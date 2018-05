Čakša aicina uzticēties slimnīcām: tajās vienreizlietojamos instrumentus sterilizē

Foto - Ieva Leiniša/LETA

Veselības ministre Anda Čakša (ZZS) aicina pacientus uzticēties, ka slimnīcas vienreizlietojamos instrumentus neizmantos atkārtoti un šis jautājums ir viens no Veselības inspekcijas (VI) prioritātēm.

Šorīt intervijā Latvijas Radio ministre neslēpa, ka VI līdz šim mazāk pievērsusies instrumentu aprites iespējamām problēmām slimnīcās, bet pēdējā laikā tā esot uzraugu viena no prioritātēm.

“Šajā gadījumā tā ir izpratnes problēma par to, kas ir pareizi nodrošināts veselības pakalpojumus, bet kas nav, te ir Veselības inspekcijai jāiejaucas,” Latvijas Radio rīcībā esošo informāciju par iespējamu atkārtotu vienreizējo instrumentu lietošanu komentēja ministre.

Inspekcijā Latvijas Radio informēja, ka pārbaužu gadījumā VI ir pieķērusi tikai vienu šādu gadījumu, kad vienreizlietojams instruments izmantots atkārtoti, lai gan Latvijas Radio rīcībā esošā informācija liecina, ka šādu gadījumu esot vairāk.

“Ja ir aizdomas, ka šādu gadījumu ir vairāk, tad šis rādītājs nav labs, bet Veselības inspekcijai, es pieļauju, nav bijušas sūdzības, uz kurām varētu reaģēt,” atzina Čakša.

Viņa piebilda, ka vienreizlietojamie instrumenti ir viena no dārgākajām pozīcijām un ārstniecības iestāžu vadība ir atbildīga par to, kā tiek izmantots valsts piešķirtais finansējums, proti, vai to izmanto lielākiem ārstu honorāriem, vai arī pienācīgiem instrumentiem.

Ministre cer, ka pirms gada ar normatīvajiem aktiem ieviestās paaugstinātās prasības attiecībā uz slimnīcu nodrošinājumu tiek īstenotas dzīvē.

Jau ziņots, ka maija vidū Latvijas Radio vēstīja par medicīnas māsu liecībām – ka vienreiz izmantojamus instrumentus slimnīcās izmanto divas un pat četras reizes. Tam ir būtiski riski – pacients var saņemt cita slimnieka kaites, piemēram, C hepatītu, bet var arī tikt pie garas ārstēšanās, jo atkārtotai izmantošanai neparedzēti instrumenti mēdz strādāt kļūdaini vai pat saplīst. Māsas apgalvo, ka šī nelegālā prakse esot daudzu slimnīcu ikdiena.