Vai avārijas kontracepcija kaitē?

Foto - Shutterstock

Televīzijā plaši tiek reklamēts avārijas kontracepcijas līdzeklis Lenostella, kas lietojams 72 stundu laikā, lai neiestātos nevēlama grūtniecība. Vai tiešām šāds līdzeklis, kuram ir trīs diennakšu iedarbība, nav kaitīgs sievietes veselībai un pēc tam nevar būt neauglības cēlonis? KRISTĪNE GULBENĒ

Dzimumhormona progesterona sintētiskais analogs levonorgestrels, kuru satur avārijas kontracepcijas tabletes, nekaitē sievietes veselībai. To saturošas hormonu tabletes drīkst lietot pat pēc dzemdībām, ja zīda mazuli, taču tikai mazā devā.

Ginekoloģe Vēsma Kažociņa skaidro: avārijas kontracepcijas tabletes kavē luteinizējošā hormona izdalīšanos, kas veicina ovulāciju – nobrieduša folikula pārplīšanu. Tās satur progesteronu tikpat lielā koncentrācijā kā aptuveni desmit ikdienas lietošanai paredzētās pretapaugļošanās tabletes. Saberot šādu kaudzi saujā, droši vien ikvienai pārietu vēlēšanās uzņemt uzreiz tik lielu medikamenta devu. Avārijas kontracepciju drīkst lietot tikai ārkārtas situācijās, piemēram, ja pārplīsis prezervatīvs, ne biežāk kā reizi vai divas gadā. Tā kaitē mazāk nekā aborts nevēlamas grūtniecības gadījumā, tomēr nodara ļaunumu, jo izjauc menstruālo ciklu un hormonu līdzsvaru, radot organismam lielu stresu. Par neauglības cēloni gan to nevarētu uzskatīt.

Parasti sievietēm rodas arī otrs svarīgs jautājums – vai avārijas kontracepcija būs efektīva? Tas galvenokārt atkarīgs no tā, kurā menstruālā cikla dienā noticis dzimumakts. Lielāka grūtniecības iestāšanās iespēja ir no 7. līdz 20. dienai, bet 25. dienā tā tikpat kā nenotiek. Ja dzimumakts bez izsargāšanās bijis īsi pirms gaidāmās menstruācijas, avārijas tableti var iedzert vienīgi sirdsmieram, un šajā gadījumā tās iedarbība uz organismu arī nebūs tik postoša. Taču, lietojot to periodā, kad gaidāma ovulācija – vidēji no 9. līdz 12. men­struālā cikla dienai, var rasties tā traucējumi līdz pat trim mēnešiem. Ja izveidojies folikuls nav pārplīsis, nākamā menstruācija sākas ar aizkavēšanos, ir niecīgāka vai arī norit citādi nekā parasti, kas rada sievietei psiholoģisku stresu. Tad šajā periodā, lai izsargātos no grūtniecības, nevar paļauties uz auglīgo dienu skaitīšanu – jālieto prezervatīvs vai cits pretapaugļošanās līdzeklis.

Avārijas kontracepciju neiesaka lietot vēlāk kā 72 stundas pēc neaizsargātā dzimumakta. Ja ovulācija notikusi pāris stundu pirms tā, olšūna jau ir atbrīvojusies un virzās uz dzemdi, tā nepasargās no grūtniecības. Tad atliek vienīgi cerēt, ka, paaugstinoties progesterona līmenim, dzemdes iekšējais slānis strauji uzbriedīs, bet pēc 24 stundām, hormona daudzumam krasi pazeminoties, nolobīsies. Tāpēc nereti 3–4 dienas pēc avārijas kontracepcijas lietošanas parādās smērējoši izdalījumi.

Ja gadījies, ka arī pēc avārijas kontracepcijas lietošanas nelaimīgā kārtā iestājusies nevēlamā grūtniecība, tā var normāli turpināties bez riska mazuļa attīstībai.