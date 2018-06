Cilvēki uz svētkiem šogad pērk veselīgāku ēdienu

Foto - Shutterstock

Latvijas iedzīvotāju Līgo svētku galds šogad ir piedzīvojis pārmaiņas un kļuvis veselīgāks. Papildus ierasti populārajam svētku cienastam sieram un šašlikam 70% iedzīvotāju šogad svētku galdā cels svaigus dārzeņus un 60% – dažādus augļus, liecina “Maxima Latvija” veiktā aptauja.

Siltais laiks iedzīvotājiem licis domāt par veselīgāku uzturu – 33% atzinuši, ka ēdienkarte ir kļuvusi krietni veselīgāka, un teju 37% respondentu norāda, ka ir sākuši vairāk uzmanības pievērst tam, kādus produktus likt galdā. Līdzās dārzeņu un augļu popularitātes pieaugumam, Līgo svētku galds neiztiks arī bez tradicionālā Jāņu siera, šašlika, pīrādziņiem un dažādiem salātiem.

Šogad iedzīvotāji ir iecerējuši Līgo svinībām tērēt nedaudz vairāk nekā pērn. Nedaudz ir pieaudzis to cilvēku skaits, kuri svētku galdam atvēlēs no 41 līdz 60 eiro (24%) un 18% respondentu mielastam tērēs vairāk nekā 61 eiro. Turklāt ir samazinājies to cilvēku skaits, kuru tēriņi svētku galdam nepārsniegs 20 eiro (19%). Vairums iedzīvotāju jeb 39% svētku galdam plāno tērēt 21 līdz 40 eiro.

Jau ierasts, ka iedzīvotāji ar svētku pirkumu veikšanu nesteidzas. Vairāk nekā puse iedzīvotāju (52%) svētkiem vajadzīgās lietas iecerējuši iegādāties vien dažas dienas pirms svētkiem, trešdaļa (29%) pirkumus plāno veikt pirmssvētku dienā, bet katrs desmitais (12%) iepirkšanos domā atlikt uz Līgo dienu. Tikai 5% aptaujāto lielāko daļu nepieciešamo lietu jau ir sagādājuši pagājušajā nedēļas nogalē.

Iecienītākie svētku dzērieni nav mainījušies arī šogad, tie ir alus, kvass un sulas. Gandrīz piektā daļa aptaujāto norādīja, ka svētkos iecerējuši dzert bezalkoholisko alu. Šī gada maijā un jūnijā siltā laika ietekmē būtiski ir pieauguši kopējie alus pārdošanas apjomi, apsteidzot pagājuša gada rādītājus par aptuveni 26%.

Populārākā svētku svinēšanas vieta vairāk nekā pusei (66%) iedzīvotāju šogad būs savas, draugu vai radinieku lauku mājas, vēl 10% plāno svētkus svinēt pie dabas vai kempingā. Tikai daži aptaujātie norādīja, ka svētkus pavadīs mājās pie televizora (5%), publiskos svētkos Rīgā (5%) vai kādā no Latvijas zaļumballēm (4%), savukārt 3% svētkos strādās un tikai 1% svētkus nesvinēs nemaz. Nepilni 3% norādījuši, ka svētkus svinēs citviet, piemēram, ārpus Latvijas vai kādā īpašā pasākumā.