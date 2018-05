2. jūnijā notiks Sieviešu skrējiens!

Publicitātes foto

Sievietes fiziskajai un garīgajai veselībai pēdējo gadu laikā tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība. Mūsdienu sabiedrībā sieviete nereti strādā pilnas slodzes darbu, ir mamma, sieva un līdzatbildīgs cilvēks sabiedrībā. Bieži vien šīs daudzās lomas sievietei var radīt dažādus veselības traucējumus. Rūpējoties par sieviešu veselību un labsajūtu, “Euroaptieka” atbalsta ikgadējo Sieviešu skrējienu, kas vieno Latvijas sievietes un motivē parūpēties par sevi, savu veselību, būt kopā un koncentrēties uz pozitīvām emocijām.

Skriešana ir daļa no veselīga dzīvesveida. 2. jūnijā Lucavsalā jau 6. reizi notiks “Euroaptieka” Sieviešu skrējiens, kura sauklis ir “Mēs esam neapturamas!”. Šis būs viens no iedvesmojošākajiem skrējieniem Latvijā, kurā visu vecumu sievietes, uzmundrinot un atbalstot viena otru, kopīgi dosies trasē, lai izkustētos un kļūtu stiprākas, unikālā un iedvesmojošā atmosfērā pierādot, ka ir neapturamas un neuzvaramas. Ikvienai dalībniecei iespējams izvēlēties kādu no trim distancēm, lai piemērotu slodzi savai fiziskajai sagatavotībai, turklāt īpaša programma skrējienā paredzēta arī bērniem.

Vairāk informācijas sieviesuskrejiens.lv.