Naktī – viens, dienā – cits sejas krēms? Ar ko tie atšķiras

Foto - Shutterstock

Lasītāja jautā: “Gribu zināt par nakts un dienas krēmu. Kādēļ tos tā nodala? Vai nakts krēms ir treknāks vai, tieši otrādi, neitrālāks? Vai drīkst lietot nakts krēmu dienā?”

“Sejas krēms, kas norādīts kā dienas vai nakts krēms, papildina ādas dabisko funkciju. Dienā sejas āda vairāk veic aizsargājošo funkciju – pasargā no saules, apkārtējās vides ietekmes, putekļiem. Savukārt nakts laikā ādai vajadzīga iespēja atjaunoties un uzkrāt spēkus. Atbilstīgi tam arī tiek veidoti krēmi,” skaidro skaistumkopšanas speciāliste kosmetoloģijā Zane Paidere.

Dienas krēmā aktīvās sastāvdaļas vairāk vērstas uz mitrināšanu, barošanu un aizsardzību. Āda tiek pārklāta ar aizsargslāni, kas neļauj tai dehidratēties jeb izžūt. Dienas laikā ādu sausē gan saules stari, gan apkārtesošais mikroklimats, piemēram, biroja telpas ar sausu gaisu.

Parasti dienas krēms, kas ir profesionālo zīmolu piedāvāts vai aptiekās nopērkams, satur saules aizsardzības faktoru (SPF) līdz 15, ja uz iepakojuma nav norādīts citādi. Tā ir ļoti svarīga dienas krēma sastāvdaļa. SPF pasargā sejas ādu no ultravioletā starojuma, no pigmentācijas un iespējamās vēža attīstības (melanomas). Vasarā ieteicams lielāks aizsardzības filtrs, tādēļ, tuvojoties šai sezonai, būtu ļoti vēlams papildus iegādāties krēmu ar 20–30 SPF atkarībā no ādas fototipa. Nakts laikā āda nav pakļauta apkārtējās vides agresīvajai iedarbībai, tai ir iespēja atpūsties un atjaunoties. Nakts krēma aktīvās sastāvdaļas to mitrina, baro un atjaunina. Krēma konsistence var būt blīvāka, krēmīgāka.

Dienas un nakts krēmu mainīt vietām drīkst vienīgi ziemas periodā. Ja laika apstākļi ir skarbāki, nakts krēms dienā aizsargās ādu. Vasarā gan to neiesaka darīt, jo nakts krēms nesatur tik nepieciešamo aizsargfiltru.