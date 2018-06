Anda Čakša: Informatīvais karš, kas glābj dzīvības

Publicitātes foto

“Šis ir informatīvais karš labā nozīmē!” – tā par kampaņu “Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!” 10.jūnijā notikušajā preses konferencē izteicās veselības ministre Anda Čakša. To, ka informācija var glābt dzīvības, apliecināja arī Somijas vēstnieka Latvijā vietniece Anna-Mari Hämäläinen, kura atzina, ka 9 no 10 sievietēm Somijā izārstējas no krūts vēža, jo viņām ir pieejama efektīva terapija, turklāt sievietes Somijā regulāri veic profilaktiskās krūšu pārbaudes un tādējādi atklāj krūts vēzi agrīnā stadijā, kad tas ir ārstējams.

“Latvijā iespēju veikt valsts apmaksāto krūts vēža skrīningu ar mamogrāfijas metodi 2017.gadā ir izmantojušas tikai 45,9% sieviešu, kurām tika nosūtīts uzaicinājums. Tas ir par 18,5% procentiem vairāk kā 2016.gadā, tomēr joprojām nepietiekami, lai atklātu krūts vēzi agrīni un samazinātu mirstības rādītājus”, ir pārliecināts Latvijas Onkologu asociācijas vadītājs, profesors Jānis Eglītis. “Mērķis, kurš mums visiem kopīgi jāsasniedz, ir 70% sieviešu atsaucība skrīningam”.

“Ja katrs no mums uzrunās vismaz 5 sievietes sev līdzās un aicinās viņas pārbaudīties, ir iespēja, ka vismaz kāda no šīm sievietēm mūs uzklausīs un nodos informāciju vēl piecām,” ir pārliecināta basketboliste Ieva Krastiņa, kura kampaņā iesaistās jau vairākus gadus.

Cerību, ka krūšu skrīninga radītāji uzlabosies un vēzis tiks atklāts arvien agrīnākās stadijās pauda arī veselības ministre Anda Čakša. Viņa informēja, ka šajā gadā ir piešķirti papildus 2,5 miljoni eiro onkoloģisko slimību skrīninga programmām, turklāt no 2018.gada 1.jūlija valsts apmaksās jaunu izmeklējumu – pozitronu emisijas tomogrāfiju ar datortomogrāfiju, kas ir šobrīd precīzākā pieejamā diagnostikas metode onkologijā. Čakša arī norādīja, ka nepietiek vienīgi ar diagnostikas uzlabošanu un vēža ārstēšanā ir jāatvēl līdzekļi arī inovatīviem medikamentiem. Šajā gadā, runājot par onkoloģijas jomu kopumā, izdevies panākt 12 jaunu medikamentu iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā, un saraksts ir jāpaplašina arī turpmāk.

Arī Saeimas deputāts un Veselības apakškomisijas priekšsēdētājs Romualds Ražuks solīja darīt visu, kas viņa spēkos, lai vēža pacienti varētu saņemt visefektīvāko ārstēšanu. Šobrīd Ražukam jau ir izdevies iegūt 30 deputātu atbalstu un viņš turpinās pārliecināt savus kolēģus Saeimā, lai arī turpmākajos balsojumos par veselības budžetu, onkoloģijas jomai tiktu piešķirts papildus finansējums.

Savukārt Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone, uzrunājot pasākuma dalībniekus, atgādināja, cik svarīgas ir rūpes par veselību. “Sieviete ir ģimenes un līdz ar to arī visas sabiedrības pamats. Lai mēs būtu veselas un varētu parūpēties par citiem, vispirms mums jāparūpējas pašām par sevi.”

Krūšu veselības dienā, līdztekus preses konferencei norisinājās arī aktivitātes pie Brīvības pieminekļa, solidaritātes gājiens “Ejam kopā, lai dzīvotu!”, kurā piedalījās vairāk, kā 300 dalībnieku un Rozā lentītes labdarības spēle starp Latvijas un Somijas sieviešu basketbola izlasēm. Jau vairākus gadus pēc kārtas Rozā lentītes spēlē Latvijas sieviešu basketbola izlase mūs iepriecina ar uzvaru. Arī šogad ar rezultātu 96:46 mūsu meitenes uzveica Somijas valstsvienību.

Kampaņu atbalstīja vairāki mākslinieki, kuri pasākumā pie Brīvības pieminekļa uzstājās bez maksas – Pārdaugavas mākslas un mūzikas skolas koklētāju ansamblis „Vīzija”, dejotājas no “Zumba Latvia”, mūziķi Marta Grigale, Patrisha, Kārlis Kazāks un Pipes and Drums, kā arī Vilius Matutis, kurš priecēja apmeklētājus ar dūdu un bungu skaņām. Tāpat ar savu brīvprātīgo darbu kampaņu atbalstīja preses konferences vadītāja Vija Tirzmale un Krūšu veselības dienas vadītāja, psihoterapeite Aina Poiša.

Kampaņa “Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!” norisinās jau 8 gadu, un to organizē krūts vēža pacienšu atbalsta biedrība “VITA” un Latvijas Basketbola savienība.