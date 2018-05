Vai rotaļlietu paturēšana ledusskapī var novērst alerģijas izpausmes?

Foto - Shutterstock.com

Skaidro Mārīte Poga, Grite tīrības eksperte, bērnu alergoloģe.

Pēdējo 20 gadu laikā alerģiju izplatība palielinājusies divas reizes. Tas saistīts ar daudziem faktoriem: ekoloģiskās situācijas pasliktināšanos, dzīvesveida un ēšanas paradumu maiņu, jaunu alergēnu parādīšanos, stresu, darba apstākļiem u.c. Aptuveni 25% iedzīvotāju cieš no alerģijas izpausmēm. Astoņi no desmit alerģisko cilvēku cieš tieši no putekļu ērcīšu alerģijas. Cilvēks dienā ieelpo aptuveni 500 miljardus putekļu daļiņu. Putekļi nosēžas uz deguna gļotādas, no kurienes tos izvada nāsu matiņi. Kad tie netiek galā ar putekļu pieplūdumu, cilvēks nošķaudās un elpošanas ceļi atkal tiek atbrīvoti.

Mājas putekļos galvenais alergēns ir ērcītes un to izkārnījumi. Ērcītes nekož un nav arī slimību pārnēsātājas. Tās galvenokārt pārtiek no ādas epitēlija un pelējuma sēnītēm, tādēļ to visvairāk ir matračos un segās. Vienā gramā matraču parasti atrod apmēram 1500-2000 mājas putekļu ērcīšu. Putekļu ērcītes īpaši savairojas rudenī un agrā pavasarī. Ērcīšu vairošanos veicina paaugstināts telpu mitrums virs 65%, siltas telpas virs 25C, slikta ventilācija un kondensāta rašanās telpās. Alerģiju galvenokārt izraisa ērcīšu izkārnījumi, uzkopjot telpas, šīs daļiņas paceļas gaisā un nosēžas uz sienām, mēbelēm, kā arī tiek ieelpotas.

Mājas putekļu ērcītes mūsu klimatā ir galvenais astmas un alerģisko iesnu izraisītājs. Pilnībā novērst to klātbūtni nav iespējams, kaut gan, ievērojot šādus pasākumus, ir iespējams samazināt putekļu ērcīšu daudzumu telpā.

 Bieža guļamistabas vēdināšana, ievērojot vēlamo temperatūru, kas ir 15- 18C, telpu mitrumam istabā vajadzētu būt optimāli 50%.

 2 reizes nedēļā iznest matračus saulē vai aukstumā, vēlams, ne mazāk kā uz 3h.

 Ieteicamais segu materiāls būtu kokvilna vai sintētika, ko var mazgāt ūdenī virs + 55C, šādos apstākļos ērcītes iet bojā.

 Spilvenus būtu vēlams pildīt ar sintētisku materiālu, nevis putnu spalvām vai dūnām.

 Matračus pārklāt ar sintētisku, gaisu caurlaidīgu, bet ērču necaurlaidīgu materiālu. Ja tas nav iespējams, matrači katru dienu jātīra ar putekļsūcēju un pārvalks iespējami bieži jāmazgā.

 Nepieciešams bieži mainīt palagus. Guļamistabas sienām ieteicams izvēlēties mazgājamās tapetes vai citu mazgājamu materiālu.

 Nav ieteicami paklāji vai citi mīkstie grīdas segumi, to vietā ieteicams izvēlēties gludas, viegli mazgājamas grīdas un citas virsmas.

 Guļamistabā neturēt neko lieku, kur varētu uzkrāties ērcītes kā, piemēram, mīkstās rotaļlietas, kā arī biezos aizkarus, vaļējus skapjus un grāmatu plauktus, vecas segas un spilvenus, daudz puķu podu utt.

 Telpas katru dienu vēlams izmazgāt ar karstu ūdeni vai uzkopt ar putekļsūcēju, kas aprīkots ar HEPA filtru.

 Pūkainas, putekļus uztverošas bērnu rotaļlietas, iepriekš ievietojot celofāna maisiņā, ieteicams ievietot ledusskapī uz vairākām stundām 1-2 reizes mēnesī.

 Dzīvnieku, īpaši kaķu, suņu un putnu turēšana astmas vai alerģiskā rinīta slimnieka dzīvoklī veicinās putekļu ērcīšu vairošanos.

 Visi minētie pasākumi būs mazefektīvi, ja māja, kurā dzīvojat, ir veca, mitra un bez centrālās apkures.

Ievērojot šos pasākumus, mazināsies ne tikai alerģijas simptomi, bet arī iespējas saslimt ar augšējo elpceļu infekcijas slimībām un hroniskām elpceļu kaitēm. Dzīvojot tīrās un sakoptās telpās, ne tikai uzlabosies jūsu veselība, bet arī būs veselīgāks miegs un labāks garastāvoklis.