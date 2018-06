Neauglības ārstēšanas labdarības projekta ietvaros piedzimuši 11 mazuļi

Foto Fotolia

Neauglības ārstēšanas labdarības projektam “Labu darot” piecu gadu jubileja! Šo gadu laikā ar sabiedrības atbalstu ir apmaksāta neauglības ārstēšana vairāk kā četrdesmit ģimenēm, pasaulē nākuši vienpadsmit mazuļi, bet vēl dažas ģimenes ir savu bērniņu gaidībās. “Tie ir ļoti iepriecinoši rezultāti, un katrs mazulis, kas nācis pasaulē šīs atbalsta programmas ietvaros, ir ne vien patiesa dāvana saviem vecākiem, bet arī dzīvs apliecinājums tam, ka mūsu sabiedrība ir atbalstoša, dāsna un gatava palīdzēt tiem, kam tas visvairāk nepieciešams,” stāsta projekta idejas autore, SIA ELVI Latvija komercdirektore Laila Vārtukapteine.

“Kad piecus gadus atpakaļ 2013. gada maijā uzsākām ziedojumu vākšanu, lai piepildītu kādas ģimenes sapni par ilgi gaidītu bērniņu, nolēmām, pat ja šīs atbalsta programmas ietvaros izdosies palīdzēt tikai vienai Latvijas ģimenei – projekts būs izdevies, taču gan savākto ziedojumu apjoms, gan palīdzības saņemšanai pieteikušos ģimeņu skaits gadu no gada apliecina – šī ir vērtīga un sabiedrībai ļoti vajadzīga atbalsta programma, kas mīlošiem un gādīgiem pāriem palīdz piepildīt pašu kvēlāko sapni – sagaidīt ļoti mīlētus un gribētus bērniņus!” turpina L.Vārtukapteine.

Šī projekta ietvaros ir izdevies ne vien sniegt reālu medicīnisku palīdzību vairākiem desmitiem ģimeņu, bet arī pievērst pastiprinātu sabiedrības uzmanību neauglības problēmām, izcelt un skaidrot dažādus mītus un stereotipus par neauglību un tās iespējamiem risinājumiem.

Piecu gadu laikā neauglības ārstēšanas atbalsta programmas ietvaros ir savākti vairāk kā 100 000 eur, 2018. gada pirmajos piecos mēnešos jau saziedoti 9000 eur. Neauglības ārstēšanas kampaņu īsteno sabiedriska labuma organizācija “Taureņa efekts” sadarbībā ar nacionālo mazumtirdzniecības tīklu ELVI un “Klīniku EGV”. To atbalsta A/S “Veselības centru apvienība”, veikali “ALKOUTLET DZĒRIENI&VĪNI”, bērnu preču veikals “MUKI.lv”, degvielas uzpildes staciju tīkls A/S “VIRŠI-A”, lietotu preču mazumtirgotājs „KRISTĪNE-RR”, un “Centrālā Laboratorija” ar filiālēm visā Latvijā. Papildu informācija par projektu atrodama mājaslapā: www.labudarot.lv. Ziedot iespējams 296 ziedojumu kastītēs veikalu tīklā ELVI un pie sadarbības partneriem visā Latvijā.