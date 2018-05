Kā atbalstīt mīļu cilvēku, ja viņš tiek sāpināts. Kuri vārdi ir lieki

Foto - pexels.com

“Viss notiek uz labu. Tu tam tiksi pāri. Laiks dziedē visu. Jums nebija lemts būt kopā”.

Tās visas ir labi domātas lietas, ko cilvēki tiecas sacīt, kad kāds, ko viņi pazīst vai mīl, tiek sāpināts. Vairākums ļaužu jūt līdzi cilvēkam, kas viņiem dārgs un cieš no kaut kā un nespēj ar to tikt galā. Vairākums cilvēku jūtas samulsuši, kad nākas saskarties ar citu ciešanām – viņi vienkārši nezina, ko darīt un kā palīdzēt. Tā vietā, lai būtu vienkārši kopā, viņi mēģina paust iepriekš minētos mierinājuma vārdus.

Problēma ir tāda, ka tad, kad kāds tiek sāpināts, šāda veida frāzes var padarīt situāciju sarežģītāku. Cilvēks domā, ka tu patiešām nesaproti, ar cik dziļām sāpēm viņam jāsaskaras. Atraitne nedomā, ka viņas vīrs ir “labākā vietā”, kad viņš vairs nav šeit, lai justu līdzi savam dēlam basketbola spēlē.

Jaunam vīrietim, kam saka, ka viņa draudzene viņu vairs nemīl, ir vienaldzīgs teiciens “laiks dziedē visu” – viņš ir sāpju pārņemts šodien, šajā brīdī. Sievieti, kas atklāj, ka viņas vīrs viņu krāpj, nenomierinās frāze “tam tā nevajadzēja notikt”.

Vēlāk, kad brūces ir nedaudz vai pat pilnībā sadzijušas, cilvēks pats var izmantot formulējumus, kas apstiprina, ka viņš ir ticis pāri sāpēm. “Dzīve turpinās”. “Es daru labāko, ko spēju”. “Es nevaru sērot mūžīgi”. Tomēr tas ir paša cilvēka ziņā, kā atrast veidu, kā domāt un just citādi.

Pa to laiku cilvēkam, kas vēlas palīdzēt un atbalstīt, bet nezina, kā to izdarīt, piedāvājam dažus ieteikumus, ko var sacīt un darīt, lai parādītu otram cilvēkam, ka tu esi kopā viņa bēdās.

Atzīsti, ka kāda cita cilvēka sāpes tevī izraisa negatīvu reakciju un atbildi. Atzīsti, ka kāda cita cilvēka sāpes tevī izraisa negatīvu reakciju. Bieži vien gadās, ka cita sāpes pārāk saistās ar kādu situāciju, ar kuru pats esi saskāries pagātnē. Tās ir tavas paša negatīvās sajūtas vai skumjas, kas ir iznirušas no dvēseles dzīlēm, un dabiska reakcija ir darīt kaut ko, lai no tām izvairītos. Atceries, ka tev būs kāda reakcija un tas ir vien normāli, taču pastrādā, lai nošķirtu savu pieredzi no cilvēka, kuru mierini. Apdomā, kā pievērst tam uzmanību.

Saproti, ka skumjas, sēras un zaudējumu pieredze nepakļaujas loģikai. Jā, ir pilnīga taisnība, ka reiz visi nomirst, bet dažas lietas nav domātas tam, lai vienkārši būtu. Laiks palīdz dziedēšanas procesā, un dzīvē notiek dažādas lietas. Tie visi ir fakti un patiesi apgalvojumi, taču tie nav būtiski cilvēkam, kurš ir emocionāli ļoti saspringtā stāvoklī. Tā vietā, lai runātu loģiski, saki apmēram šādus vārdus: “Esmu dzirdējis, cik sāpīgi tas ir. Godīgi sakot, es nespēju iedomāties, kā tu tiec galā.” Esi empātisks un centies izprast cilvēka emocionālo stāvokli, tas ir labākais, ko tu šajā brīdī varat darīt.

Klausies. Vienkārši klausies. Ja cilvēks nevēlas runāt, tad klusē kopā ar viņu. Ļauj cilvēkam sajust, ka emocionāli esi kopā ar viņu un vienkārši esi tur. Dari visu, lai nepieminētu līdzīgu situāciju jūsu dzīvē: “Es zinu, kā tu jūties, atceros laiku, kad nomira mana mamma…” Tas ir cilvēcīgi, un tā notiek bieži, kad, vēloties paust atbalstu, tiek stāstīts par līdzīgu pieredzi, taču, ja cits cilvēks jūt dziļas sāpes, tava pieredze novirza uzmanību no viņa uz tevi. Cilvēks pat var sākt domāt, ka viņam tagad ir jāatbalsta tevi.

Saglabā komunikāciju. Turpini laiku pa laikam dažādi sazināties ar šo cilvēku, kaut vai nosūtot vienkāršu īsziņu “Es domāju par tevi” vai piezvanot un atstājot ziņu: “Ja tev ko vajag, tad esmu gatavs palīdzēt.” Ja vari to atļauties, nosūti kaut ko tādu, kas cilvēkam ir svarīgs. Ja nevari to atļauties, nosūti dzejoli vai uzraksti vēstulīti par kaut ko, kas tev patīk un kas atklāj cieņu pret tavu draugu. Var būt grūti tikties ar cilvēku, kuram ir drūms noskaņojums, tādēļ apņemies neatteikties no viņa. Nepadodies. Viņam ir nepieciešams jūsu atbalsts un, iespējams, viņš nezina, kā to palūgt.

Tu esi laipns cilvēks un labs draugs, kas vēlas palīdzēt. Izproti savu motivāciju un atbildību, pievērs uzmanību otram cilvēkam un viņa patiesajām vajadzībām.

