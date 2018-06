7 frāzes, ar kurām beidzot pārtraukt nepatīkamu sarunu

Foto - Shutterstock

No nepatīkamām sarunām neviens nav pasargāts. Aizvainojoši vārdi var izskanēt no radinieku, mīļoto, darba kolēģu, draugu un pilnīgu svešinieku lūpām. Bieži vien mēs esam apjukuši un nezinām, ko atbildēt.

Psiholoģe un psihoterapeite Zoja Bogdanova stāsta, kā reaģēt šādās situācijās un ar cieņu no tām izkļūt.

Personiskās telpas robežas

Katram no mums ir neaizskarama personiskā telpa. Šis jēdziens attiecas ne tikai uz fizisko attālumu, kurā mēs pielaižam citus, bet arī uz jautājumiem, kas skar mūs un nevienu citu. Ja nevēlaties apspriest šos vai citus savas dzīves aspektus, tad bez sirdsapziņas pārmetumiem varat to nedarīt.

Protams, izvēloties šo ceļu, būs jāsastopas ar zināmām grūtībām. Diemžēl dominē pārliecība, ka jebkurš cilvēks var izteikt novērtējošus spriedumus, tā izrādot “rūpes”. Cilvēki ir pārliecināti, ka var iekļūt cita personiskajā telpā, novērtēt, nosodīt, neņemot vērā citu jūtas. Aiz rūpju maskas visbiežāk tiek slēpta vēlme aizskart, pašapliecināties, paust savu viedokli par notiekošo.

Ja nepatīkami jautājumi tiek uzdoti bez ļauna nolūka

Gadās, ka sarunas biedrs vienkārši nesaprot – viņš uzdod nekorektu jautājumu. Ar to īpaši grēko vīrieši, neaizdomājoties par to, ka sievietēm daži vārdi var likties aizvainojoši. Piemēram:

– Kāds ir tavs apģērba izmērs?

Ja esi pārliecināta, ka sarunas biedrs pavaicājis bez ļauna nolūka, izskaidro viņam, ka šādi jautājumi aizskar tavas jūtas un ir nepieņemami. Esi pieklājīga. Uz jautājumu par apģērba izmēru var atbildēt:

– Parasti meitenēm nevajadzētu uzdot šādus jautājumus. To vari uzzināt daudz taktiskāk. Kad pasniegsi mēteli, paskaties uz apģērba birku.

Vai arī:

– Ir pārāk agri izvēlēties kāzu kleitu. Nesteidzies ar to!

Ja nepatīkamie jautājumi izskan sistemātiski

Ja cilvēks regulāri uzdod provokatīvus jautājumus, ir jāsaprot, ka viņa vietā “runā” problēmas, kas slēpjas viņa zemapziņā. Patiesībā ļaunprātīgo bikstītāju pašu moka dažas sāpīgas tēmas.

Piemēram:

– Kāpēc jums nav bērnu? Pulkstenis tikšķ!

Šī jautājuma pamatā var būt daudz kas: agrīna grūtniecība, neauglība, problēmas intīmā sfērā. Taču tavs uzdevums nav meklēt citu cilvēku problēmu saknes, bet pretoties un neļaut ienākt tavā personiskajā telpā. Jāatgriež cilvēks aiz tās robežas, kuru viņš ir pārkāpis.

Var atbildēt:

– Kāpēc tu domā, ka vari uzdot tādus personiskus jautājumus?

Vai arī:

– Tā ir mūsu privātā lieta, kuru netaisos apspriest ar tevi.

Ja nepatīkami jautājumi tiek izmantoti kā pašapliecināšanās veids

Dažreiz cilvēki uzdod tādus jautājumus, lai gūtu baudu no apziņas – man izdevās nostādīt sarunu biedru zemāk par mani. Tas baro viņu pašapziņu.

– Ak, kā tu esi notievējusi! Vai esi slima?

Šajā gadījumā svarīgi saglabāt aukstasinību. Vislabāk ir atbildēt uz jautājumu ar jautājumu:

– Vai esi ārsts? Kāpēc domā, ka esmu slima?

Vai arī:

– Tu arī gribētu zaudēt svaru?

Efektīvs uzvedības modelis: vispārīgi padomi

Atbildot uz neērtiem un nekorektiem jautājumiem, svarīgi saglabāt līdzsvaru. No vienas puses, pasargāt sevi no uzbrukumiem un nepieļaut situācijas atkārtošanos. No otras puses – neatbildēt pārāk skarbi, lai neaizvainotu un nepazemotu sarunas biedru, tas tikai provocēs atbildes agresiju.

Ja jautājums tevi tiešām aizskāris, vajadzētu aizskaitīt līdz 20 un tikai tad atbildēt. Centies nepaaugstināt balsi: nedod oponentam iespēju izbaudīt apziņu, ka viņš tevi aizskāris. Saņēmis pretsparu, tāds cilvēks centīsies manipulēt, lai liktu tev justies vainīgam (-ai):

– Kāpēc tu uzreiz apvainojies, man nebija prātā nekas slikts!

Citas iecienītas frāzes: – Kāpēc uzreiz apvainojies? Kāpēc norobežojies no manis?

Uz to var atbildēt:

– Es bez aizvainojuma saku, ka tu pārkāpi personiskās robežas. Mēs varam runāt par kaut ko citu.

Atceries, ka nevienam cilvēkam nav tiesību aiz draudzīgas līdzdalības maskas vai vienkāršas ziņkārības pēc ielauzties tavā personiskajā telpā un uzdot nekorektus jautājumus. Tu un tikai tu izlem, ar kuru un kādā veidā dalīties ar informāciju par savu dzīvi.

