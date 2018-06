12 jautājumi, kurus vērts apspriest pirms kāzām. Iesaka psihologi un seksologi

Foto: Unsplash

Uzreiz nāk prātā tādi jautājumi kā “vai tu vēlies bērnus?” un “vai mums būs kopīgs budžets?”. Ko vēl vajadzētu apspriest ar cilvēku, ar kuru plāno saistīt savu dzīvi?

1. Cik bieži tev vajadzēs pabūt vienam?

Psihologs Raens Hovs

Attiecību sākumā partneri parasti ilgojas visu laiku būt kopā, taču bieži vien tas neatspoguļo viņu patieso vajadzību pēc privātuma. Kad esi tikko iemīlējies, ir viegli atteikties no ierastās kafijas un interesantās grāmatas sestdienas rītā, bet, kad hormonu vētra norimsies, varbūt tev atkal sagribēsies daļu brīvā laika pabūt vienatnē.

Lai izvairītos no iespējamā aizvainojuma, nepieciešams iepriekš apspriest, cik bieži katrs no jums vēlēsies būt viens vai draugu kompānijā. Paskaidro partnerim: nepieciešamība pabūt vienam nenozīmē, ka tu viņu atraidi. Tas vienkārši palīdz atjaunot enerģiju.

2. Ja tu laimēsi 5000 eiro, kā tos iztērēsi?

Gerontologs Karls Pillemers

Attiecību sākumā partneri gandrīz nekad nerunā par naudu, bet ilgtermiņā finanšu problēmas var kļūt par klupšanas akmeni. Ja tu esi taupīgs un piesardzīgs, visticamāk, gribētu dzirdēt atbildi “Pataupīsim šo naudu pirmajai iemaksai par kredītu”, nevis “brauksim ceļot un izklaidēties”. Jautājums palīdzēs saprast, cik atšķirīgi ir jūsu finanšu plāni, un vai šīs atšķirības nākotnē nenovedīs pie attiecību kraha.

3. No kā tu vairāk baidies – ka tevi pametīs vai “nosmacēs ar mīlestību”?

Seksologs Celeste Hiršmans

Jautājums palīdzēs izprast, kāds ir jūsu piesaistes veids attiecībās, piemēram, satrauktais vai izvairīgais. To izprotot, sapratīsiet, kāpēc jums ir atšķirīgas vajadzības, un pārstāsiet uztvert šīs atšķirības kā personisku apvainojumu.

4. Kā tu plāno palīdzēt vecākiem, kad tie kļūs veci?

Ģimenes konsultante Lora Heka

Daudzi pašreizējās paaudzes pārstāvji riskē “iestrēgt” starp vecākiem un maziem bērniem, nodrošinot un apgādājot abus. Kā jūs plānojat atbalstīt novecojošos vecākus? Vai palīdzēsiet finansiāli? Vai iemitināsiet savā mazajā dzīvoklī? Vai dosiet priekšroku viņu ērtai dzīvei veco ļaužu pansionātā?

No vēlmēm atkarīgi daudzi izšķiroši lēmumi – kurā valstī dzīvosiet, cik lielu māju vai dzīvokli iegādāsieties, kā sadalīsiet līdzekļus utt. Jautājumos par vecāku aprūpi daudzi nav gatavi uz kompromisu, tāpēc šie plāni būtu jāapspriež attiecību sākumā.

5. Kā tu risini konfliktsituācijas?

Psihoterapeite Vikija Starka

Daudzos pāros partneriem ir atšķirīga pieeja šim jautājumam. Viens no viņiem vēlas turpināt noskaidrot attiecības un nenomierinās, kamēr nav atrasts risinājums. Otrs šādos brīžos ir emocionāli pārslogots un nespēj domāt, viņam vajag palikt vienatnē un apdomāties, pirms spēj atrast risinājumu.

Rezultātā pirmajam šķiet, ka viņam netiek pievērsta pienācīga uzmanība, bet otrais nespēj tikt galā ar savām emocijām. Ja partneri attiecību sākumā saprot, pēc kāda modeļa attīstās viņu konflikti, tas palīdzēs nākotnē konfliktu dēļ neiedzīvoties galvassāpēs.

6. Vai esi gatavs (gatava) būt uzticīgs tikai man?

Attiecību konsultante Danielle Harela

Mēs parasti izliekamies, ka ir tikai viens pieņemamu attiecību variantu, bet patiesībā tādu ir daudz. Ja tu pat neuzskati par vajadzīgu pajautāt partnerim, vai viņš ir gatavs ievērot attiecībās monogāmiju, tad ar laiku var nākties piedzīvot nepatīkamus pārsteigumus, smagus aizvainojumus un lauztus zvērestus. Ja vēlies dzirdēt godīgu atbildi, mēģini uzdot šo jautājumu, nekritizējot vai nenosodot. Pretējā gadījumā viņš vai viņa neuzdrošināsies atbildēt atklāti.

7. Ko tu uzskati par krāpšanu?

Psihologs Raens Hovs

Neviens negrib par to runāt, jo īpaši, ja nav problēmas. Bet tomēr ir vērts noskaidrot, ko tieši katrs no jums uzskata par uzticības pārkāpumu. Vai var sarakstīties vai komunicēt ar citiem potenciālajiem partneriem? Aiziet ar kādu pusdienās? Vai uz bāru? Vai var sazināties ar bijušajiem partneriem? Skatīties porno – vai tas ir normāli vai jau pārsniedz pieļaujamās robežas? Nosakot pieļaujamās robežas jau no paša sākuma, jūs izvairīsieties no daudzām problēmām nākotnē.

8. Kāda loma attiecībās būs radiniekiem?

Psihologs Raens Hovs

Attiecību sākumā lielākā daļa no mums alkst iepatikties partnera radiniekiem, tāpēc mēs cenšamies izpatikt un atstāt par sevi ļoti labu iespaidu. Bet mēs parasti nedomājam, cik daudz laika un pūļu mums būs jātērē, lai nākotnē ar viņiem komunicētu, un kāda vieta viņiem būs mūsu attiecībās ar partneri. Apspriediet, cik daudz laika tu un partneris plāno veltīt radiniekiem un cik daudz viņi var ietekmēt jūsu attiecības. Tā jau iepriekš sapratīsiet, ko var sagaidīt.

9. Ko tu darīsi, ja es sastrīdēšos ar kādu no tavas ģimenes locekļiem?

Ģimenes psihoterapeits Ārons Andersons

Svarīgi zināt, kā rīkosies partneris, ja tev būs konflikts ar kādu no viņa ģimenes locekļiem. Tas palīdzēs saprast, cik tuvas ir viņa attiecības ar radiniekiem, vai viņš mierīgi reaģē uz nesaskaņām ģimenē un ir gatavs atbalstīt tevi, ja ģimenē izcelsies strīds. Jūs varat salīdzināt savus priekšstatus par ģimenes vērtībām un saprast, cik ļoti tās sakrīt.

10. Kas pirmais – darīšanas vai atpūta?

Psihoterapeite Vikija Starka

Daudzos pāros par to bieži rodas konflikti. Viens no partneriem nespēj atslābināties, kamēr nav pabeigtas visas svarīgās lietas, bet otrs atliek visus mājsaimniecības pienākumus vai pat vispār par tiem aizmirst, bet vienmēr atrod laiku atpūtai un izklaidei. Ja to iepriekš apspriež, var atrast kompromisu. Piemēram, vienu nedēļu darīt visu, kā tev patīk, un otru – kā partnerim.

11. Kāds ir tavas dzīves mērķis un kāda vieta tajā ir partnerim?

Ģimenes konsultante Lora Heka

Lielākā daļa cilvēku nevarēs nosaukt dzīves mērķi, bet pāriem būtu noderīgi padomāt par to kopā. Sirds dziļumos mēs zinām īsto mērķi un to atceramies, neskatoties uz ikdienas steigu. Tas motivē un iedvesmo, sniedz enerģiju. Kad mums izdodas dzīvot atbilstoši mērķim, viss rit gludi un dabiski.

Veselīgās ilgtermiņa attiecībās partneri ievēro viens otra dzīves mērķus un sniedz savstarpēju atbalstu to sasniegšanā. Un otrādi, ja attiecību labad tu upurē savas dzīves misiju, laika gaitā pieaugs mēms aizvainojums un neapmierinātība. Vienkāršības dēļ iesakāms pāriem uzdot šo jautājumu katru gadu, bet tajā pašā laikā nerunāt par visas dzīves mērķi, bet par galveno mērķi šajā konkrētajā dzīves posmā.

12. Kas tevi uzbudina seksā?

Seksologs Celeste Hiršmans

Bieži vien partneri gadiem dzīvo kopā, tā arī neuzzinot par otra vēlmēm un seksuālām fantāzijām. Negaidiet, kamēr vēlme sāk izzust, pirms noskaidrot, ko partneris gultā tiešām gribētu.

Avots: psychologies.ru