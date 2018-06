Ne tikai pret saaukstēšanos. Ko dod vērtīgie liepziedi un ar ko kombinēt

Foto - Sandra Ruska

Šogad liepas zied ātrāk. Šis staltais koks ir ļoti izplatīts mūsu platuma grādos un, saldi smaržodams, zied visās malās.

Liepu ziedi satur glikozīdus, ēteriskās eļļas, miecvielas, kā arī nedaudz C vitamīna. Jāpiezīmē, ka liepu lapās C vitamīna ir vairāk. Ēteriskās eļļas piedod liepziedu tējai patīkamo smaržu, bet miecvielas – nedaudz rūgto vai sīvo garšu.

Jau kopš sendienām cilvēki liepziedu tēju izmantojuši tautas medicīnā, jo to uzlējumam piemīt sviedrējoša un diurētiska iedarbība (tāpēc pēc liepziedu tējas baudīšanas nav ieteicams iet ārā – ja vēlies pilnībā izbaudīt tās labās īpašības, labāk atgūties un novērtēt liepu nomierinošo iedarbību).

Liepu ziedus lieto arī mutes veselībai (piemēram, pret gingivītu un stomatītu), skalojot to ar liepziedu uzlējumu. Tas lieti noderēs arī sāpoša kakla ārstēšanai. Imunitātes uzlabošanai un miega problēmu ārstēšanai pārbaudīts tautas līdzeklis ir šāds: vienu līdz divas tējkarotes liepu ziedu aplej ar glāzi karsta ūdens un ļauj nedaudz ievilkties, tad uzlējumu siltu dzer pirms gulētiešanas.

Liepziedu tēju tautas medicīnā lieto arī pret klepu, iesnām, caureju un nervozitāti. Tāpat liepziedu tēju var dzert, lai pazeminātu asinsspiedienu, mazinātu galvassāpes. Cilvēkiem, kuriem ir paaugstināts nervu sistēmas jūtīgums, ieteicams uzturēties zem ziedošām liepām.

Ļoti vērtīgs un veselīgs ir arī liepziedu medus, kas, pievienots tējai, tikai pastiprinās tās ārstnieciskās īpašības.

Atceries! Medu tējai pievieno, kad tā jau nedaudz atdzisusi, lai saglabātu saldās vielas vērtīgās īpašības.

Var lietot arī liepziedu kompreses, tās liekot uz sejas un acīm. Tas palīdzēs atgūt veselīgu sejas krāsu. Ārstniecībai var izmantot ne tikai liepu ziedus, bet arī lapas, taisot liepu pirts slotas.

Ziedu ievākšana un sagatavošana ziemai

Liepas zied jūnija beigās un jūlijā. Latvijā ir deviņu sugu liepas, un tējai var vākt visas. Ievāc izplaukušus ziedus kopā ar ziedkopām. Tēju savāc saulainā laikā (lietainā laikā vāktie ziedi var sapūt vai nomelnēt). Tūlīt pēc ievākšanas tie jāizžāvē, izklājot plānā kārtiņa uz papīra vai sausas drānas ēnā vai labi vēdināmā telpā. Pareizi izžāvēti ziedi paliks gaiši dzelteni.

Kā pagatavot dziedniecisku tēju no liepziediem?

Liepziedu tēju var gatavot gan tikai no pašiem ziediem, gan sajaucot ar citiem veselībai vērtīgiem augiem. Lūk, dažas idejas īpaši veselīgu tēju pagatavošanai:

No vienāda daudzuma liepu un plūškoka ziedu;

No liepu ziediem un avenēm (ogām vai lapām) vienādās daļās;

No divām daļām liepu ziedu un divām daļām māllēpju lapu, kā arī vienas daļas raudeņu lakstu;

No liepu ziediem un bērzu lapām vienādās daļās (šādu uzlējumu var lietot arī matu mazgāžanai);

No liepu ziedu, kumelīšu un piparmētru maisījuma.

Gatavojot šīs tējas, vienu tējkaroti maisījuma aplej ar glāzi karsta ūdens, 10 minūtes pavāri un tad izkās.

Zāļu tēju iesaka dzert tukšā dūšā, jo tad vērtīgās vielas ātrāk nonāks asinīs, savukārt dzerot tēju pēc ēšanas, kamēr kuņģis pārstrādās pārtiku, daudzas tējas aktīvās vielas būs aizgājušas bojā, pirms tās paspēj uzsūkties.

Materiāla tapšanā izmantota informācija no J. Groma un A. Hammermanes grāmatas “Savvaļas ārstniecības augi”, dabasspeks.com, lindentea.net.