Vai vasarai vajadzīgs mērķis? Svarīgi mērķiem likt datumus!

Vasaras sākumā ir vērtīgi formulēt līdz rudenim sasniedzamos mērķus, bet galvenais censties tos arī piepildīt iecerētajā laikā, jo rudens pienāk ātri, iesaka starptautiski sertificēta personīgās izaugsmes trenere Evija Šalte-Novicka.

“Vasara Latvijā ilgst trīs mēnešus, ja laiks ir labs, mēs visi vēlamies baudīt sauli. Diemžēl aizvadīto gadu vasaras ar siltu un saulainu laiku nemaz tik daudz mūs nelutināja, līdz ar to ir stress, ka vasara var beigties. Ir vēlme kaut ko paveikt šajā vasarā, bet šeit rodas vēl papildu stress par to, kā atšķirt mērķi no sapņa, un vai es paspēšu kādu no mērķiem sasniegt?” stāsta starptautiski sertificēta personīgās izaugsmes trenere Evija Šalte-Novicka. Daudz tiek diskutēts par fokusēšanos uz prioritātēm, mērķtiecību, pašdisciplīnu, par to, ka viss, kas ar mums notiek, ir nopelnīts un iepriekš ievēlēts, līdz ar to ne mazāk aktuāls ir jautājums: “Vai un kādi var būt mērķi vasarā?” Evija Šalte-Novicka iesaka izvēlēties vasarā izvirzīt sev dažus kaut nelielus mērķus, lai vasara nepaskrien tikai kā aizraujoša ballīte, un rudenī būtu paliekošas atmiņas, gandarījums. Tad arī būs nopelnīta sajūta, ka var uzsist sev uz pleca un teikt: “Jā, esmu malacis, izdarīju vairāk, nekā varēju!”

“Pārliecinājos, ka cilvēki vasarā vēlas ik vakaru sportot, doties ceļojumā, izveseļoties, izlēkt ar izpletni, pavadīt laiku pie dabas utt. Tomēr vairāk būtu jāsaprot, ar ko atšķiras mērķis no sapņa? Sapņot cilvēki mēdz daudz, jo tam mums ir dabas dots talants. Gandrīz visi cilvēki redz sapņus. Izņēmumi ir cilvēki, kuri sirgst ar nopietnām psihiskām slimībām. Te varam sev uzdot jautājumus: “Kam ir vajadzīgi mērķi? Vai tie ir vajadzīgi mammām un tētiem, sabiedrībai? Vai man pašam ir vajadzīgs mērķis? Vai mans mērķis kļūst par bērna mērķi? Atbilde uz visiem šiem jautājumiem katram sava. Viens vēlēsies šovasar kaut ko sasniegt, iemācīties, bet cits beidzot atpūsties un izgulēties,” pārliecināta Evija Šalte-Novicka.

Kā pareizi noformulēt mērķi?

Mērķim jābūt konkrētam. Te nepietiek ar mērķi – vēlos notievēt, aizbraukt ceļojumā, nopelnīt miljonu, nomainīt darbu. Tie vairāk iederēsies kategorijā “Sapņi”. Ir konkrēti jādefinē, piemēram, ka līdz 2018. gada 1. septembrim es svēršu 58 kg, 2018. gada jūnijā es došos ceļojumā ar meitu uz Gruziju, 2018. gada 31. augustā es pabeigšu datorkursus. Lai veiksmīgi noformulētu konkrētu mērķi, uzdodiet sev jautājumus: “Ko es vēlos sasniegt? Kādā veidā? Kas man vajadzīgs, lai sasniegtu šo mērķi, kāpēc es to daru?”

Kā izmērīt mērķi?

Mērķim jābūt izmērāmam, jo tikai tad Jūs varēsiet saprast, ka notiek progress un izvirzītais mērķis tiek vai netiek sasniegts. Piemēram, es atbrīvošos no 15 kg liekā svara. To es plānoju izdarīt 2 gadu laikā. Pirmos 5 kg es “zaudēšu” līdz 2018. gada 1. septembrim.

Kā izvirzīt sasniedzamu mērķi?

Mērķim jābūt sasniedzamam. Nav vērts izvirzīt mērķi, par kuru jau šobrīd skaidri zināt, ka tas nav sasniedzams. Ja pat sākotnēji nebūs pārliecības, ka varat to sasniegt, tad arī vēlāk motivācija diez vai atradīsies. Ja vēlaties sev uzreiz palielināt ienākumus par 10 000 EUR mēnesī, neko jaunu nedarot un neieguldot, diez vai šis mērķis izdosies. Savukārt, ja mērķis būs vasaras laikā palielināt savus ienākumus par 10%, tad tas izklausīsies daudz ticamāk.

Kā atrast nozīmīgu mērķi?

Mērķim jābūt nozīmīgam priekš katra paša. Mēs varam sastādīt darbu sarakstu katrai dienai, bet vai tie ir mērķi? Vai mērķis ir iztīrīt zobus un ieiet dušā, ko Jūs jau darāt 30 gadus? Mērķim ir jābūt tik nozīmīgam, lai no rīta celtos ar prieku un raisītu sevī jaunas idejas mērķa realizēšanai. Atcerieties – mērķim jābūt Jums nozīmīgam, nevis citiem.

Cik daudz laika dot mērķa piepildīšanai?

Mērķim jārealizējas noteiktā laika posmā. Mēs varam uzlikt sev mērķi – pēc desmit gadiem dzīvot lielā mājā. Tas darbosies tikai tad, kad visi pārējie nosacījumi tiks ietverti. Katram mērķim ir jābūt realizējamam noteiktā laika posmā. Atliek padomāt par nākamajiem trīs mēnešiem un sev pajautāt: “Kas ir mans vasaras mērķis?” Ja Jūs izvēlaties vasarā labi atpūsties ar draugiem, varbūt ir vērts padomāt par apzinātu atpūtu pie dabas, ar makšķerēšanu un zupas vārīšanu ugunskurā?