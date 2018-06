Lielākoties pacienti, kuri gaida aknu transplantāciju, ir C hepatīta slimnieki

Ilustrācija-bluebay/Shutterstock

B un C vīrushepatīts – šīs vīrusinfekcijas – pasaulē skārušas jau aptuveni 500 miljonu cilvēku. Latvijā nav precīzas statistikas, taču lēš, ka ir aptuveni 50 tūkstošu ar C hepatītu inficētu cilvēku, bet ar B hepatītu – ap 40 tūkstošu. Turpretim pasaulē proporcionāli pārsvarā ir B hepatīta slimnieki.

Vīrusa nēsātāju noteikti ir vairāk, jo daudzi nezina, ka ir inficējušies. Šo slimību hroniskas formas ilgstoši neliek par sevi manīt, tikmēr vīruss aktīvi darbojas aknās un citur organismā, kā arī inficētie var aplipināt citus.

Bojā ne tikai aknas

“Gan B, gan C hepatīts ir bīstama un potenciāli nāvējoša infekcija, kas laika gaitā var izraisīt aknu cirozi un aknu vēzi. Ja attīstās aknu ciroze, vienīgais veids, kā to izārstēt, ir aknu transplantācija, taču viss atduras pret vairākām problēmām: ierobežoto finansējumu, donora nepieciešamību un paša pacienta stāvokli,” teic Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un nutrīcijas klīnikas vadītājs asociētais profesors Aleksejs Derovs.

Viņš norāda, ka diemžēl šie slimnieki parasti ierodas pie ārsta jau ar nopietni bojātām aknām, kad grūti palīdzēt. Laiks, kurā attīstās aknu ciroze, atkarīgs no sākotnējā aknu veselības stāvokļa un vai papildus ir vēl kāda infekcija, piemēram, B un C hepatīts kopā vai HIV, kas šo periodu var ievērojami samazināt. Vidēji aknas nopietni cieš 10–20 gados.

Turklāt vīrushepatīts nelabvēlīgi ietekmē arī citus iekšējos orgānus, piemēram, aizkuņģa dziedzeri, nieres, sirds un asinsvadu sistēmu. Var pievienoties cukura diabēts, hronisks noguruma sindroms un citi veselības traucējumi.

Pret B hepatītu – vakcinēties!

C hepatīts izplatās ar inficētu asiņu starpniecību. Ar šo slimību var inficēties, veicot manikīru, pedikīru un citas skaistumkopšanas procedūras, pīrsingu, tetovēšanu, kā arī dažādas medicīniskas manipulācijas, ja instrumenti nav pienācīgi sterilizēti. Tāpat iespējama inficēšanās dzimum­akta laikā (kaut gan retāk) un injicējot narkotikas.

Inficēties ar B hepatītu ir vieglāk nekā ar C hepatītu, jo to var iegūt ne tikai saskarsmē ar B hepatīta slimnieka asinīm, bet arī citiem ķermeņa šķidrumiem. Tāpat mātes var nodot infekciju bērnam dzemdību laikā vai barojot mazuli ar krūti. Toties pozitīvi, ka pret B hepatīta vīrusu iespējams vakcinēties, iegūstot imunitāti. Diemžēl vakcīnu pret C hepatītu joprojām nav izdevies izstrādāt, jo šis vīruss ir viltīgāks un pamanās apiet mūsu imūnsistēmu, turklāt tam ir variabla struktūra un vairāki paveidi.

Dzīvojot sociāli nedrošā vidē, ja bijušas seksuālas attiecības ar iespējami inficētu partneri, vai ar asinīm saistītas manipulācijas, ieteicams noteikt vīrusa antivielas asinīs, lai slimību atklātu laikus. C vīrushepatītu var noteikt 6 mēnešus pēc saskarsmes ar infekcijas izraisītāju, bet B vīrushepatītu – jau pēc 2 mēnešiem.

Vīrusu var apkarot

Kaut gan pacientu skaits Latvijā, kam valsts nodrošina bezmaksas ārstēšanu ar efektīvajiem jaunās paaudzes pretvīrusu līdzekļiem, ir pieaudzis, tomēr atšķirībā no vairākām citām rietumvalstīm joprojām tūkstošiem slimnieku zāles nesaņem.

“Liels sasniegums medicīnā pēdējos gados bija jaunu zāļu radīšana C hepatīta ārstēšanai, kas ir efektīvas vairāk nekā 90% gadījumu,” atzīst profesors Aleksejs Derovs. Ar tām var panākt, ka vīrusu asinīs vairs neatrod, tomēr zinātniekiem vēl nav skaidri zināms, vai tas ir pilnīgi iznīcināts vai tomēr saglabājas aknās.

Protams, efektīvajām zālēm ir blaknes. Turklāt daudzi sirgst arī ar citām slimībām, pret kurām lieto medikamentus, kas savstarpēji mijiedarbojas, piemēram, nereti pro­blēmas rada C hepatīta ārstēšanai paredzēto medikamentu savietojamība ar sirdszālēm.

“Lielākā daļa no pacientiem, kuri visā pasaulē gaida rindā uz aknu transplantāciju, ir C hepatīta slimnieki,” norāda Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas infektoloģijas galvenā speciāliste profesore Ludmila Vīksna. Ja ārstēšanu sāk novēloti, kad jau izveidojusies aknu ciroze, jaunās paaudzes medikamenti, atbrīvojot pacientu no vīrusa vai samazinot tā daudzumu organismā, pacientam ļaujot veiksmīgāk sagaidīt aknu transplantāciju.

UZZIŅA

Akūts C hepatīts var izpausties kā viegla vīrusa saslimšana – ar sliktu dūšu, vemšanu, nogurumu, galvassāpēm, drudzi. Retāk parādās dzelte. Savukārt akūts B hepatīts izpaužas līdzīgi gripai, un, tikai pievienojoties dzeltei, saslimušais saprot, ka jāmeklē ārsta palīdzība.