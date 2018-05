Nepērc čības ar vienlaidu zoli

Foto - Shutterstock

Izvēloties mājas apavus jeb čības, nereti uzmanību vairāk pievēršam to izskatam, nevis materiāliem, no kā izgatavotas, un tam, cik šie apavi ir ergonomiski un veselīgi.

Speciālisti norāda, ka nebūtu ieteicamas čības ar vienlaidu zoli, jo regulāra šādu apavu valkāšana draud ar iedzīvošanos pēdu deformācijā. Iešļūcenes bez papēža vēlams valkāt tikai dažas stundas dienā. Podiatrijas speciāliste Inita Seļicka vecākiem cilvēkiem iesaka izvēlēties čības ar nelielu papēdi, nevis vienlaidu zoli (pēdu kauliem un saitēm vēlamais apavu papēžu augstums ir 2–4 cm) un ar supinatoru, lai pēdas velves pacēlums veidotos ergonomiski pareizs. “Tad kājas mazāk nogurst,” skaidro speciāliste. “Supinatorus un zoles izgatavo arī pēc individuāla pasūtījuma. Tas ir ļoti svarīgi, jo šodien ļoti daudziem novēro ķermeņa asimetriju, arī pēdām. Ar supinatoriem šo defektu iespējams mazināt.” Ideāli, ja čībām ir izņemama zolīte, norāda speciāliste. To var apstrādāt ar pretsēnīšu līdzekli vai, izmantojot tautas metodes, ar etiķūdeni. “Vecāki cilvēki biežāk ir pakļauti riskam inficēties ar sēnīšu slimību, tāpēc jāpievērš uzmanība profilakses pasākumiem.”

Arī tad, ja apaviem ir nepareiza lieste, ļogās pēda, tas var radīt saišu sastiepumu un iekaisumu.

Veikalu plauktos sarindotās čības šķiet pārāk sintētiskas vai arī jau pa gabalu ož pēc gumijas. Un gumija, kā zināms, sviedrē pēdas. “Ja mājās pavada neilgu laiku, tikai ieskrien pārgulēt un čības uzvelk tikai kādu stundu no rīta un pāris vakarā, tad materiālam, no kā apavi ražoti, nav lielas nozīmes. Citādi ir, ja mājās uzturas visu dienu. Tad ir svarīgi, lai čības būtu izgatavotas no dabīga materiāla, kas nodrošina labu gaisa cirkulāciju, un atbilstu higiēnas prasībām, proti, būtu viegli kopjamas.”

Ar čībām ir tāpat kā ar zeķēm – labāk, ja tās ražotas no dabīgāka materiāla. Taču jāņem vērā, ka atšķirībā no kokvilnas zeķēm, ko var izmazgāt, kad netīras, ar dabīga materiāla apaviem tā rīkoties nevar. Toties sintētiskās čības iespējams mazgāt. “Ja valkātājam ir nagu sēnīte, mājas apaviem jābūt viegli kopjamiem. Tie pa reizei jāizmazgā un jāapstrādā ar pretsēnīšu līdzekli, ko vajadzētu iegādāties aptiekās un medicīnas preču veikalos.”

Podiatrijas speciāliste brīdina, ka ar nagu sēnīti sirgstošajiem noteikti neder pūkainas čības, jo tā ir ideāla vide sēnīšu sporām. Tās sabirst spalviņās un pūciņās, un valkātājs sevi inficē atkārtoti.