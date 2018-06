Jogurts, sula un attīrošā tēja: kādos gadījumos tie nav veselīgi produkti

Foto - Shutterstock

Autore: Dita Vinovska

Iespējams, ka tu jau sen centies ēst veselīgi, bet laiku pa laikam vai arī nedaudz biežāk atļaujies palutināt sevi ar kādu našķi, ko uzskati par nekaitīgu. Bet, vai produkts, ko uzskati par veselībai draudzīgu, tāds patiešām ir? Iedvesmojoties no “Everyday Health”, “Prevention” un “Business Insider”, piedāvājam iepazīties ar vairākiem pārtikas produktiem, ko cilvēki, bieži kļūdaini, uzskata par veselīgiem.

Brokastu pārslas

Brokastu pārslas ļoti daudzi uzskata par veselīgu ēdienu, ko ēst agri no rīta, tomēr tā viss nav. Brokastis, nenoliedzami, ir ļoti svarīga ēdienreize, ko izlaist nav ieteicams, bet pārslas noteikti nebūs tai piemērotākais ēdiens, ja tās satur daudz cukura. Pat tad, ja izvēlies organiskas pārslas, kuru sastāvā ir daudz vērtīgu vielu un sēkliņu, tajās joprojām var būt loti daudz saldās vielas.

Ja vēlies pārliecināties, ka tava rīta maltīte ir patiešām veselīga, pārbaudi, vai vienā porcijā nav vairāk par sešiem gramiem cukura. Pirms iegādes rūpīgi izlasi, kāda ir brokastu pārslu enerģētiskā vērtība un cik daudz dažādu uzturvielu tajā ir. Atceries, ka tas, ka uz produkta rakstīts pilngraudu, ne vienmēr nozīmē, ka tajā būs daudz šķiedrvielu. Netici košam iesaiņojumam un reklāmām, bet paļaujies uz faktiem par produkta vērtību. Ja nevari atrast veselīgas un garšīgas pārslas, iespējams, tev jāpadomā par citiem produktiem, ko ēst brokastīs.

Dārzeņu čipsi

To, ka no kartupeļiem gatavoti čipsi nav veselīgi, apšauba tikai retais. Pēdējā laikā kā “veselīgāka” alternatīva popularitāti iemanto dažādu citu dārzeņu čipsi. Tomēr tie nebūt nav veselīgāki. Nereti dārzeņu čipsi ir gatavoti no kartupeļu cietes un kukurūzas miltiem, bet iespaidu par citu dārzeņu klātbūtni ražotāji panāk, izmantojot krāsvielas. Gadījumos, kad tomēr izmantoti citi dārzeņi, čipsu pagatavošanai tāpat izmanto arī ļoti daudz eļļas, sāls un garšas pastiprinātāju.

Ja tomēr nevari atturēties no kraukšķīgā našķa, pamēģini to pagatavot pati. Gadījumos, kad nolem iegādāties dārzeņu kraukšķus veikalā, pievērs uzmanību to sastāvam. Pārliecinies, ka tie ir gatavoti no dārzeņiem, kā arī noskaidro, cik daudz sāls, tauku un citu vielu ir to sastāvā. Tikai tad izdari izvēli!

Enerģijas batoniņi

“Veselīgie” enerģijas, graudaugu un brokastu pārslu batoniņi, var būt daudz kaitīgāki, nekā tev šķiet. Protams, ja uz iepakojuma vai reklāmas plakāta rakstīts, ka tajos ir daudz šķiedrvielu, pastāv iespēja, ka tā patiešām arī ir. Tomēr labāk iepazīsties gan ar produkta sastāvu, gan enerģētisko vērtību. Pievienotie cukuri, dažādas taukvielas, krāsvielas un konservanti ir lietas, no kā izvairīties, ja vēlies, lai uzturs būtu patiešām veselīgs.

Ļoti daudzi šādi baroniņi satur šokolādi un lielu cukura devu – bieži viens batoniņš pat satur visu ieteicamo cukura dienas normu. Liela daļa no šādiem batoniņiem ir vienkārši saldumi. Tie patiešām var sniegt enerģiju visai dienai, jo tajos ir patiešām daudz kaloriju, bet tas nenozīmē, ka visu dienu nejutīsies izsalkusi vai ka būsi uzņēmusi visu organismam nepieciešamo.

Augļu un dārzeņu sulas

Sulas ir vēl viena lieta, ko pieņemts uzskatīt par ļoti veselīgu produktu. Neatkarīgi, vai veikalā nopērkama dārzeņu vai augļu sula, daudz labāk ir ēst svaigus produktus, nekā dzert sulu no iepakojuma. Lai arī tā nav kaitīga, tajā ir visai maz labuma. Tajā var būt daudz cukura vai saldinātāja, nav daudz šķiedrvielu, kā arī vitamīnu var būt krietni mazāk. Labāk izspied sulu no augļiem pati, bet atceries, ka arī tā saturēs augļu cukurus.

Uztura speciāliste Mailija Freja “Very Well” norāda, ka tajās esošā cukura dēļ sulas ir viens no tiem dzērieniem, kas veicina pieņemšanos svarā. Tu vari izdzert glāzi sulas, bet vienalga justies ļoti izsalkusi. Tāpat ir sulas, kas veicina pastiprinātu skābumu kuņģī. Tas attiecas gan uz veikalos nopērkamajām, gan svaigi spiestajām sulām.

Vegāniski cepumiņi un kūciņas

Cilvēki kļūst par vegāniem dažādu iemeslu dēļ, bet uzskats, ka visi cilvēki, kas neizmanto dzīvnieku izcelsmes produktus, dzīvo ļoti veselīgi, ir maldīgs. Tas pats attiecas uz vegāniskajiem produktiem. Ja atteiksies no kūkām, kēksiņiem un cepumiem, kuru cepšanā izmantots sviests, bet ēdīsi lērumu labumu, kas cepti, izmantojot vegānisko margarīnu, no liekajiem kilogramiem noteikti neatvadīsies. Tāpat ir visai daudz augu valsts taukvielas, kas ir lētas, bet ko cilvēka organisms nespēj sašķelt. Turklāt arī vegāniskos saldumos izmanto gaišos miltus un cukuru.

Vegāniski saldumi noteikti noderēs cilvēkiem, kam ir alerģija pret olām vai piena produktiem, kā arī cilvēkiem, kas šos produktus nelieto citu apsvērumu dēļ. Tomēr tas nepadara šos produktus veselīgākus. Ja vēlies ēst vegāniskus našķus, seko līdzi porcijas izmēram un attiecies pret to kā pret jebkuru citu našķi.

Bezglutēna saldumi

Uzskats, ka produkti, kas nesatur glutēnu, ir kaut kādā veidā veselīgāki, neatbilst patiesībai. Un cepumi, kuru pagatavošanā ir izmantoti milti bez glutēna, vienalga var saturēt ļoti daudz cukura, dažādus garšu pastiprinātājus un konservantus. Parastu kēksiņu aizstājot ar bezglutēna kūciņu, tava veselība neuzlabosies.

Tiesa, cilvēkiem, kas glutēnu nepanes vai slimo ar celiakiju, noteikti jāizvēlas produkti bez glutēna. Turklāt tas neattiecas tikai uz saldumiem! Diētas ārsts Andis Brēmanis skaidro, ka glutēna nepanesību var uzskatīt par tādu kā “modes lietu”, un daudzi cilvēki izvairās no graudaugu produktiem, lai arī tie nekādu ļaunumu viņu veselībai un pašsajūtai nenodara. Tomēr tā tas nav visos gadījumos, jo patiešām ir cilvēki, kam glutēna lietošana var radīt nepatīkamas sajūtas vai nopietnas veselības problēmas. Viņš iesaka ieklausīties savā organismā un nelietot produktus, no kā kļūst slikti.

Produkti ar uzrakstu “detox”

Produkti, uz kuriem rakstīts “detox” jeb tādi, kas paredzēti, lai attīrītos, parasti nav kaitīgi, tomēr arī nekāda maģiska attīroša spēka tiem nav. Turklāt, ja vien cilvēks nav saindējies, nekāda īpašā detoksifikācija viņam nav nepieciešama. Organisma attīrīšanu no toksīniem un kaitīgām vielām veic noteiktas orgānu sistēmas, piemēram, aknas un nieres, nevis ēdieni vai dzērieni. Un tas notiek nepārtraukti, neatkarīgi no tā, ko ēd.

Brēmanis aicina ikvienu iepazīties ar produktu, kas sola organisma attīrīšanu, sastāvu. Tas var būt pilnīgi nekaitīgs un pat veselīgs, bet tiem var būt pievienoti arī caureju un urīnizvadi veicinoši līdzekļi. No vienas puses var sacīt, ka šie produkti veicina un uzlabo zarnu trakta vai nieru darbību, bet tajā pašā laikā ir nepieciešams izvērtēt, vai tas patiešām ir nepieciešams un vai šādu produktu vajadzētu lietot katru dienu. Īpaši tas attiecas uz tiem cilvēkiem, kas jau slimo ar kādām šo orgānu slimībām – šādos gadījumos no minētajiem produktiem jāatsakās.

Jogurts vai cits produkts ar zemu tauku saturu

Beztauku jogurti un citi līdzīgi produkti, kuru nosaukumā vai reklāmā uzsvērts tas, cik maz tauku tajos ir, rada iespaidu, ka tie ir veselīgi un ieteicami cilvēkiem, kas vēlas atbrīvoties no kāda lieka kilograma. Patiesībā, reti kurš no šiem produktiem ir veselīgs. Garšas uzlabošanas nolūkos tam pievieno veselu virkni mākslīgu garšas pastiprinātāju un krāsvielu, kā arī ļoti daudz cukura.

Dietoloģe Lolita Neimane norāda, ka cilvēkam dienas laikā nevajadzētu uzņemt vairāk par 25 gramiem (piecām tējkarotēm) cukura. Viņa aicina rūpīgi iepazīties gan ar produkta sastāvu, gan enerģētisko vērtību. Īpaši būtiski ir izlasīt sastāvu produktiem, kas iepriekš nav lietoti. Neimane norāda, ka būtiski ir sekot līdzi tam, lai nepārsniegtu dienā nepieciešamo cukura daudzumu. “Ja šis daudzums uzņemts ar jogurtu vai brokastu pārslām, tad attiecīgi pie kafijas vai tējas cukurs nav jāliek.”