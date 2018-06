Bērnu slimnīcas ārsti rāda prezentāciju Pasaules bērnu intensīvās terapijas kongresā

Publicitātes foto

Šonedēļ, pateicoties Bērnu slimnīcas fonda atbalstam, Bērnu klīniskās universitātes ārsti Ivars Veģeris un Reinis Balmaks piedalījās 9. Pasaules bērnu intensīvās terapijas biedrību federācijas kongresā (9th Congress of the World Federation of Pediatric Intensive & Critical Care Societies; WFPICCS 2018) Singapūrā, kur tikās vairāk nekā 40 veselības nozares biedrības no visas pasaules, lai dalītos par jaunākajiem sasniegumiem un pētījumu rezultātiem medicīnā.

Abi Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārsti konferences laikā demonstrēja pirms gada izveidotā Latvijas bērnu intensīvās terapijas reģistra rezultātus. Šajā reģistrā, kas tika izveidots Bērnu slimnīcā sadarbībā ar Līdsas un Lesteras universitātēm (Apvienotā Karaliste), anonīmā veidā tiek fiksēti Bērnu slimnīcas Intensīvās terapijas nodaļas pacientu veselības rādītāji, kurus ir iespēja salīdzināt ar vairāk nekā 30 citām Bērnu intensīvās terapijas klīnikām Apvienotajā karalistē un Īrijā.

“Datu uzraudzībai un iespējai tos salīdzināt ir ļoti liela nozīme intensīvās terapijas attīstības un progresa veicināšanā. Mēs varam būt lepni, ka Latvijai ir iespēja būt ļoti maza un elitāra ‘kluba’ sastāvā – pievienojoties Apvienotās karalistes Intensīvo terapijas klīniku tīklam un cenšoties nodrošināt līdzvērtīgu kvalitāti mūsu valsts mazajiem pacientiem,” atzīst dr.Balmaks.

Piedaloties īpašā sekcijā, ārsti no dažādiem pasaules reģioniem pārrunāja iespēju ieviest identisku bērnu intensīvās terapijas reģistru Baltijas mērogā. Iespēja salīdzināt datus arī Baltijas mērogā ļautu veicināt vienlīdz augstu intensīvās terapijas palīdzību bērniem Baltijas valstīs.

Kongresa laikā Bērnu slimnīcas ārstiem bija iespēja klātienē tikties un pārrunāt nākotnes sadarbības iespējas pētniecībā ar Apvienotās Karalistes, Austrālijas-Jaunzēlandes un Dienvidāfrikas reģistru vadošajiem pētniekiem.