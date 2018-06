Pamasē bedrīti aiz ausu ļipiņas, lai… nebūtu maisiņu zem acīm

Foto - Shutterstock

Regulārs acu nogurums vakaros, ņirboņa vai reibonis no spilgtās saules gaismas ir pirmie nopietnie signāli, kas atgādina, ka UV aizsargbriļļu lietošana ir ļoti nepieciešama mūsu platuma grādos ne tikai vasaras saulainākajās dienās, bet arī laikā, kad ir apmācies. Acu un acu zonas ādas veselība vasarā ir īpaši kopjama – acu veselība tiešā mērā ietekmē arī ādas stāvokli ap acīm, tāpēc “Euroaptieka” farmaceite Ieva Zvagule iesaka dažus vērtīgus padomus, kā rūpēties par savu acu veselību vasarā.

“Par acīm jārūpējas nemitīgi – nevērība mums var maksāt ļoti dārgi, tāpēc rūpīgi acu saudzēšanas pasākumi ir veicami kā mājās, tā dodoties ielās. Dažādi vingrinājumi, profilaktiskās pārbaudes, kopjošā kosmētika un atpūtas brīži, kā arī kvalitatīvas saulesbrilles ir minimālais pasākumu komplekss, par ko jūsu acis būs pateicīgas ik dienu,” mudina farmaceite Ieva Zvagule.

Regulāra redzes pārbaude

Acu veselība būtiski ietekmē grumbiņu veidošanos ap acīm. Pat nelieli redzes traucējumi liek vairāk samiegt un mirkšķināt acis, jo īpaši tad, ja daudz laika pavadi pie datora, lasi vai ilgtoši nodarbojies ar ko citu, kas nogurdina acis. Lai acu zonā pēc iespējas ilgāk saglabātos gluda āda, ir būtiski noskaidrot, vai nav nepieciešamas optiskās brilles.

No 40 gadu vecuma redze jāpārbauda vienu reizi gadā, līdz tam – ik pa 2-3 gadiem. Ja nēsā kontaklēcas, reizi pusgadā būtu nepieciešams iziet profilaktisko acu apskati, taču tiem, kuri lieto brilles, vizīte pie ārsta ir jāieplāno vismaz reizi gadā. Tas attiecas arī uz bērniem.

Neaizmirsti par saulesbrillēm!

Saulesbrilles nav tikai modīgs aksesuārs. Pasargāt acis no kaitīgo staru iedarbības ir būtiski, un, izvēloties nekvalitatīvas saulesbrilles, mēs redzei nodarīsim ļaunumu. Kvalitatīvas saulesbrilles aizsargā acis no kaitīgajiem stariem, novērš nepārtrauktu acu miegšanu saulē, kā arī pasargā acu zonas maigo ādu no putekļiem, vēja un citu ārējās vides kaitīgo faktoru ietekmes.

Apkārtējā vide un stress

Regulāra acu atpūtināšana, svaigs gaiss, miegs, vitamīnu, kā arī augļu un dārzeņu lietošana uzturā palīdzēs acu veselības uzlabošanai. Emocionālais saspridzinājums, nopietni pārdzīvojumi un stress, kā arī pamatīgs izbīlis var ietekmēt redzes funkcijas.

Krēms acu zonai

Lai mitrināto maigo acu zonas ādu un uzturētu tās elastību, ieteicams lietot tieši acu zonai paredzētos krēmus. Saulainā laikā noteikti būtu jāizvēlas līdzekļi ar saules aizsardzības faktoru (SPF), turklāt vasaras sezonā ādai kārojas vairāk svaiguma, tādēļ acu zonas kopšanai izvēlies līdzekļus ar vieglu un maigu želejveida tekstūru, kas ātri iesūcas.

Vingrojumi acu zonai

• Aizliec pirkstus aiz ausīm, bedrītē aiz auss ļipiņas, un viegli masē – tas mazina limfas sastrēgumu, kas veido maisiņus zem acīm, kā arī likvidē nogurumu.

• Nekustinot galvu, skaties uz augšu, pēc tam uz leju. Ja piere velkas krunkās, pieturi to ar pirkstiem. Tāpat paskaties tālu pa labi un tālu pa kreisi. Atkārto 10 reizes.

• Acu atpūtināšanai: aizver acis, pieliec pie acīm abas plaukstas, lai plaukstu spilventiņi viegli pieskartos plakstiņiem. Turi un skaiti līdz 20, tad noņem plaukstas un atver acis. Atkārto 3-5 reizes.