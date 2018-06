Atkal Jāņos pārēdīsies? Viltības, lai tas nenotiktu, bet svētki būtu baudpilni

Publicitātes foto

Tuvojoties gada īsākajai dienai un garākajai naktij, līgotāji domā ne tikai par to, kā pīt ziedu vainagus un pušķot svinību vietu, bet arī par to, ar ko mieloties svētkos. Ēdieni, kurus saulgriežu svinētāji ir īpaši iecienījuši, ir speķa pīrādziņi, dažādi salāti ar majonēzi, gaļas ēdieni un, protams, vairāku veidu sieri. Ko darīt, lai baudītu gardus svētkus, bet nepārēstos un izvairītos no smaguma sajūtas, stāsta uztura speciāliste Guna Rijkure, savukārt ar ieteikumiem, kā rīkoties situācijās, ja tomēr sanācis pārēsties, dalās aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Laila Zālīte.

Iestiprinies pirms svētkiem

Svētki tāpēc ir svētki, jo tajos varam sevi palutināt un atļauties vairāk nekā ikdienā, taču tāpat pārmērības nav ieteicamas. Pirmais no paņēmieniem, kā var izvairīties no pārēšanās, ir iestiprināties pirms svinēšanas. Nereti nākas mērot tālāku ceļu līdz svinību vietai, līdz ar to, nonākot pie gardi klāta svētku galda, ir vēlme apēst visu. Guna Rijkure iesaka pirms garā ceļa vai brauciena laikā nedaudz uzēst, par uzkodu izvēloties sieru, biezpienu vai kādu dārzeni. Šie produkti mazinās vēlmi apēst visus sātīgos ēdienus, ierodoties līgošanas vietā. Ja pirmssvētku maltīte iekrīt brokastu laikā, vislabāk būtu izvēlēties ēst auzu pārslu putru, biezpienu, kurā iemaisīts, piemēram, banāns, vai arī izdzert glāzi piena, jogurta – ogu smūtija. Būtiski ir pietiekamā daudzumā uzņemt ūdeni. Uztura speciāliste min, ka “bieži mani pacienti pēc saviem novērojumiem ir atzinuši, ka organisms sajauc izsalkumu ar slāpēm, un pēc tam, kad ir izdzerta glāze ūdens, roka vairs nesniedzas pēc neveselīgiem našķiem”.

Maltīti sāc ar pamatēdienu un nesteidzies

Lai svētki nesāktos ar pamatīgu smaguma sajūtu vēderā, mielasts jāsāk ar pamatēdienu un tikai pēc tam var domāt par našķiem. Ja pirms saldumiem būsi paēdis pamatēdienu, kāre pēc tiem būs mazāka, līdz ar to – pašsajūta labāka. Eksperti arī iesaka maltīti baudīt lēnām, jo ikdienas steigā bieži vien to aizmirstam – ēdienu kārtīgi nesakošļājam ̶ arī tas var negatīvi ietekmēt pašsajūtu. Ēdot lēnām, savlaicīgi iestāsies sāta sajūta un izdosies izvairīties no pārēšanās.

Izkusties starp ēdienreizēm

Līgo vakars un Jāņi bez dejām un dažādām atraktīvām aktivitātēm nav iedomājami. Ja tomēr tas izpaliek, var doties kaut vai nelielā pastaigā pa tuvējo apkārtni un baudīt Līgo vakara neatkārtojamo burvību. Jebkura aktivitāte nozīmē atiešanu no svētku galda, un līdz ar to pastāv lielāka iespēja nepārēsties. Savukārt pēc aktīvas dejošanas vai kādas spēles organisms vēlēsies atkal uzņemt ūdeni, kas ir liels pluss. Noteikti vajadzētu izkustēties arī pirms miega, lai naktī nerastos nospiedoša sajūta, un no rīta atkal būtu apetīte.

Ko darīt, ja tomēr esi pārēdies?

Ja tomēr ir gadījies pārēsties, noderēs Apotheka sertificētās farmaceites Lailas Zālītes padomi:

5 minūtes pēc pārēšanās: iedzer piparmētru tēju, lai atslābinātu zarnu traktu un mazinātu smaguma sajūtu vēderā;

15 minūtes pēc pārēšanās: izvairies no ķermeņa horizontāla stāvokļa, jo tas rada spiedienu tieši uz vēderu, tā vietā izvēlies stāvēt;

30 minūtes līdz 1 stundai pēc pārēšanās: dodies mierīgā pastaigā, veic lēnus, stiepjošus vingrinājumus;

2 līdz 5 stundas pēc pārēšanās: divas stundas pēc pārēšanās drīksti atgulties, savukārt piecas stundas vēlāk, kad sāk gribēties kaut ko uzēst, izvēlies vieglus ēdienus, nevis saldumus, pretējā gadījumā uzņemsi lielu daudzumu kaloriju, un smaguma sajūta drīz vien atgriezīsies.

Ja pārēšanās rada diskomfortu

Laila Zālīte iesaka pirms došanās uz svētku vietu noteikti pārbaudīt, vai ir paņemts viss nepieciešamais no medikamentiem un dažādiem līdzekļiem, kuri noderēs jebkurā svinēšanas situācijā. Ja tomēr pēc svētkiem pārēšanās izraisītais diskomforts ir pārāk izteikts, rodas dedzināšanas sajūta vai spiediena sajūta pakrūtē, var iedzert aptiekā pieejamos bezrecepšu līdzekļus, kuru sastāvā ir antacīdi – vielas, kas ar sāļu kombināciju neitralizē kuņģa skābi un samazina dedzināšanu – Rennie, Maalox, Raniberl, Almagel u.c. Smaguma sajūtu mazinās un gremošanu veicinās enzīmus saturoši preparāti, piemēram, Mezym Forte, Pangrol, Panzynorm, Silva Enzym u.c.