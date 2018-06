Vairāk nekā 30 nometnes, retrīti un festivāli pieaugušajiem. Psiholoģija, meditācija, joga, meistarklases… Papildināms!

Foto - butiba.lv, pluume.lv, sirdscels.lv

Pieaugušo nometnes, retrīti un semināri ir iespēja palēnināt laiku, dziļāk pietuvojoties sev, varbūt apgūstot jaunas zināšanas un iepazīstoties ar jauniem cilvēkiem.

Portāls Veselam.lv ir apkopojis no publiski pieejamās informācijas vairāk nekā 30 nometnes, retrītus un festivālus veselībai un garīgajai, emocionālajai izaugsmei. Šis saraksts ir papildināms – ja zināt vēl kādu vērtīgu vairākdienu nometni, rakstiet Veselam.lv redaktorei: linda.rozenbaha@la.lv, un mēs izskatīsim iespēju sarakstu (bezmaksas) papildināt.

*Sistēmisko sakārtojumu vasaras nometne “Dzīves mozaīka”

13. – 15.jūlijs

Iespēja iepazīties ar citu sakārtojumu vadītāju darba metodēm!

Aicināti – sistēmisko prakšu vadītāji, kādās sistēmiskajās apmācībās esošie, vai sakārtojumu grupu dalībnieki un praktiķi.

Dalībniekiem nepieciešama pieredze sistēmiskajā darbā!

Nometnes norise ļoti demokrātiska: Mums būs vairāki sakārtojumu vadītāji (aicinām pieteikties!), kam būs iespēja būt arī aizvietotājiem vai klientiem. Būs dalībnieki, kas nevadīs sakārtojumus, bet piedalīsies kā klienti un aizvietotāji. Sakārtojumu autori jeb klienti vienosies par sakārtojumu secību izlozes ceļā un izvēlēsies vadītājus saviem sakārtojumiem. Tie vadītāji, kurus izvēlēsies, beigās sadalīs atlīdzību proporcionāli padarītajam darbam.

Katram iespējams klienta darbs un aizvietošanas pieredze!

Kur: gleznainā, klusā un skaistā vietā, Cēsu novada, Skujenes pagasta “Kalna viesēļos” pie Drapmaņa ezera

Vairāk: sakartojumi.lv

*Figūras draugu nometne

16.-20. jūlijs

…kur jūra šalc un puķes plaukst, tur dvēsele pēc laimes alkst!

Uzdāvini sev neaizmirstamus mirkļus skaistajā Piejūras namā jūrmalā. Piecu dienu laikā Tev būs iespēja uzlabot veselību, notievēt un izbaudīt labāko, ko dzīve var sniegt – šeit un tagad!

Dažas no norisēm nometnē. Lekcija. Jaunā Komforta zonas programma. Tās praktiskais pielietojums. Sadhuru jogas filozofija un tehnika. /Dr. Inga Pūce/

Rokdarbi. Darināsim katra savu sapņu ķērāju. /Inga Millere/

Lekcija – meditācija. Karmiskas attiecības – ieguvumi un uzdevumi. /Daiga Konošonoka Sananda – Daya yoga/

Pārgājiens uz jūru un sirsnīga iepazīšanās!

Lekcija. Dienas režīma un ēdienkartes izvēle saskaņā ar dabas ritmiem. Sezonāla ēšana. /Dr. Inga Pūce/

Dejas. Brodway jazz. /Rolands Meržejevskis/

Lietišķā māksla. Gatavosim rotas. /Kristīne Caune no mākslas darbnīcas ”Traki radoši”/

Slotiņu siešana. Eļļošanās un pirts.

Lekcija. Hormonālā sistēma – tilts starp smalko un rupjo ķermeni. Prakses, kas palīdz to līdzsvarot. / Dr. Inga Pūce.

Vēdera dejas. /Ilze Zariņa no eksotisko deju centra „Alegria”/Gleznošana. Spontānā gleznošanas māksla tiem, kuri neprot zīmēt!

Paraugdemonstrējums. Kā pareizi izvēlēties sev piemērotas krāsas un stila apģērbu. /Ineta Zariņa, tēla dizainere un stiliste/

Dejas. Mandalu deja. /Mistiķe Evija Saminska/

Kur: Ķesterciems, Lauku iela 2A, Engures pagasts.

Vairāk: figurasdraugi.lv

*9. Vasaras Biodanza nometne ar Augusto Madalen (Brazīlija, Spānija)

20.-22.jūlijs

Baltijas Biodanza skola ielūdz uz 9. vasaras nometni Latvijā “BIODANZA un BALSS – integrācijas spēks”

Ķermeniskums ir dažādu faktoru: psiholoģiskā, fiziskā, garīgā, motorā, afektīvā, sociālā un intelektuālā, nepārtraukta, pastāvīga integrācija. Šie faktori ir mūsu dabiskās identitātes elementi, kuru kopums izveido vienreizīgu, pārsteidzošu un ekskluzīvu būtni, kas ir cilvēks!

Mūsu balss ir mūsu pirmais mūzikas instruments un balss atraisīšana ir visspēcīgākais veids, kā transformēt senu pieredzi, radīt apziņas izmaiņas, kā arī spontāni izdziedināties.

Skaņai un vibrācijai ir spēks izmainīt mūsu smadzeņu viļņus, nomierināt mūsu emocijas, integrēt mūsu ķermeņa-prāta sistēmu un stimulēt mūsu imūnsistēmas darbību.

Balss ir mūsu iekšējās dzīves izpausme. Ko mute noklusē, ķermenis sajūt.

Vadītājs: Augusto Madalena (Brazīlija, Spānija), Saragosas Biodanza skolas direktors (Spānijā)

Kur: Izglītības centrs „LIZARI“, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, Latvija

Vairāk: biodanzalatvia.lv

*Rūdīšanās un pašsizziņas sporta nometne

26.-29. jūlijs

Šīs “Topi Vesels” komandas nometnes galvenie stūrakmeņi ir fiziskā un garīgā sevis iepazīšana un attīstīšana. Caur rīta rosmēm un savu spēku robežu pārvarēšanām dažādos treniņos – attīstīsim sevi fiziski, taču ķermeniskais ir tikai monētas viena puse. Šajā nometnē mācīsimies par meditāciju- kā palielināt ne tikai savu fizisko, bet arī radošo, emocionālo un sirds potenciālu, izmantojot meditēšanas praksi. Īpašs uzsvars šajā nometnē būs uz Wim Hofa elpošanas metožu apguvi, rūdīšanās filozofiju un pārliecības gūšanu, ka kontrolējot savu prātu, mēs spējam kontrolēt savu ķermeni.

Rūdīšanās skola – Wim Hof metode

Viena pilnvērtīga mācību diena pie dabas, kas apvienos visus trīs Vima Hofa metodes elementus un Tevi patiesi pozitīvi uzlādēs. Tu saņemsi visu nepieciešamo, lai būtu gatavs uzsākt rūdīšanās treniņus aukstā dušā vai āliņģī. 100% pārliecību par to sniegs iespēja izmēģināt ledus vannu uzreiz pēc teorētisko zināšanu apguves un praktisko elpošanas un citu vingrinājumu izpildes.

Šajā nodarbībā Tu gūsi pilnvērtīgu ieskatu Vima Hofa (Wim Hof) metodē. Tajā būs apvienoti visi trīs metodes galvenie pamatprincipi: elpošana, meditācija un prāta treniņš, kā arī pakāpeniska ķermeņa rūdīšana. To apgūstot un praktizējot, Tu varēsi labāk kontrolēt savu ķermeni, nervu sistēmu, kā arī ietekmēt un aktivizēt imūnsistēmu, novērst iekaisuma procesus un slimošanu, uzlabot asinsriti. Šajā praktiskajā nodarbībā Tu redzēsi, ka Tavs ķermenis spēj daudz vairāk nekā Tavs prāts iedomājas.

Māris Žunda ir Baltijā vienīgais sertificētais Vima Hofa metodes treneris. Māris ir apguvis šo metodi no paša Vima Hofa. Kopš tās apgūšanas 2013. gadā Māris regulāri noslīpē un izkopj mācību metodoloģiju, uzstādot personīgos rekordus.

Spēka un izturības treniņi

Modīsimies ar enerģisku rīta rosmi un iesim gulēt ar sajūtu, ka šodien esam kļuvuši spēcīgāki kā vakar! Šajā nometnē trenēsimies kopā ar Jāni Ziediņu (par Jāni vairāk lasi šajā rakstā) un Igoru Mesmeru. Dienā tiek plānoti 1-3 treniņi. Ja vēlies pārbaudīt savas spējas, fizisko izturību, uzlabot to vai vienkārši aizvadīt 3 dienas aktīvā garā, elpojot svaigu gaisu un izbaudot treniņus dabā – tad šī ir īstā nometne Tev!

Meditācijas – izziņa un prakse

Veselīgam balansam nometnē viesosies vēl kāds īpašs cilvēks – Valdis Svirskis. Valdis ir filosofijas zinātņu un reliģisko ideju vēstures pasniedzējs vairākās mācību iestādēs. Kopš 1994.gada apgūst un praktizē Šri Činmoja meditācijas jogu, brīvajā laikā interesējas par garīgu mūziku, dzeju, mākslu, mīl doties skriet. Interesi par iekšēju un ārēju pilnveidošanos ar padziļinātu meditāciju praksi viņa dzīvē sekmēja arī saskaršanās ar cigun un cīņu mākslām – ušu/kungfu ( siņji cjuaņ), aikido un taekvondo.

Šajā nometnē Valdis dalīsies zināšanās par to, kā meditācija var palīdzēt ikdienas dzīvē – stiprināt saikni ar iekšējo būtību, skaidrāk apzināties reālās vajadzības un sasniegt mērķus, strādāt produktīvāk, mazināt stresu, vairot tīrību/skaidrību, spēku un enerģiju, lai mēs varētu savu dzīvi nodzīvot pēc iespējas pilnīgāk, nosvērtāk un atvērtākām sirdīm.

Iņ Yoga

YIN (Iņ) prakse ir pasīva fasciju (muskulāro saistaudu) stimulācija, kas ļoti labi papildina dažādas intensīvas, uz ķermeņa attīstīšanu un būvēšanu vērstas nodarbības, kā arī ir dziļi dziedinoša emocionālas pārslodzes, hronisku slimību un izdegšanas gadījumos.

Stāsts par dvēseles ceļu jeb kā izmainīt savu dzīves kvalitāti līdz nepazīšanai

“Nedalīties – tas būtu tas pats, kas melot.” – Ance Anna Šteinberga

Es vairs nevaru stāstīt, ka neēdot miltus un dzerot tīru ūdeni mūsu veselības problēmas atrisināsies uz visiem laikiem. Es vairs nevaru apstāties pie tā, ka ēdot veselīgu, tīru ēdienu un piekopjot aktīvu dzīvesveidu svars samazināsies, imunitāte uzlabosies, nervu sistēma kļūs mierīgāka.. tāpēc, ka ar lielu daļu cilvēku tas tā nenotiek. Un mēs nespējam izmisumā rast atbildi, kāpēc man neizdodas, ko es daru nepareizi? Kāpēc vienam sanāk, bet man nē.. neskaitāmie “atkritieni” atpakaļ pēc sākotnējām uzvarām, sākotnējiem uzlabojumiem vai zaudētā svara.

Kāpēc šī nav lekcija, bet stāsts? Jo es nevienu nevēlos vairs mācīt – kā pareizi ēst, kā pareizi elpot, kustēties un kā pareizi dzīvot. Es vēlos iedvesmot ar savu stāstu, ar savu pieredzi, pārmaiņām, kas radikāli mainījušas manu dzīves uztveri, manu veselības stāvokli, manu dzīves kvalitāti.

Parunāsim par ceļu pie sevis, par praksēm, par pieredzēm, par brīnumiem un par tehnikām, kuras veikt, lai palīdzētu rast atbildes, taču vispirms- par apzināšanos, ka ir jājautā. Dzīvē nav nejaušību, nav netaisnību, nav kļūdu. Un ja Tevi kaut kas neapmierina, pajautā sev – Kāpēc? To arī mācīsimies.

Mandalu krāsošana un pateicības prakse

Tā palīdz mums atgriezties ar uzmanību sevī, ar uzmanību attiecīgajā brīdī. Tas nomierina, tas harmonizē. Izkrāsosim šīs nometnes laikā gūto pieredzi un kā jau visas mandalas – tas ir stāsts par nepieķeršanos. Pateiksimies par šo piedzīvojumu, par šo brīdi un palaidīsim to!

Kur: “Zvaigžņu kalnos” (35 km no Rīgas)

Vairāk: topivesels.lv

* Vasaras transformāciju nometne TREJĀDĪBA – citādāk sadzirdēt, saredzēt, sajust!

16. – 19. augustā

Aicinām pieaugušus cilvēkus Ceļojumā pie Sevis – piedalīties intensīvā transformējošā četru dienu nometnē, kur, savstarpēji sadarbojoties, modināsim savas sajūtas, emocijas un snaudošos spēkus. Atvērsim durvis savam iekšējam kosmosam!

TREJĀDĪBA – četras dienas, kurās, ciešā un drošā kontaktā ar savu redzēšanu, dzirdēšanu un jušanu caur radošām, telpiskām, šamaniskām un meditatīvām praksēm:

• atklāsim sevī un pasaulē jaunas skaņas un krāsas

• atbrīvosimies no veciem, apnikušiem ieradumiem

• izgaismosim no jauna to, kas vēl nav ieraudzīts sevī

• klauvēsim pie savu vēl neiepazīto spēku durvīm

• saelposimies ar sevi, ar sauli, ar mežu un ūdeni

• iepazīsim debess pušu stihiju enerģijas un virzienus

• mācīsimies atrast savas pirts un veselības zāles

• dejosim ar sevi, ar pasauli un vēju

Līdzi jāņem viens savu laiku nokalpojušu, atmiņām pilnu kurpju pāris, no kurām esat gatavi atvadīties uz visiem laikiem! Ir dīķis peldēšanai. Būs pirts vakars iekšējai pārdzimšanai un ārējai relaksācijai. Mēs piedzīvosim savādākus saullēktus un savu pasauli mainošus saulrietus!

Nometnes vadītājas – Marija Blūma-Kauliņa, Sanita Aišpure-Dronka, Indra Markova, un Laima Pastore – gādās par procesu efektivitāti un labsajūtu, daloties katra savā labākajā pieredzē, piesaistot dabas spēkus un atraisot katra dalībnieka iekšējās enerģijas.

Kur: viesu namā “Atmatas” pie Sabiles

Vairāk: sakartojumi.lv