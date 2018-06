5 sporta aksesuāri, kas šovasar palīdzēs būt lieliskā formā

Reklāmraksta foto

Protams, sportot iespējams arī tad, ja Tavā rīcībā ir vien sportam piemērots apģērbs un apavi, taču ļauties aktivitātēm ir daudz patīkamāk, interesantāk un arī drošāk, ja tiek izmantoti sporta pulksteņi un citi aksesuāri. Tas gan nenozīmē, ka Tev tagad vajadzētu doties uz veikalu un iegādāties visus iespējamos aksesuārus; lai Tu būtu lietas kursā par to, kuri sporta aksesuāri Tev varētu būt noderīgi, esam radījuši šo rakstu – turpini lasīt un uzzini vairāk!

Sporta pulksteņi – nu jau klasiska vērtība

Lai gan sporta pulksteņi aktīvākajiem skrējējiem, riteņbraucējiem, peldētājiem un citu aktivitāšu veicējiem uz rokām parādījās salīdzinoši nesen, tie sasnieguši patiešām augstu popularitātes līmeni. Kāpēc? Iemesli ir vairāki:

● Iespēja sekot līdzi treniņu gaitai – sporta pulksteņi ļauj redzēt, cik daudz kilometri treniņā pieveikti, kāds bijis treniņa ilgums, kā arī daudzus citus noderīgus datus, kurus saliekot kopā, iespējams redzēt, kā Tu attīsties. Protams, jāņem vērā, ka katram sporta pulkstenim ir atšķirīgas funkcijas, tāpēc pirms tā izvēles rūpīgi iepazīsties ar pulksteņa specifikāciju;

● Rūpes par savu veselību – sportojot neatbilstošā slodzē, treniņš var būt ne vien neefektīvs, bet arī radīt veselības problēmas. Lai no tā izvairītos, nepieciešams sekot līdzi sirdsdarbībai treniņa laikā, un arī šādu funkciju sporta pulksteņi nereti piedāvā. Ierasts risinājums ir pulsa jostiņa, kuru nepieciešams aplikt ap krūtīm, taču modernākie sporta pulksteņi pulsu nosaka paši, mērot to ar pulkstenī iestrādātu sensoru;

● Labs motivācijas lādiņš – lielāko daļu sporta pulksteņu iespējams sinhronizēt ar datoru vai viedierīci, uz to pārsūtot datus par treniņiem, un, kalendārā ieraugot “tukšās dienas”, vēlme tās aizpildīt ar treniņiem būs ļoti liela. Tāpat virknei pulksteņu ir pašiem sava programma, kurā iespējams dalīties ar rezultātiem un virtuāli sacensties ar citiem sporta entuziastiem.

Taču sporta pulksteņi nebūt nav vienīgais noderīgais šāda veida sporta aksesuārs – līdzīgas funkcijas pilda arī sporta aproces.

Sporta pulksteņu “mazākā māsa” – fitnesa aproce

Ja visas sporta pulkstenī esošās funkcijas Tev nav nepieciešamas vai arī gribi mazāku “palīgu”, noderēs fitnesa aproce – tā ir daudz vieglāka un nelielāka, kā arī pilda mazāk funkciju. Tiesa gan, moderna fitnesa aproce nu jau ir sasniegusi visai augstu līmeni, un tā spēj nodrošināt tās pašas funkcijas, ko sniedz vidus klases sporta pulkstenis, piemēram:

● Distances mērījumus, izmantojot GPS signālu;

● Pulsa mērījumus;

● Kaloriju patēriņu;

● Fiziskās sagatavotības līmeņa noteikšanu;

● Skārienjutīgu ekrānu;

● Savienošanu ar viedierīci, un daudzas citas.

Tāpēc, ja vēlies nedaudz ietaupīt un esi gatavs samierināties ar mazāku ekrānu, fitnesa aproce varētu būt ļoti piemērota izvēle.

Sporta somas – lai viss treniņam nepieciešamais vienmēr būtu pa rokai

Ja vien treniņus neveic tikai un vienīgi mājās, neiztikt bez somas, kurā salikt visu sportam nepieciešamo apģērbu, apavus un aksesuārus. Iespējas ir daudz un dažādas – izplatītākie varianti ir mugursomas un plecu, kā arī rokas somas, savukārt, ja jāpārnēsā vien sporta apavi, vari izmantot tieši apaviem paredzētās somas. Savukārt sportošanas laikā lieti noderēt var jostas soma, kurā ielikt maku, atslēgas, mobilo telefonu un sporta uzturu.

Spēkam, izturībai un ātrākam atjaunošanās procesam noderēs sporta uzturs

Gan pirms un pēc treniņa, gan sportošanas laikā ir svarīgi uzņemt ķermenim nepieciešamās minerālvielas, vitamīnus un citus uztura elementus. Sportojot mēreni, bez specializēta sporta uztura iespējams iztikt, taču, nodarbojoties ar sportu īpaši aktīvi, tas lieti noderēs. Piemēram, dodoties garākos skrējienos, ķermenis zaudē daudz sāļu, un, lai tos atgūtu, ar ūdeni vien nepietiks – nepieciešams dzēriens, kurā ietilpst nepieciešamie sāļi un pārējās vielas, lai ķermenim skrējiena laikā nekas netrūktu.

Taču, pirms iegādājies sporta uzturu, rūpīgi pārliecinies, vai tas ir piemērots tieši Tavām vajadzībām, pretējā gadījumā vari kaitēt savam ķermenim.

Sporta kameras – lai viss interesantais tiktu iemūžināts

Ja nodarbojies ar kādu dinamisku vai ekstrēmu sporta veidu, piemēram, skeitbordu vai kalnu riteņbraukšanu, Tevi varētu interesēt sporta kameras, kuras iespējams piestiprināt teju jebkur, lai iegūtu iepriekš neredzētus skatu leņķus. Tāpat šo kameru priekšrocība ir izturība – lielākajai daļai kameru komplektā nāk īpašs apvalks, kas to pasargā gan no triecieniem, gan ūdens.

Savukārt, ja vēlies iegūt vēl iespaidīgākus kadrus, talkā var nākt arī droni – modernākie no tiem pat spēj bez iejaukšanās no malas sekot līdzi konkrētam sportistam, tādējādi ļaujot pašam par sevi uzņemt filmu!

