, kvadripodiem, kruķiem un spieķiem tas ir ļoti būtiski. Piemēram, lai lietotu elkoņu atbalsta kruķus, nepieciešamas spēcīgas rokas un laba līdzsvara izjūta, toties padušu atbalsta kruķu lietošanai spēks nav noteicošais faktors. Diemžēl, tos lietojot ilgstoši, seniors var sabojāt pleca nervu pinumu,” viņš salīdzina. Ja seniors pēc pārciesta insulta nespēj vai daļēji spēj kustināt vienu ķermeņa pusi, pārvietošanās iespējama tikai ar kvadripodu – spieķi ar četrām kājiņām, nevis rollatoru vai staigāšanas rāmi, kuriem nepieciešams abu roku spēks un satvēriens plaukstā.

Arī rollatori mēdz būt dažādi – ar trim un četriem riteņiem, ar un bez sēdekļa. Kādas ir to galvenās atšķirības? “Rollatori ar trīs riteņiem ir viegli, labi manevrē šaurās telpās un aizņem mazāk vietas. Parasti tie aprīkoti arī ar groziņu somas vai produktu novietošanai. Mīnuss – nestabilitāte pagriezienos, mazāka svara noturība un sēdekļa trūkums. Rollatoriem ar četriem riteņiem ir sēdeklis. To lietojot, nav jābaidās zaudēt līdzsvaru, jo tie ir ļoti stabili un lietojami arī uz nelīdzenām virsmām. Trūkumi – grūti manevrēt šaurās telpās,” norāda T. Bērants. Izvēloties rollatoru, vajag izvērtēt, kur tas biežāk tiks lietots – telpās vai ārā. Pastaigām svaigā gaisā ieteicams rollators ar lielāku riteņu diametru, lai, saskaroties ar nelīdzenu virsmu, riteņi neaizķertos. Telpām piemēroti rollatori ar šaurākiem riteņiem, kas ļauj veiksmīgāk manevrēt, mainīt virzienu.

Senioriem ir svarīgi ikdienā nodrošināt fiziskās aktivitātes, tāpēc, ja vien nav izteiktu līdzsvara traucējumu, locītavu saslimšanu vai nespēka, lielāks ieguvums veselībai ir palīglīdzeklis, kurš nav darbināms ar elektromotoru, teic ergoterapeits. Turklāt, ja elektriskajam pārvietošanās līdzeklim – skūterim – nav nodrošināta ērta piekļuve (pandusi, pacēlāji, platas durvju ailas un telpa uzglabāšanai), tā lietošana vienkārši nav iespējama.

Nepareizi noregulēti palīglīdzekļi var būt drauds drošībai, jo nespēj sniegt pilnvērtīgu atbalstu. “Staigāšanas rāmi, rollatoru, elkoņu atbalsta kruķus un spieķi pielāgo stāvus pozīcijā – tā, lai seniora pleci būtu simetriski. Kājām jābūt apautām. Rokturu augstumu noregulē plaukstas locītavas līmenī. Rollatoriem ieteicams kontrolēt bremžu tehnisko stāvokli, bet staigāšanas rāmjiem, kruķiem un spieķiem – gumijas uzmavu stāvokli,” brīdina ergoterapeits.

Lai mazinātu kritienu risku, ieteicams pievērst uzmanību arī apkārtējās vides pielāgošanai, piemēram, atbrīvot telpu no nevajadzīgiem priekšmetiem, pārplānot mēbeļu izkārtojumu, izlīdzināt grīdas līmeni, demontējot sliekšņus vai aizvācot paklājus. Vannas istabas grīdu vēlams noklāt ar pretslīdes paklājiem, kurus var ieklāt arī vannā vai duškabīnē, kā arī pieskrūvēt pie sienām rokturus, kur pieturēties.