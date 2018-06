Spēles, darbnīcas un ekspedīcijas: Sarunu festivālā LAMPA īpaša programma bērniem

Publicitātes foto

Galda spēles un turnīri azartiskajiem, ziepju burbuļi un spēļu kluči rotaļīgajiem, eksperimenti, izrādes un grāmatas zinātkārajiem, multfilmas, radošās darbnīcas un pat ekspedīcija mežā – tik daudzveidīga šogad ir Sarunu festivāla LAMPA sarūpētā programma bērniem. Festivāls Cēsu pils parku izgaismos 29. un 30. jūnijā. Ieeja – brīva.

Mini LAMPA ir tikšanās, izziņas un sarunu vieta jaunākajiem Sarunu festivāla LAMPA apmeklētājiem. Kamēr vecākiem festivālā ar vairāk nekā 270 pasākumiem nodrošināta iespēja nodoties sarunām par uzticēšanos un daudzām citām Latvijai un pasaulei nozīmīgām tēmām, kā arī vēlēšanu gaidās aci pret aci tikties ar politisko partiju līderiem, visa festivāla norises garumā aizraujoša aktivitāšu programma sarūpēta arī bērniem – gan pašiem mazākajiem, gan nedaudz lielākiem.

Abas festivāla dienas mini LAMPA teritorijā uzņēmums Enefit piedāvās bērniem iespēju izlādēt enerģiju un izvingrināt prātu, iepazīstot zinātkāres centra ZINOO eksponātus, piedaloties eksperimentu šovos un pat raķešu darbnīcās. Tāpat abas dienas būs iespējams piedalīties Brain Games galda spēļu turnīros, izdauzīties Wendi Toys rotaļu laukumā, būvēt, jaukt un celt GIGI Bloks, vērot Mārtiņa Burbuļi paraugdemonstrējumus un radīt ziepju burbuļus pašiem, kā arī arhitekta vadībā izveidot savu sapņu skolu Cēsu Jaunās pamatskolas darbnīcās. Savukārt paši mazākie varēs auklīšu uzraudzībā pavadīt aizraujošas stundas Māmiņkluba Bēbīšu stūrītī.

Papildu aktivitātes jaunākajiem festivāla apmeklētājiem nodrošinās arī citas teltis un organizācijas. Piektdienas pēcpusdienā visu vecumu bērni kopā ar vecākiem aicināti doties Latvijas valsts mežu organizētā ekspedīcijā, savukārt pievakarē ikviens varēs sajusties kā īsts detektīvs un piedalīties noziegumu izmeklēšanā, jūtot līdzi “Mākslas detektīviem” Luīzes Pastores detektīvstāstu sērijā Latvijas Radio Radioteātra izpildījumā. Festivāla pirmo dienu izklaidējoši patīkamās noskaņās noslēgs kopīgs animācijas filmu maratons ar studijas Atom Art sarūpētajām filmām.

Otrās dienas rītā Atma Jogas nodarbība nodrošinās kārtīgu pamošanos un sagatavos iespaidu pilnai dienai. Uz to bērniem piebiedroties laipni aicināti arī vecāki. Diena turpināsies ar aizraujošu Zīmējumu teātra izrādi un dažnedažādu grāmatu lasījumiem. Zinātkāros prātus varēs asināt, pildot ar pieredzēto saistītus uzdevumus, turklāt ar īpašas diskusijas palīdzību tieši no jaunākajiem prātvēderiem uzzināsim, ko bērni domā par vēlēšanām. Varēs gūt ieskatu arī multfilmu tapšanas aizkulisēs un kopā ar to autoriem noskatīties iepriekšējā vakarā neredzētās filmas.