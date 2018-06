Ar jutīgām vibrācijām un pieslēgšanos dabai vasarā. Saruna ar Inesei Dāvidsoni

Teksts: GUNTA TABORE Foto: Matīss Markovskis, stils un grims – Lolita Graudiņa

Žurnāla “36,6 °C” jūnija numura temats vēsta par to, kā atmodināt seksualitāti, par vasarai piemītošo spēcīgāku jutīgumu. Par to izvaicāju arī vēdisko astroloģi un hennas meistari Inesi Dāvidsoni.

Vai vēdiskā astroloģija, kas ir viens no taviem darbošanās lauciņiem, arī ņem vērā gadalaikus?

Vēdiskajā kultūrā dabas cikli cieši saistīti ar cilvēka iekšējiem cikliem. Dzīvojot pilsētā, cilvēks bieži sāk nodalīt sevi no dabas, neņem vērā ne diennakts laikus, ne laika apstākļus, ne Mēness fāzes. Nav brīnums, ka nākas sūroties par enerģijas un spēka izsīkumu.

Jo vairāk iekļaujies dabā – domāšanā, uzturā, dzīvesveidā –, jo vairāk iekļūsti tajā plūdumā, kas veido harmonisku dzīvi. Viss veicas vieglāk.

Ko pati dari vasarā, kas tavai vasarai piedien?

Ķeru aiz astes brīžus, kad iespējams dzīvot mazliet lēnāk. Vasarā gribas visu izbaudīt – garšīgu ēdienu, satikšanās prieku, ūdeni. Pa zemi padzīvoties. Lai ķermenis pieslēdzas dabai, visam dabiskajam.

Man ir trīs bērni, divi lielāki dēli un mazā meitiņa Reizēm vakaros mazajai ļauju pabūt plikiņai, lai paņurcās pa gultu. Un viņas sejiņā redzu, kā mazā izbauda, ka viss ķermenis sajūt pieskārienus. Viņa piepeši atklāj savu nabiņu, pieskaras ādai…

Cilvēkiem ļoti trūkst saskares ar savu ķermeni. Taču, jo vairāk miesiskajai baudai ļauj kļūt par labsajūtas pamatu, jo labāk mazinās pretestības un ierobežojumi, turklāt itin visās jomās.

Mūsdienās fiziskais tuvums daudziem šķiet biedējošs. Apskaušanās, ļoti tuva sēdēšana šķiet pat dīvaina, tā kā neērti jūtas. Taču miesiskā sajūta veicina saslēgšanos ar Visumu, ar visu lielo kopību, par ko runā arī vēdiskā astroloģija.

Ar ko vēdiskā astroloģija atšķiras no Latvijā plašāk zināmās astroloģijas?

Tā pēta visu plašā cēloņu un seku sakarību ķēdē, ņem vērā iepriekšējās dzīves. Šādā griezumā atrod cēloņus tām sekām, kas rodas cilvēka ikdienā tieši šobrīd.

Vēdiskā astroloģija ņem vērā arī divas ēnu planētas, Mēness mezgla planētas, kas ietver individuālo karmu, likteni, un kas saistās gan ar talantiem, gan ilūzijām. Vairumam tieši par šo sadaļu ir vislielākās neskaidrības, taču nereti tā ir pati interesantākā, ko pētīt.

Tāpat kā Rietumu astroloģijā katram veido individuālo karti, balstoties uz dzimšanas dienu, mēnesi, gadalaiku un vietu.

Man patīk, ka vēdiskā astroloģija ir praktiska. Tā piedāvā instrumentus, kas ļauj izprast arī ikdienišķos notikumus un sakarības, līdz ar to cilvēks spēj dzīvot apzinātāk, darīt visu daudz produktīvāk. Allaž varam plānot labvēlīgu laiku kādam notikumam, jo katrs rezultāts ietverts tā sākumā. Varam izvēlēties labu brīdi laulībām, uzņēmumu dibināšanai, svarīgiem pirkumiem.

Kāpēc sāki nodarboties ar astroloģiju? Ieguvi taču labu izglītību filozofijā un ekonomikā, šķistu likumsakarīgi, ka iedziļinies šajās sfērās.

Gaidot otro bērnu, es regulāri jogoju. Vēdiskā astroloģija pie manis atnāca caur manu jogas skolotāju, kura šo mācību bija studējusi jau 20 gadus. Skolotājai mūžīgi vaicāju neskaidro, kas notika manā dzīvē, un viņa to skaidroja caur sanskrita planētu raksturojumiem, caur vēdisko astroloģiju. Un allaž tā izrādījās pareizā izvēle. Es brīnījos – kā var kaut kas būt tik precīzs, tik īsts, tik patiess?!

Sāku palēnām apgūt šīs mācības pamatus, lauzties tajos. Vēlāk astroloģiski ieraudzīju, ka šādi aizmetņi man likti jau piedzimstot, tāpēc es visu tik labi varēju apgūt, saprast.

Vai sāki zīmēt hennu, saistībā ar vēdisko astroloģiju?

Nē. Ar hennu aizrāvos pašai negaidīti, tas neatbilda manam akadēmiskajam plānam. Pirms kādiem četriem gadiem ar draudzeni bijām Āfrikā, piedalījāmies jogas retrītā. Redzēju daudzas sievietes, kuras bija greznojušās ar hennas zīmējumiem. Piepeši ienāca prātā – ja nu es pamēģinātu zīmēt ar hennu?! Atbraucu mājās, sajaucu hennas pulveri ar ūdeni un ar zobu bakstāmo kaut ko zīmēju, vilku uz ādas. Biju tik sajūsmināta, ka āda ietonējās!

Tā soli pa solim sāku apgūt šo mākslu. Tobrīd Latvijā ar hennu neviens nopietni nenodarbojās. Pati arī gatavoju hennas pastu, jo man vienmēr vajag viskvalitatīvāko rezultātu. Pasta top no hennas lapu pulvera, pievienojot svaigi spiestu citrona sulu, savārītu melno tēju, melnos piparus un kanēļa standziņu. Klāt vēl pūdercukurs un dabīgas ēteriskas eļļas. Pastu gatavo ilgi, 24 stundas.

Lasīju tavu teikto, ka hennas zīmējums var enerģētiski mainīt cilvēku.

Vispirms iedarbojas hennas pastai pievienotās ēteriskās eļļas, tās ir enerģētiski jaudīgas un spēj ietekmēt mentālajā plānā, sakustināt smalkās vibrācijas. Es izmantoju lavandas, tējaskoka un ģerānijas ēterisko eļļu. Šāda kombinācija cilvēku gan nomierina, gan uzmundrina, turklāt ģerānija veicina dzemdes aktivitāti, kas daudzām sievietēm mēdz klusi dusēt uz lauriem. Šā iemesla dēļ ar hennu nedrīkst zīmēt grūtniecei pirmajā trimestrī un maziem bērniem līdz divu gadu vecumam.

Esmu izveidojusi piecas mandalas – veselībai, mīlestībai, veiksmei, izaicinājumam un attiecībām. Visas konstruēju, vadoties no vēdiskās astroloģijas, no zināšanām par planētu simboliku. “Strādā” simboli, kas ietverti zīmējumos.

Ja papēta to, ko dari, viss šķiet garīgumā tverts. Taču uzreiz kā ar āmuru pa pieri – tu gatavo doktora darbu, raksti disertāciju ekonomikā.

Mana pirmā izglītība ir filozofijas bakalaurs, pēc tam ieguvu MBA biznesa vadības administrācijas maģistres grādu. Kas tālāk? Izlēmu, ka varu kļūt arī par biznesa vadības doktoranti. To diktēja mans ego, jo sabiedrība novērtē labus papīrus.

Un vēl – gribu būt piemērs bērniem. Es puikām vienmēr saku: iegūsiet maģistra grādu un tad varēsiet darīt, ko vēlaties.

Nesen izdevi krāsojamo grāmatu Hennas mākslas Kamasūtra. Tajā raksti šādi: “Seksuālās enerģijas ir tās, kas vienlīdz dod dzīvību bērnam, ziedam, putna dziesmai pavasarī un ļauj Visumam pastāvēt…” Nereti cilvēki par seksualitāti nevēlas izteikties, izvairās no šīs tēmas.

Un pamatoti. Seksuālā enerģija ir liels spēks, reti kurš to spēj vadīt. Tas ir spēks, ko divi poli, divi dzimumi vairo viens otrā un pasaulē kopumā. Taču tā ir vertikāle, ko cilvēks spēj sasniegt. Ikdiena horizontālajā plānā lielā mērā mūs iztērē. To var atgūt garīgā ceļā, piemēram, meditējot. Taču to pašu vieglākā veidā paver seksuālā enerģija. Tā baro, bagātina, notur labsajūtā. Vasara un saulgrieži tam visam palīdz. Drēbju ir mazāk vai nav nemaz, un varam sajust savienošanos.

Partneru attiecībās, skatoties no tantras viedokļa, svarīgi ir rituāli – kopīgi iemalkots vīns, kāds auglis, sarunas, sajūtas. Viss noskaņo. Tas nav tā – sekss ilgst trīs minūtes, un tad abi aizmieg. Ir citādi – visu pēcpusdienu tam briesti, jūti, ka tuvojas, pārmij ar mīļoto kādus vārdus, īpaši apģērbies… Protams, var jau uznākt miegs, un abi guļ. (Smejas). Bet arī tas ir labi, jo miegs ir svēta lieta.

Šīm vibrācijām jābūt ikdienā paralēli klātesošām. Ne jau tīkliņzeķēs vai spilgti sarkanās lūpās ir šī atslēga. Tevī pašā jābūt vibrācijām, lai otrs tās varētu sajust. Sievietei ir jādzīvo šajā īpašajā sajūtā.

Visu interviju ar Inesi Dāvidsoni lasiet žurnāla 36,6 °C jūnija/jūlija numurā vai tā elektroniskajā versijā.