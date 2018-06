Mīksta zobu suka – tiešām labāka?

Shutterstock ilustrācija

Lasītājs jautā: “Esmu dzirdējusi, ka saudzīgāk izmantot zobu suku ar mīkstiem sariņiem. Bet, tīrot zobus ar tādu, ir sajūta, ka tie nav pietiekami tīri. Vai tiešām mīkstie sariņi ir labāki?”

“Savā praksē bieži dzirdu pacientus sūdzamies par to, ka pēc zobu tīrīšanas ar mīksto sariņu zobu suku ir sajūta, ka no zobiem aplikums nav pietiekami notīrīts. Tas pacientiem rada vēlmi spēcīgāk un intensīvāk berzēt zobus, kas ar laiku izraisa emaljas nodilumu un paaugstina zobu jutīgumu,” teic zobu higiēnas klīnikas Dali Dental zobu higiēnists Jurijs Miheovičs. “Svarīgāk ir ievērot zobu tīrīšanas laiku (lai ir ne īsāks par divām minūtēm), pareizu zobu tīrīšanas tehniku (to parādīs zobu higiēnists), kā arī ikdienā diegot zobus. Visbiežāk pie vainas ir nevis zobu sukas sariņi, bet gan slinkums un nevērīga mutes dobuma kopšana.

Iegādājoties zobu suku aptiekā, var manīt, ka tur piedāvājuma klāsts ir citāds nekā veikalos: atšķiras gan ražotāji, gan suku sariņi. Kvalitatīvu produktu ražotāji neatbalsta vidēji mīkstu (medium) vai cietu (hard) sariņu cietības pakāpi, bet piedāvā mīkstas (soft), ultra soft vai super soft zobu sukas.

Zobu aplikuma noņemšanu galvenokārt nodrošina nevis sariņu cietība, bet gan to blīvums. Otrs svarīgs faktors ir pareizas zobu tīrīšanas tehnikas izvēle (tādas ir vairākas). Lietojot jebkuru no tām, zobu suka jāvirza 45 grādu leņķī attiecībā pret smaganām, jo visvairāk aplikuma sakrājas tieši ap tām.

Pacientiem, kuri sūdzas par sajūtu, ka aplikums nav pietiekami notīrīts, iesaku izvēlēties elektrisko zobu suku. Ir pierādīts, ka tā spēj daudz labāk noņemt aplikumu, turklāt nerada vēlmi spēcīgāk spiest uz zobiem. Netiek bojāta zobu emalja. Daudzās elektriskajās zobu sukās ir iestrādāts taimeris, kas signalizē, kad tīrīšanai atvēlētais laiks aizritējis.

Arī elektriskajām zobu sukām jāizvēlas uzgaļi ar mīkstiem sariņiem. Nereti pacients iegādājas viņam nepiemērotu zobu suku, un pēc tās lietošanas paaugstinās zobu jutīgums. Tāpēc pirms elektriskās zobu sukas iegādes jākonsultējas ar zobu higiēnistu, kurš ieteiks piemērotāko, kā arī iemācīs efektīvākās zobu tīrīšanas tehnikas.”