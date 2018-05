Aicina bez maksas piedalīties pētījumā “Brīvs no bailēm”, izmēģinot Baha ziedus

Publicitātes foto

“Bailēm nav vietas cilvēku valstībā,” uzskatīja angļu ārsts Edvards Bahs, “jo tās nomācoši ietekmē prāta spējas, rada disharmoniju ķermenī un bruģē ceļu dažādām invāzijām.”

E. Baha dzīves misija bija izārstēt, turklāt viņš vēlējās iznīcināt slimību cēloņus, nevis tikai panākt īslaicīgu veselības stāvokļa uzlabošanos, stāsta Baha ziedu terapijas praktiķe Laura Tidriķe. Strādājot par ķirurgu, imunologu, bakteriologu un homeopātu, Bahs secināja, ka slimību cēloņi slēpjas mūsos – jo vairāk esam zaudējuši iekšējo līdzsvaru (par ko liecina disharmoniski psihoemocionāli stāvokļi – aizvainojums, nomāktība, bezcerība, niknums u.c.), jo vieglāk mēs ļaujam ārējiem spēkiem (piemēram, slimību ierosinātājiem) mūs ietekmēt.

Ārsts novēroja, ka bailes ir visspēcīgākais ierocis, kas grauj mūsu iekšējo līdzsvaru un aizsardzības spējas. Turklāt E. Bahs izdalīja piecus dažādu baiļu veidus:

1. Bailes, ar kurām sastopamies ikdienas dzīvē, – no nelaimes gadījumiem, no slimībām, no veselības stāvokļa pasliktināšanās, no tumsas, no vienatnes, no zagļiem, ugunsgrēka, nabadzības, dzīvniekiem, citiem cilvēkiem utt.

2. Galējas bailes, kas līdzinās šausmām vai panikai, – pēkšņas saslimšanas gadījumā, ciešot negadījumā, ikvienā ārkārtas stāvoklī vai tad, kad draud briesmas. Šīm bailēm ir raksturīga spēcīga ķermeņa reakcija – sirds sitas, plaukstas svīst, galvā – nevienas skaidras domas.

3. Neobjektīvas un nepamatotas bailes, kad šķiet, ka notiks kaut kas nelāgs, taču nav ne jausmas, kas tas varētu būt. Tā ir māņticība, bailes no pārdabiskiem spēkiem, ļaunām acīm, nobūrumiem u.tml. Lai pasargātos no neredzamā, mēs mēdzam spļaut pār plecu, sist pie koka vai nēsāt sargājošas rotas, akmeņu u.tml.

4. Bailes zaudēt veselo saprātu un kontroli pār sevi un savu rīcību. “Jumts aizbrauca,” mēs mēdzam sarunvalodā teikt par brīdi, kad esam piedzīvojuši šī stāvokļa izpausmi. Taču pēc tam baidāmies, ka šāds neprāts varētu atkārtoties, mēs izjūtam lielu iekšēju spriedzi un baidāmies, ka nespēsim turēt sevi rokās.

5. Bailes par saviem tuviniekiem – ka tikai viņiem neatgadītos kaut kas slikts vai kāda nelaime. “Sirds sāp, sirdi rauj no krūtīm ārā, sirds nodreb…” mēs mēdzam teikt, ciešot no šīm bailēm.

Edvards Bahs ne tikai definēja postošos emocionālos un prāta stāvokļus, bet arī atklāja savvaļas augus, kas mūs dziedina un palīdz mums no disharmonijas atbrīvoties. Šo ārstniecības sistēmu dēvē par Baha ziedu terapiju. Iepriekšminētās bailes mums palīdz pārvarēt lāsainās pērtiķmutītes, naudiņu saulrozītes, parastās apses, Kaukāza plūmes un sārtās zirgkastaņas ziedu esences.

Baha ziedu terapija ir populāra pašpalīdzības metode visā pasaulē, taču tai pārmet zinātnisku pētījumu trūkumu. Tāpēc Baha ziedu terapijas “Ziedu enerģija” aicina ikvienu, kas cieš no šeit aprakstītajām pirmā veida bailēm, piedalīties pētījumā “Brīvs no bailēm”. Pieteikties pētījumam iespējams līdz 7. augustam. Sīkāka informācija ziedu-energija.lv

Raksta sagatavošanai izmantota grāmata E. Bahs “Veselība pašu rokās. Par slimību patiesajiem cēloņiem un ārstēšanu”. Rīga : Ziedu enerģija, 2013.