5. jūnijā notiks bezmaksas seminārs “Kā pasargāt bērnus no traumām vasarā”

Foto - Shutterstock

Ir laiks, kad sākas vasaras brīvdienas, – gan skolas, gan bērnudārza vecuma bērni arvien vairāk uzturēsies ārā un nodosies brīvā laika aktivitātēm. Savukārt vecākiem arvien vairāk būs jādomā par to, kā pasargāt bērnus no lielākām un mazākām ikdienas traumām un negadījumiem. Par to, kā to darīt pareizi, “BENU Aptiekas” rīkotajā bezmaksas seminārā “Kā pasargāt bērnus no traumām vasarā” diskutēs un noderīgos padomos dalīsies šīs jomas speciālisti.

Riteņbraukšana, peldēšanās un citas āra aktivitātes ir neatņemama vasaras brīvlaika sastāvdaļa gan bērniem, gan viņu vecākiem. Turklāt vasarā bērnam ir daudz vairāk brīvā laika, ko pavadīt visdažādākajās nodarbēs. Protams, sportošana un citas aktivitātes ir ieteicamas bērna veselībai un attīstībai, tomēr ir jābūt gataviem tam, kā rīkoties situācijās, ko parasti negaidām, un kā jau sākotnēji censties no tādām izvairīties. Par to, kā pasargāt bērnu no traumām, kādas ir biežākās traumas vasarā un kā rīkoties, ja tomēr sanācis satraumēties, stāstīs BKUS Bērnu ķirurgs, traumatologs – ortopēds Ģirts Salmiņš. Kā rīkoties brīdī, kad trauma ir iegūta, noderīgā informācijā dalīsies BKUS anesteziologs – reanimatologs Jurijs Bormotovs. Savukārt “BENU Aptiekas” farmaceite un vadītāja Dace Persa pastāstīs par to, kā parūpēties un kas nepieciešams pašiem mazākajiem bērniņiem, un kas jāņem vērā viņu kopšanā vasarā. Diskusiju vadīs Valdis Melderis.

Pēc diskusijas klātesošajiem būs iespēja uzdot viņus interesējošos jautājumus ekspertiem. Tāpat, rūpējoties par tiem interesentiem, kas nevarēs ierasties klātienē, tiks nodrošināta diskusijas tiešraide “BENU Aptiekas” Facebook lapā.

„BENU veselības un skaistuma akadēmijas” lekciju cikla seminārs “Kā pasargāt bērnus no traumām vasarā” norisināsies 5. jūnijā plkst. 18.00 viesnīcā „Monika” Rīgā, Elizabetes ielā 21. Bezmaksas seminārā var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs – BENU lojalitātes kartes īpašnieks, iepriekš piesakoties pa tālruni 25748140. BENU lojalitātes kartei iespējams bez maksas pieteikties ikvienā “BENU Aptiekā” vai aptieku tīkla mājaslapā.