Saulessargi acīm – saulesbrilles. Krāsai ir nozīme un kāds marķējums jāmeklē

Daudzi saulesbrilles izmanto galvenokārt kā stilīgu aksesuāru, nepievēršot uzmanību to aizsardzības spējām. Citi nav raduši saulesbrilles lietot, lai gan, rūpējoties par acu veselību, vajadzētu izmantot ikvienam, turklāt ne tikai vasarā, bet arī citos gadalaikos, it īpaši ziemā, kad ir sniegs, no kura atstarojas ultravioletais starojums. Kā atrast sev vispiemērotākās saulesbrilles?

Nelielā devā acu veselībai nepieciešamo saules starojumu iespējams saņemt, arī nēsājot saulesbrilles. No spožuma daļēji var paslēpties zem platmales vai cepures ar nadziņu, taču pret ultravioleto starojumu (UV) netiksim pasargāti. Pret to jutīgas ir ne tikai acis, bet arī plakstiņi un āda ap tām, tāpēc vislabāk izvēlēties lielas saulesbrilles.

KONSULTĒJUSI “OUTLET OPTIKA” OPTOMETRISTE SARMĪTE GŽIBOVSKA

Kaitīgais starojums

Nereti pēc pludmalē augu dienu pavadītas dienas acis vakarpusē sāp un grauž. Spilgtā saulē skatoties uz sniegu, smiltīm vai ūdeni, no virsmas atstarotie UV stari var izraisīt fotokeratītu jeb tā saukto sniega aklumu, kas parasti ar laiku pāriet, taču nopietnākos gadījumos var būt nepieciešama medicīniska iejaukšanās.

UV starojuma ietekmē konjunktīvā un radzenē veidojas nevēlamas pārmaiņas (pterīgijs, pingvēkulas, fotokeratīts), turklāt tas var veicināt un paātrināt kataraktas attīstību. Acs lēca apduļķojoties veido dabisku aizsargfiltru, lai ilgstošā saskarsmē ar UV starojumu acs tīklenē nerastos pārmaiņas. Nereti, pārbaudot redzi, optometristam vai acu ārstam uzreiz kļūst skaidrs, ka cilvēks nenēsā saulesbrilles.

Tās noteikti vajadzīgas arī pēc kataraktas operācijas, jo mākslīgajai lēcai vairs nav dabiskā aizsargfiltra pret UV starojumu, turklāt acis pēc operācijas vienkārši vairāk jāsargā.

Arī mazuļi un bērni jāradina pie saulesbrillēm. Viņiem acs lēca ir daudz dzidrāka nekā pieaugušajiem, tāpēc acis ir vājāk pasargātas pret UV starojumu.

Gaišu acu īpašnieki parasti ir jutīgāki, jo spilgta gaisma iekļūst acīs ne tikai caur zīlīti, bet arī varavīksneni. Tumšā varavīksnenē ir vairāk pigmenta, kas absorbē vairāk gaismas, bet gaišā – mazāk, tātad tā absorbē mazāk, un acīs iekļūst vairāk gaismas.

Vai sargās droši?

Saulesbrilles, kas aizsargā acis no UV starojuma, var iegādāties dažādās tirdzniecības vietās, taču tirgū vai lielveikalā ne vienmēr būs tik kvalitatīvas kā optikas salonos.

Pērkot dārgākas brilles, visticamāk, nepaliksim zaudētājos, jo būs kvalitatīvākas gan lēcas, gan rāmis, līdz ar to brilles varēs izmantot daudz ilgāk, it īpaši, ja par tām rūpēsies.

Svarīgi raudzīties, lai uz saulesbrillēm būtu marķējums UV 400 vai 100% UV aizsardzība, kas apliecina acu pilnvērtīgu aizsardzību. Marķējums CE uz briļļu kājiņas nozīmē, ka izstrādājums atbilst Eiropas Savienības standartam, tātad saulesbrilles ir pārbaudītas un aizsargā pret UV starojumu.

Saulesbrilles bez UV staru filtra kaitē veselībai, jo, skatoties caur tumšām lēcām, zīlītes paplašinās un acis saņem vairāk starojuma. Arī brilles ar daļēju aizsardzību var nodarīt lielāku ļaunumu, nekā nelietojot vispār.

Protams, ja saulesbrilles nav pirktas optikas veikalā, uzlīmēm ne vienmēr var ticēt. Vai tām ir ultravioleto staru filtrs, ar speciālu ierīci var pārbaudīt jebkurā optikas salonā.

Svarīgi pievērst uzmanību arī briļļu lēcu tonējumam jeb gaismas caurlaidības pakāpei. Tā izvēle atkarīga no acu jutīguma pret gaismu, izmantojuma un gaumes.

Krāsai ir nozīme

Laba izvēle ir brilles ar pakāpenisku tonējumu. Skatīties uz leju, piemēram, uz telefona displeju vai sev zem kājām, ir patīkamāk caur gaišāku lēcu, turklāt tās izskatās vizuāli vieglākas un elegantākas.

Biežākie saulesbriļļu toņi ir brūns, pelēks un zaļš. Katram pašam jāizvērtē, kurš no tiem rada komfortablāku sajūtu.

Pelēks tonis būs tumšāks un drūmāks, bet nemainīs īsto krāsu gammu. Caur brūnām lēcām apkārtne izskatās kontrastaināka un saulaināka, taču tiek mainīta krāsu uztvere.

Zaļa tonējuma lēcas uzlabo kontrastredzi un redzes asumu, tāpēc tās reizēm iesaka pacientiem ar kataraktu vai glaukomu.

Sporta brillēs bieži izmanto violetu toni, jo tas uzlabo kontrastu uz zaļa un zila fona, tomēr, izvēloties specifiskus toņus (rozā, violetu, sarkanu, dzeltenu), jāraugās, lai tie būtu acīm patīkami un neizraisītu galvassāpes vai acu asarošanu.

Papildu klājumi

Brilles, kas aizsargā acis pret UV starojumu, var nopirkt pavisam lēti. Tās, kuras ir dārgākas, atšķiras ar augstāku optisko kvalitāti, kā arī papildu ekstrām, piemēram, dzidrinātu jeb antireflekso pārklājumu, kas palielina attēla kontrastu un vairāk pasargā acis no atstarotas gaismas.

Autovadītājiem, makšķerniekiem un ūdenssporta veidu cienītājiem patiks saulesbrilles ar polarizētu klājumu, kas novērš atspulgus no horizontālām virsmām (piemēram, ūdens virsmas vai slapja asfalta) un samazina žilbšanu. Tiesa, tām ir arī trūkumi, piemēram, skatoties telefona displejā, var kropļoties attēls. Tā var notikt arī motobraucējiem, raugoties caur ķiveres priekšējo aizsargstiklu.

Spoguļklājums uz lēcu virsmas vēl vairāk atstaro gaismu, tāpēc saulesbrilles šķitīs tumšākas. Šādas brilles īpaši piemērotas tiem, kuri vēlas noslēpt acis. Tikai jāņem vērā, ka par tām jārūpējas īpaši, jo spoguļklājumu var viegli saskrāpēt.

Ērtas un vieglas

Saulesbriļļu lēcas visbiežāk ir izgatavotas no polimēra jeb plastikāta, kas ir viegls un nodrošina samērā labu optisko kvalitāti. Stiklu izmanto arvien retāk, jo tas ir smags, plīstošs, tāpēc fizisku aktivitāšu laikā var kļūt bīstams acīm, piemēram, ja spēlējot bumba trāpa sejā. Plastikāts tik viegli neplīst, taču, ja tas notiek, sadalās lielos gabalos vai vienkārši ieplaisā. Stikla priekšrocība – tas mazāk saskrāpējas, kas ir būtiski nevīžīgiem briļļu lietotājiem.

Sporta brillēm visbiežāk izmanto polikarbonātu, kas ir triecienizturīgs, bet ar zemu optisko kvalitāti, vai NXT poliuretānu, kam ir visaugstākā triecienizturība un arī ļoti labas optiskās īpašības.

Ja nav laba redze

No UV starojuma var pasargāt arī caurspīdīgas polimēra optiskās briļļu lēcas, taču tās neglābj no diskomforta spožā saulē. Izgatavojot optiskās brilles, lēcas iespējams tonēt.

Arī daļa kontaktlēcu aizsargā no UV starojuma, taču tikai acs centrālo daļu, tāpēc nespēj aizstāt saulesbrilles.

Ja nepieciešamas optiskās brilles, var izvēlēties fotohromās jeb t.s. hameleonu lēcas, kas saulē ietonējas. Arī tām ir 100% aizsardzība pret UV starojumu. Tomēr, kaut gan dažādiem nolūkiem domātās brilles ir ērtas, speciālie produkti vienmēr ir labāki nekā apvienotie.

Hameleonu lēcām iespējams tikai vienlaidus tonējums, kura pakāpe atkarīga no UV staru daudzuma. Optiskās saulesbrilles var ietonēt jebkādā tonī, bet fotohromās lēcas mēdz būt tikai pelēkas, brūnas un zaļas. Jāņem vērā, ka ne visas hameleonu lēcas aptumšojas, braucot automašīnā, jo priekšējais stikls UV starojumu nelaiž cauri, taču citas tonējas arī no redzamās gaismas.

Ekonomisks variants ir uzliktņi jeb klipi optiskajām brillēm, kuriem var būt ne tikai UV staru filtrs, bet arī polarizēts vai citāds pārklājums.

UZZIŅA

Briļļu lēcu iedalījums kategorijās

• Nulles grupā ietilpst gandrīz caurspīdīgas lēcas, taču arī tās pasargā no UV starojuma.

• Gaišs tonējums ieteicams tiem, kuriem netīk aptumšojums, piemēram, ir tā sauktais vistas aklums, kad tumsā ir slikta redze.

• Tumšas lēcas acis no UV starojuma nepasargā labāk, vienīgi rada lielāku komforta sajūtu pret gaismu pastiprināti jutīgām acīm un sargā no žilbšanas.

• Trešās kategorijas tonējums ir augstākais, un šādas brilles drīkst nēsāt, vadot automašīnu.

• Ceturtās pakāpes toni izvēlas specifiskām nodarbēm, piemēram, kāpšanai kalnos, jo tās laiž cauri tikai līdz 8% gaismas.

• Ja paredzēts apmeklēt dienvidu zemes, kur ir daudz spožāka saule, vajadzētu nodrošināties ar trešās kategorijas saulesbrillēm. Latvijas apstākļos visplašāk izmanto otrās un trešās kategorijas saulesbrilles.

PADOMI

• Lai saulesbrilles kalpotu ilgāk, tās ik pa laikam nepieciešams kārtīgi notīrīt, pievilkt skrūvītes un pielocīt kājiņas.

• Saulesbrilles nevajadzētu atbīdīt uz galvas, kā daudzi mēdz darīt, jo tiks bojātas kājiņu stiprinājuma vietas un briļļu rāmis.

• Tās ieteicams uzlikt un noņemt ar abām rokām.