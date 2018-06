Kam sievietes maksā par seksu?

Foto - Shutterstock.com

Portāla sleju autore Arīna Holīna skaidro, kāpēc sekss pāriet preču-naudas attiecību sfērā.

Pastāstīšu, kā man pirmo reizi piedāvāja seksu par naudu.

Man bija divdesmit gadi, es devos uz tolaik populārāko geju klubu. Tas bija nedaudz vairāk cienījams kā otrs populārākais klubs, kurā durvis tualetēs sašķīda gabalos no kaislīga seksa (ak, bija tādi zelta laiki).

Mēs ieradāmies klubā kopā ar draudzeni. Tur mūsu kopējais draugs iepazīstināja ar jaunekli. Stāvēdams viņam aiz muguras, draugs mums mirkšķināja ar abām acīm, rādīja baudkāras grimases un pēc tam ātri pazuda pūlī.

Jaunais draugs stāvēja mums blakus ar mazliet skumju sejas izteiksmi, tomēr mēģināja iedraudzēties, cienāja ar lētiem dzērieniem (nolāpītais dzērveņu degvīns!), dejoja ar mums. Mēs pat mēģinājām uzminēt, kura no mums viņam patīk labāk, tad apspriedām, vai varbūt nodarboties ar seksu trijatā (viņš nezināja par to), tad nolēmām – “kā būs, tā būs.” Mums bija jautri, bet ko vēlas jauneklis, īsti nebija skaidrs. Pēc kādas pusotras stundas mēs vaicājām: kādi turpmākie plāni vakaram? Un tad viņš atbildēja: jebkuri – par 200 dolāriem.

Tas bija 90. gadu vidū, mēs bijām studentes un ar 100 dolāriem, ja ļoti pacenstos, varētu izdzīvot mēnesi. Kopumā tā bija dīvaina ideja: viņš taču redzēja, ka esam pavisam jauniņas meitenes, kas tērpušās apģērbā no lietoto preču veikala un taupīgas, izvēloties alkoholu.

“Paskaties uz mums, kur mums tāda nauda? Kāpēc vispār domāji, ka mēs par ko tādu maksāsim?” Mēs centāmies samulsināt mūsu dārgo draugu. Atbildot viņš piedāvāja samazināt cenu uz 150.

Interesanti, ka šis jaunais vīrietis izskatījās tāpat, kādi joprojām ir visi lielpilsētas žigolo. Vismaz tie, kurus esmu redzējusi, bija vairāk vai mazāk līdzīgi: pārāk iedeguši, pārāk uzpumpētiem muskuļiem, pārāk apspīlētā apģērbā, pārāk pieglaustiem matiem. Un nesaprotama iemesla dēļ – vienmēr skumji. Ar tādām skumjām, it kā pārdzīvotu dziļu iekšēju traģēdiju. Iespējams, tas patīk lielākajai daļai sieviešu (pažēlot, paraudāt kopā), bet personīgi mani neinteresē traģēdija un skumjas kā seksa priekšspēle. Un man nepatīk tāda tipa vīrieši – kvadrātveida muskuļi solārija iedegumā. Pieņemsim, ka es vispār nemeklēju seksu par naudu.

Augsta līmeņa žigolo kopā ar ļoti bagātu sievieti redzēju tikai vienu reizi. Arī viņam bija šis reklāmas iedegums un acīs skumjas.

Bet jā, daudzām sievietēm tas patiešām patīk. Īpaši vecākām par trīsdesmit pieci, kuriem ir pietiekami daudz naudas un pārliecības par sevi, lai nebūtu kopā ar bārdainiem svarā pieaugošiem vienaudžiem, kuri no pirmā vārda mēģina pierādīt, kurš te ir īstais vecis (varbūt tā viņiem ir tāda prelūdija). Sievietes ir gatavas izbaudīt eskorta zēnus, jo viņi nav nošņurkuši un viņiem nav problēmu ar erekciju.

Striptīza klubos sievietes burtiski kvēlo no seksualitātes. Un šeit ir jautājums: kur tā paliek ikdienas dzīvē? Vai viņas kautrējas? Vai apkārtējie vīrieši viņas neuzbudina?

Es balsoju par otro. Jā, no mana viedokļa, seksualitāte – tas nav tas, ko ar to saprot eskorta zēni, bet otra realitātes puse – tie visi nekoptie un neizteiksmīgie puiši, kuri klīst apkārt ar tādu izskatu, it kā viņiem būtu iedzimta impotence.

Austrumu vīrieši vai vīrieši no Dienvideiropas, iepazīstoties ar sievieti, izstaro seksualitāti (bez skumjām), viņi ir apburoši, uzmanīgi un maigi, un uzreiz skaidrs, ka viņi vēlas ar šo sievieti nodarboties ar seksu. Un – kāds pārsteigums – sievietēm tas patīk! Lielpilsētā to var saņemt tikai no zēna pēc izsaukuma. Un nospļauties, ka viņš izskatās pēc karikatūras, galvenais, ka var paļauties uz seksuālu kontaktu, nevis diskusijām par politiku un ļenganu locekli piedevām.

Es zinu vairākas sievietes, kuras izmanto seksa pakalpojumus vai tiekas ar ļoti jauniem vīriešiem Austrumeiropā, bet ar vienaudžiem komunicē tikai Rietumeiropā. Tāpēc ka tur šie vienaudži ir kaislīgi un jautri vīrieši – kaut 40, kaut 60 gadus veci, kuriem patīk klubi un sekss arī patīk. Viņi nenobīstas līdz nāvei, ja sieviete ir veiksmīga un bagāta, vai vienkārši neatkarīga, un nemēģina pierādīt, ka ir labāki tikai tāpēc, ka ir vīrieši.

Pie mums seksualitāte ir gandrīz tabu, īpaši vīriešiem, kuri acīmredzot ir gatavi to atklāti demonstrēt tikai par naudu. It kā vīrieši kaunētos būt seksīgi – ne tikai rupjā striptīza klubu nozīmē, bet tomēr ar mājienu, ka vīrietis – tas nav tikai vēders un sēklinieki, bet iekāres objekts.

Tāpēc pēc seksualitātes sievietes dodas uz striptīza klubiem un ir gatavas par to tērēt naudu. Un tās nav tikai sievietes 40 +, bieži vien tās ir meitenes vecumā no 25 līdz 30 gadiem, kurām acīmredzot apnicis pievērst uzmanību visādiem nīkuļiem un saņemt seksa izstrādājumu divas reizes mēnesī.

Vīriešu vietā es satrauktos: tik daudz seksa viņiem paiet garām un viss tikai tāpēc, ka viņi grib izskatīties kā ledaini aisbergi. Sievietes vienmēr centušās būt seksīgas, apburošas, pievilcīgas, laipnas, bet vīrieši, šķiet, par to pat neaizdomājas. Bet laiki ir tādi, ka kaut kas steidzami jāmaina. Mācieties no sievietēm, kā jāuzvedas. Vai vismaz no eskorta puišiem. Viņi precīzi zina, kas pats galvenais – apbrīnot sievieti, būt viņai skaistam un seksīgam, būt mīļam, cienīt viņu. Tas ir izturēties pret viņu kā normālam cilvēkam, nevis pašapmierinātam pseido alfa tēviņam, kurš visiem izdara milzīgu pakalpojumu, ja gatavs pamest savas svarīgās lietas un pievērsties tādam muļķīgam pasākumam kā sekss ar kādu, kas ir vecāka par sešpadsmit.

Avots: snob