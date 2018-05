Cik ilgi bērns jāpārvadā atmuguriski? Un citi jautājumi par bērnu mašīnā

Publicitātes foto

Mēdz teikt, ka viss būtiskais slēpjas detaļās. Šķietami nenozīmīgas detaļas nosaka arī to, vai bērns-pasažieris gūs traumas, piedzīvojot satiksmes negadījumu vai strauju bremzēšanu. Tādēļ Autoklubs LAMB kampaņā “150&12 Mazulis drošībā!” atgādina: lai bērns automašīnā būtu pilnvērtīgi pasargāts, autosēdeklītis jālieto pareizi!

“Vecāki ir slikti informēti par autosēdeklīšu drošas izmantošanas principiem – to apliecina šī gada maijā veiktā LAMB aptauja. Bez tā, ka 33% aptaujāto savus bērnus mēdz pārvadāt bez autosēdeklīša vai speciālā paliktņa, pētījums uzrāda nopietnus robus vecāku zināšanās par to, kā pareizi lietot autosēdeklīšus,” stāsta Autokluba LAMB prezidents Juris Zvirbulis, aicinot būt rūpīgākiem un atbildīgākiem.

“Pat tad, ja tiek mēroti salīdzinoši nelieli attālumi mazāk intensīvā satiksmē, attiecībā uz drošību nedrīkst pieļaut kompromisus: automašīnā bērns vienmēr jāpārvadā tā vecumam un augumam atbilstošā sēdeklītī vai paliktnī, pareizi izmantojot drošības jostas. Kā rāda pieredze, bīstamas situācijas ceļā var gadīties pavisam negaidīti un arī tad, ja esam pilnīgi pārliecināti par savām braukšanas prasmēm,” uzsver Ingus Savickis, kampaņas atbalstītāja – apdrošināšanas sabiedrības BALTA Atlīdzību direktors.

Cik ilgi bērns jāpārvadā atmuguriski?

Vecāki uzskata:

Vairāk nekā puse – 59% – aptaujāto vecāku kļūdaini uzskata, ka bērns ar skatu pretēji braukšanas virzienam jāpārvadā tikai pirmajā dzīves gadā. 17% apdraud mazo pasažieru drošību ar savu maldīgo pārliecību, ka bērns nav jāpārvadā pretēji braukšanas virzienam, tostarp 4% domā, ka tas bērnam ir bīstami. Tikai 24% iekļaujas pareizo atbilžu kategorijās, proti, 10% domā, ka bērns jāved atmuguriski līdz 15 mēnešu vecumam, 6% – vismaz līdz trīs gadiem, 8% – maksimāli ilgi.

Pareizi ir:

Līdz 15 mēnešiem bērns obligāti jāpārvadā ar skatu pretēji braukšanas virzienam, taču speciālisti šo pozīciju iesaka saglabāt līdz pat trīs gadu vecumam un ilgāk. Jāņem vērā, ka bērns nav miniatūrs pieaugušais – zīdaiņa galva sver gandrīz trešdaļu no viņa kopējās ķermeņa masas, kamēr pieauguša cilvēka galva – tikai vienu četrpadsmito daļu. Turklāt mazuļa kakla cīpslas un muskuļi nav pilnībā izveidojušies. Tādējādi, ja notiek frontāla sadursme vai strauja bremzēšana, kakls nespēj noturēt galvu, kas tiek spēcīgi triekta uz priekšu, bērnam sēžot ar skatu braukšanas virzienā. Ja bērns šajā situācijā sēž atmuguriski un ir pareizi piesprādzēts, trieciens vienmērīgi sadalās uz muguras daļu, mazinot iespēju gūt traumas.

Cik cieši pie bērna auguma jānostiprina autosēdeklīša jostas?

Vecāki uzskata:

Lielākā daļa jeb 63% vecāku autosēdeklīšu integrētās drošības jostas nostiprina pārāk vaļīgi, bet 13% aptaujāto vispār nepievērš uzmanību jostu stingrībai. Tikai 24% vecāku ir informēti par to, cik cieši jānostiprina jostas.

Pareizi ir:

Autosēdeklīša integrētās jostas jānostiprina stingri, maksimāli tuvu bērna ķermenim. Ja vecāki nepievērš uzmanību šim aspektam, jostiņas atstājot vaļīgas vai noslīdējušas, bērns trieciena brīdī var viegli no tām izslīdēt un vairs neatrasties autosēdeklītī, kas viņu pasargā no traumām. Vienkāršākais veids, kā pārliecināties par to, ka mazais piesprādzēts pietiekami stingri, ir viena pirksta tests. Proti, ja zem autosēdekļa jostiņām plecu daļā nevar pabāzt vairāk par vienu pieauguša cilvēka pirkstu, varat droši doties ceļā.

Tāpat svarīgi, lai autosēdeklīša integrētās jostas bērnam būtu pozicionētas uz pleciem, pēc iespējas tuvāk kaklam un nebūtu noslīdējušas zem plecu līnijas. Pretējā gadījumā bērns brauciena laikā var atbrīvot ķermeņa augšdaļu un izlīst no jostām.

Vai piesprādzēt bērnu ar biezām virsdrēbēm?

Vecāki uzskata:

Aptauja liecina, ka vecākiem trūkst zināšanu par to, kā droši piesprādzēt bērnu automašīnā aukstā laikā. 76% vecāku regulāri bērnu piesprādzē nepareizi, tam mugurā atstājot virsdrēbes. 21% šādi rīkojas reizi pa reizei, bet tikai 3% pirms bērna piesprādzēšanas autosēdeklītī vienmēr novelk biezās virsdrēbes.

Pareizi ir:

Aukstā laikā bērns jāpiesprādzē, novelkot viņam biezās, pufīgās drēbes. Apjomīgas virsjakas un kombinezoni neļauj drošības jostas nostiprināt maksimāli tuvu bērna ķermenim. Trieciena brīdī biezais apģērbs saplok, radot daudz brīvas telpas kustībai un lielu risku izslīdēt no jostām, īpaši, ja apģērba virsma ir gluda un slidena. Turklāt šajā gadījumā drošības jostas nav iespējams korekti pozicionēt uz bērna šaurajiem pleciņiem – tās viegli noslīd.

Biezo drēbju efektu var viegli pārbaudīt. Vispirms piesprādzējiet bērnu autosēdeklītī ar kombinezonu. Tad novelciet un piesprādzējiet mazuli, saglabājot to pašu jostu garumu. Redzēsiet, cik brīvas ir jostas uz bērna ķermeņa.

Lai bērns, piesprādzēts bez virsdrēbēm, nenosaltu, pāri drošības jostām jāuzsedz silta sega vai virsjaka.

“Šie ir tikai daži universāli autosēdeklīšu lietošanas noteikumi. Taču jāņem vērā, ka katram autosēdeklītim ir savi, specifiski stiprināšanas principi, kas ir tikpat būtiski. Tādēļ, lai cik banāli neskanētu, vienmēr jāizlasa lietošanas instrukcija, jo pat visdrošākais krēsliņš nepasargās bērnu, ja tiks lietots nepareizi,” uzsver Braucamdroši.lv eksperte Iveta Sondore.

Atceries arī:

Lietojot 0.grupas sēdeklīšus, pievērs uzmanību uzlīmei sānos! Tajā parādīts, kā ražotājs paredzējis novietot krēsliņa rokturi braukšanas laikā.

Sprādzējot bērnu uz paliktņa, auto drošības jostu balsti uz augšstilbiem un pleciem, nevis pāri vēderam un kaklam, lai netraumētu bērnu!

Iztaisno drošības jostas, tās nedrīkst būt savērpušās!

Novietojot atmugurisko bērna krēsliņu uz priekšējā sēdekļa, atslēdz auto gaisa spilvenu!

Izvēlies krēsliņu atbilstoši bērna svaram un augumam!

Iegādājoties bērna sēdeklīti, pievērs uzmanību tam piemēroto/apstiprināto automašīnu sarakstam (var meklēt ražotāja mājaslapā vai instrukcijā)!

Nelieto vecākus par šī standarta sēdeklīšiem: ECE R44.03, R44.04 vai R129 (parasti apzīmē ar oranžu etiķeti)!

Nelieto sēdeklīšus, kuriem beidzies ražotāja noteiktais derīguma termiņš.

Nelieto sēdeklīšus, kas bijuši bojāti vai cietuši avārijā!

Pirms pirkšanas izmēģini sēdeklīti savā automašīnā!

Nepārvadā bērnu, turot klēpī!

Sēdeklīti izmanto vienmēr neatkarīgi no tā, cik garš ceļš veicams!

Vienmēr rūpīgi ievēro lietošanas instrukciju!

Atceries – auto sēdeklītis/paliktnis jāizmanto, līdz bērns sasniedz 150 cm augumu, kas vidēji notiek 12 gadu vecumā!

Autosēdeklīšu grupu ceļvedis:

0+ grupa – 0-13 kg – no dzimšanas līdz 15 mēn.

0-1 grupa – 0-18 kg – no dzimšanas līdz 4 g.

1 grupa – 9-18 kg – 15 mēn. līdz 4 g.

½ grupa – 9-25 kg – 15 mēn. līdz 7 g.

1/2/3 grupa – 9-36 kg – 15 mēn. līdz 12 g.

2/3 grupa paliktnis ar atzveltni (high-back booster) – 15-36 kg – 4 līdz 12 g.

2/3 grupa paliktnis bez atzveltnes (booster cushion) – 22-36 kg – 6 līdz 12 g.

Pētījumā, kas norisinājās no šī gada 7. līdz 15.maijam, aptaujāti 400 respondentu – ģimenes ar bērniem līdz 8 gadu vecumam, kurām ir automašīnas. Pētījumā izmantotā metode: datorizētas intervijas internetā (CAWI).