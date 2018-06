Sekss brīvā dabā: labākās vietas, pozas un mīlnieku pieredzes stāsti

Foto - Shutterstock.com

Neskatoties uz to, cik aizraujošs varētu šķist sekss kādā siena zārdā, pļaviņā, ezerā vai jūrā, pirms nodoties mīlas priekiem, der ielāgot, ka rezultāts var nebūt tāds, kā cerēts. Ko darīt, lai nenāktos piedzīvot vilšanos un baudas virsotņu vietā nevajadzētu izbaudīt kņudēšanu, niezēšanu un sāpes dažādās ķermeņa daļās?

Lai cik muļķīgi tas neliktos, jo mīlēšanās lielākajai daļai cilvēku saistās ar kaisli un neaizmirstamu sajūtu buķeti, lai sasniegtu cerēto, dodoties zaļumos, ir jāņem vērā vairāki praktiski sīkumi. Ērces un nobrāzti ceļgali ir tikai dažas no lietām, ar ko saskaras mīlnieki.

Kad kaisle ņem virsroku: pieredzē dalās mīlnieki

“Nereti gadās, ka iekāre ņem virsroku, un līdz gultai nemaz netieku,” atzīstas Beatrise, “reiz tas gadījās parkā, tepat Rīgas centrā. Satiku senu mīlnieku ballītē, parunājām, kā tad iet, iedzērām pāris kokteiļus, un bija skaidrs, ka dosimies no ballītes projām kopā. Tā arī bija. Gājām kājām uz manu dzīvokli, bija jāiet tieši cauri parkam, kur dažās vietās nedega spuldzes un bija tumšāki posmi. Vienā no tādiem puisis sāka mani skūpstīt un bija skaidrs, ka līdz mājām netiksim. Tad nu ķērāmies pie lietas turpat parkā uz soliņa. Labi, ka man bija kleita, tāpēc bija ērti uzraut uz augšu, viņš sēdēja, es jāteniski virsū.”

Par problēmām, kas saistās ar mīlēšanos parkā, viņa tā mirklī pat nedomāja. “Tikai no rīta sapratu, ka parkos taču ir arī kameras, bet ziņu portāli klusēja un varēju nomierināties. Vienīgi pret soliņu nobrāztie ceļgali par nakti parkā atgādināja vismaz nedēļu.”

Arī Anna atklāj, ka kaisles brīžos par praktiskām lietām mēdz aizmirst, un to, kas parasti šķiet neērts un nepatīkams, var pat nepamanīt. “Vasarās laukos man nepatīk gulēt siena šķūnī, jo šķiet, ka no salmiem paglābties nav iespējams. Klāj palagus, segas, bet tie vienalga pamanīsies traucēt naktsmieru. Tomēr jāatzīst, ka ir reizes, kad gribēšana pārvar jebkuru nepatiku pret apkārtējiem apstākļiem.”

Reiz, vakarpusē pastaigājoties ar draugu pa laukiem, abi iegājuši siena šķūni, kur ļāvušies skūpstiem un glāstiem. Viss esot noticis tik ātri un kaislīgi, ka Anna pat neiedomājās kaut ko paklāt zem sevis. Vienīgais, ko viņa iesaka citiem, kas nonāk līdzīgā situācijā, ir nenomest prezervatīva iepakojumu, kur pagadās. Ja ir iestājusies krēsla, to atrast, var nebūt viegli.

Savukārt Kristīne stāsta, ka maigošanās un ļauties kaislei saulainā dienā kādā nomaļā pļaviņā ir ne vien romantiski, bet arī tīri praktiski nekas netraucē baudīt mīlas priekus, ja neskaita kukaiņus. Kādu laiku pēc pļaviņas pamešanas, Kristīnes partneris atklāja, ka viņam ir piesūkusies ērce. Tā nebija inficēta, bet viņa norāda, ka labāk tomēr uzmanīties.

Sekss brīvā dabā – vietas, kur to izmēģināt

Brīžos, kad gaisā virmo kaisle, un esat nodevušies viens otra glāstiem un skūpstiem, diez vai daudz prātosiet par to, vai izvēlētā vieta ir tā labākā, tomēr ir dažas lietas, kas būtu jāņem vērā, piemēram, ja atrodaties pludmalē, noteikti izmantojiet sedziņu. Smiltis ir nepatīkama padarīšana, kas var pamatīgi samazināt iespēju gūt baudu no šī procesa.

Ja vēlaties pavadīt romantisku vakaru, kas pārvēršas kaislīgā naktī, “drošie” varianti ir mašīna vai telts. Ne vienā, ne otrā jums nevajadzēs satraukties par to, ka priekus sagandēs laikapstākļi vai citi apkārtējās vides faktori, piemēram, kukaiņi, dzēlīgi un indīgi augi, smiltis un dubļi, kas var patrāpīties zem kāda no partneriem.

Ņemiet gan vērā, ka mašīnā vietas nav īpaši daudz un prieki var beigties ar nobrāztiem ceļgaliem. Tāpat jāņem vērā vieta, kur novietojat mašīnu, ja nevēlaties, lai jūsu intīmajiem piedzīvojumiem uzrastos liecinieki. Runājot par telti – tai cauri nevar redzēt, bet tā, ļoti iespējams, kustēsies tādā pašā ritmā kā jūs, tāpēc to labāk uzsliet kādā nomaļākā stūrītī, kur tā nav izlikta apkārtējo apskatei.

Kā vienu no uzbudinošākajām un romantiskākajām vietām “Women’s Health” min pludmali. Atrodiet kādu nomaļu stūrīti, kur, paslēpjoties no citu acīm, varat noklāt sedziņu, un ne vien vērot saulrietu, bet arī ļauties viens otram. Atmosfēra, kas rodama pludmalē, noteikti palīdzēs noskaņoties. Tāpat lieliska vieta, kur ļauties mīlas priekiem, ir privātmājas pagalms, ja vien tas ir pietiekami noslēpts no kaimiņu redzīgajām acīm. Tas ļauj izbaudīt atmosfēru, kāda ir seksam brīvā dabā, vienlaikus izbaudot daudz priekšrocību, piemēram, iekopts zāliens noteikti ir daudz patīkamāks nekā zāle mežmalā, arī kukaiņu tajā ir mazāk.

Savukārt “Cosmopolitan” norāda, ka arī parks ir laba vieta, kur nodarboties ar seksu. Pats galvenais ir izvēlēties vietu un laiku, kad risks tikt pieķertiem ir niecīgs un kad parkā nav bērnu. Tiem, kas alkst ekstrēmākas izjūtas, “Daily Mail” iesaka izmēģināt pozu, kurā sieviete sēž šūpolēs, bet vīrietis vai nu tup uz ceļiem vai stāv kājās. Tā nav vienkārša poza, bet noteikti ietaupīs laiku un līdzekļus, kas nepieciešami speciālu seksa šūpoļu uzstādīšanai.

Kukaiņi, lūriķi, neērta poza. Jau laicīgi nodrošinies pret prieku bojātājiem

Lai arī brīžos, kad situācija ir nokaitēta un jūs esat kaisles pārņemti, praktiskas lietas ir pēdējais, kas nāk prātā, ir dažas lietas, ko der ielāgot. “Bustle” ir apkopojis vairākus ieteikumus, kas ļaus mīlētājiem izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem un vilšanās.

Ja mīlēšanās ārpus telpām nav spontāna, tad noteikti pārliecinieties, ka laikapstākļi tam ir piemēroti. Protams, sekss lietū var būt brīnišķīgs piedzīvojums, bet aukstums, vējš un krusa noteikti nav lietas, ko vēlaties izbaudīt, esot puskaili vai pavisam bez drēbēm. Noteikti pārliecinieties, ka netiksiet pieķerti un sodīti par nodarbošanos ar seksu publiskā vietā. Jūs ne tikai jutīsities neērti, bet arī, ļoti iespējams, pēc tam saņemsiet sodu. Jau laikus sagatavojiet atkāpšanās vai pat bēgšanas plānu, ja nu kāds tomēr iztraucē.

Sekss ir tā reize, kad jāpiecieš lietas, kas parasti tevi satrauc, piemēram, odi vai kukaiņi, kas rāpo pa tavu ķermeni. No tiem neizbēgsi. Ja sāksi spiegt un bēgt no kukaiņa, kas uzrāpojis uz tavas rokas, no mīlas priekiem nekas tā arī nesanāks.

Esot ārā, ir ļoti liela iespēja, ka zeme būs klāta dubļiem, smiltīm, netīrumiem, un saskare ar to nebūs patīkama. Ja baidies sasmērēties vai vieta patiešām nav piemērota, lai tajā apsēstos vai apgultos, dariet to, stāvot kājās. Tā ir lieliska poza seksam brīvā dabā, jo par to, kas ir zem jums, satraukties nav nepieciešams.