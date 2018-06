Līdz izaicinājuma “Vienoti dziesmā, dejā un asinsritē” noslēgumam atlikušas trīs nedēļas

Publicitātes foto

Aizvadītajā nedēļā vadošie deju un koru kolektīvi mēroja spēkus Deju kolektīvu konkursā un Dziesmu karu pusfinālā, lai noskaidrotu, veiklāko un skanīgāko Latvijas kolektīvu, bet līdz 22. jūnijam turpinās izaicinājums “Vienoti dziesmā, dejā un asinsritē”, kurā koru un deju kolektīvi cīnās par Latvijas saliedētākā un drosmīgākā kolektīva titulu.

Jau vēstīts, ka 23. aprīlī Valsts asinsdonoru centrs uzsāka asins ziedošanas izaicinājumu, kurā tiks noskaidroti, Latvijas drosmīgākie un saliedētākie Latvijas kolektīvus, kuri saņems izaicinājuma galveno balvu – braucienu uz kādu no starptautiskā autobusu pārvadātāja “Lux Express” galamērķiem, kā arī saldumu zīmola “Laima” un “Laimas” šokolādes muzejs sarūpētajiem pārsteigumiem.

Patlaban dalībai izaicinājumā pieteikušies vairāk nekā 50 kolektīvi – 32 deju un 25 kori, visplašāk pārstāvētais reģions ir Rīga, taču, izaicinājumā iesaistījušies kolektīvi no visas Latvijas, pārstāvot gan lielākas, gan mazākas pilsētas un novadus.

Visaktīvākie deju un koru kolektīvi ir Vidzemē, to pārstāv kolektīvi no 15 dažādām Latvijas pilsētām, otrajā vietā ir Latgale – izaicinājumā piedalās kolektīvi no piecām pilsētām, Zemgalē – četrām, bet Kurzemē divām. Dejotāji ir aktīvāki asins ziedotāji, pārspējot koristus ne tikai kolektīvu skaita ziņā, bet arī nosedzot lielāku reģionu segmentu. Koru kolektīvi pārstāv vien sešas pilsētas, bet dejotāji divdesmit vienu.

Asins ziedošanas izaicinājumā var piedalīties vēl trīs nedēļas, tas ilgs līdz 22. jūnijam, bet rezultāti tiks apkopoti un paziņoti jūlijā – XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku nedēļas laikā. Kolektīvi dalību izaicinājumam var pieteikt visu tās norises laiku, rakstot uz e-pastu san@vadc.gov.lv, norādot kolektīva nosaukumu, kopējo cilvēku skaitu kolektīvā, kā arī aptuveno ziedotāju skaitu. Ar izaicinājuma noteikumiem var iepazīties VADC mājaslapā.

Akcijas mērķis ir popularizēt asinsdonoru kustību Latvijā, veicināt draudzīgu konkurenci un sadraudzību Latvijas māksliniecisko kolektīvu vidū un vienkārši paveikt labu darbu, ziedojot asinis. Līdz šim kolektīvi, metot izaicinājumu sadraudzības kolektīviem, palīdzējuši iedrošināt ziedot asinis arī citus – gan māksliniecisko kolektīvu dalībniekus, gan atbalstītājus. Tāpat izaicinājums bijis lielisks iedrošinājums uzdrošināties ziedot asinis pirmo reizi.