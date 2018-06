Latviju apmeklēs pasaules atzīts skolotājs – Teravādas budistu mūks

Ja sabiedrība dzīvo mierā un saticībā, tad to gūst arī indivīds. Ja sabiedrība dala “mēs” un “viņi”, tad indivīdi cieš – tā saka Dalai Lama.

Mūsdienu steigas pilnajā dzīves ritmā, arvien vairāk cilvēku meklē iespējas atbrīvoties no stresa un ciešanām, kas pavada mūs ik uz soļa, attīstīt sava prāta neizzinātās iespējas, pilnveidoties.

Jau 30.jūnijā, plkst. 19:00, Jaunā VEF Kvartāla Kamerzālē – Ieriķu ielā 5a, Rīgā – notiks lekcija (Dhamma Talk) jautājumu – atbilžu formā, ko vadīs pasaules atzinību ieguvušais Teravādas budistu mūks no Šrilankas Ven. U Gnanasiri Thero. Aicināti visi, kuriem ir vēlēšanās kļūt laimīgākiem, veselākiem un apgūt gadu simtos saglabājušās meditācijas prakses. Cita starpā, būs iespēja uzzināt par karmu – cēloņu, seku likumsakarībām, par cilvēka prāta dabas uzbūvi, kā arī varēs uzdot mūkam sev interesējošos jautājumus.

No 1. līdz 21. jūlijam Ķoņu skolā, Rūjienas tuvumā tiks organizēti divi retrīti – garīgās attīstības mācības un pieredzes prakses. Mūka vadībā varēs apgūt un praktizēt autentisko budisma meditāciju un koncentrēšanās mākslu. Starptautisko retrītu apmeklēs ne tikai Latvijas interesenti, piedalīsies arī mūki un meditatori no Eiropas un Āzijas.

Starptautiskā meditācijas centra izveidi Latvijā ir svētījis Pa Auk meditācijas centra skolotājs un dibinātājs Venerable U Acinna Pa-Auk Tawya Sayadow (Birma) savas vizītes laikā 2009. gadā. Šodien darbojas jau vairāk kā 40 viņa svētītu centru visā pasaulē, tostarp, Āzijā un ASV. Pa Auk Latvija ir pirmais šāds garīgās attīstības centrs Eiropā.

“Mēs atrodam laiku sakopt savu mājokli, ķermeni un auto, bet vissvarīgāko, vienīgo, kas spēj darīt mūs laimīgus – savu personīgo prātu – atstājam novārtā, atliekot uz vēlāku laiku vai vispār tam nepievēršot uzmanību, paļaujoties uz likteni. Brīnumi nenotiek paši par sevi, tie slēpjas katrā no mums, un, lai brīnums notiktu, ir cītīgi jāstrādā, pulējot šo laimes spīdekli sevī ik brīdi,” atzīst Juris Baratinskis, Pa Auk Latvia dibinātājs.

“Intensīvajā ikdienā mēs bieži pazaudējam sevi. Es noteikti biju pazaudējusi jau pārāk ilgi, līdz retrītā to atkal sāku apjaust. Iekšējais miers un spēja koncentrēties paver pilnīgi citus horizontus. Apzinātība padara laimīgu. Es noteikti izmantošu iespēju veltīt laiku darbam ar sevi pašu. Jo vairāk apzinātu un harmonisku cilvēku visapkārt, jo skaistāka top pasaule,” saka Inga Zemdega – Grāpe, uzņēmēja un brīvprātīgā retrīta organizatore.

“Visā pasaulē cienītais meditācijas skolotājs Pa Auk Tawya Sayadaw ir sistematizējis Budas mācību tik precīzi, kā neviens cits mūsdienu pasaulē un spējis to pasniegt gan zinātniskā, gan visiem saprotamā valodā tādās grāmatās, kā “The Workings of Kamma” un “Knowing and Seeing”. Savukārt, viņa pazīstamais skolnieks Ven. U Revata savā grāmatā “Awaken, Oh World” raksta: Let not your mind lead you, but let your mind be led by you. To varētu tulkot, kā – Neļauj prātam sevi vadīt, bet ļauj prātam būt tevis vadītam. Meditācija, manuprāt, ir vienīgā un iedarbīgākā prakse šī mērķa sasniegšanai,” saka Jānis Strapcāns, mūziķis un brīvprātīgais retrīta organizators.

Laipni aicināts ikviens interesents uz šiem garīgās attīstības pasākumiem.