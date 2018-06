Tatjana: Lai lēmēji pasaka man acīs “Zāles ir, bet mēs tev nepalīdzēsim!”

Personiskā arhīva foto

Tatjana Bičika jau 6 gadus cīnās ar melanomu jeb ādas vēzi. Medikamenti, kas nepieciešami, lai Tatjana dzīvotu, Latvijā netiek kompensēti. Tikai pateicoties ģimenes un ziedotāju atbalstam, Tatjana joprojām ir dzīva un jūtas labi. Uzzinot, ka turpmāk dažiem melanomas pacientiem zāles tomēr tiks kompensētas, bet citiem nē, Tatjana pauž sašutumu: “Izskatās, ka ar cilvēka dzīvībām tiek spēlēta krievu rulete, un es esmu iekļuvusi grupā, kura nolemta nomiršanai!”

Pirms nedēļas Nacionālais Veselības dienests pieņēma lēmumu iekļaut kompensējamo zāļu sarakstā divus jaunus medikamentus, kas paredzēti BRAF pozitīvas melanomas ārstēšanai. Otrai melanomas pacientu grupai, kurai diagnosticēta BRAF negatīva melanoma un pie kuras pieder arī Tatjana, medikamenti joprojām netiks kompensēti.

Tatjanai melanoma tika atklāta 2011. gadā. 4 gadus viņa ārstējās ar valsts kompensēto viroterapiju, taču tā nedeva cerētos rezultātus. Melanoma progresēja, un Tatjanai nācās pārciest vairākas operācijas. 2015.gadā ārstu konsīlijs lēma, ka Tatjanai var palīdzēt tikai jaunākās paaudzes medikaments, kurš Latvijā netiek kompensēts. Lai iegādātos šīs zāles, gadā bija vajadzīga summa, kuras Tatjanai nebija. Tāpēc Tatjanas ģimene paņēma kredītu un vienlaikus vērsās pēc palīdzības arī organizācijā ziedot.lv.

Nu jau 2,4 gadus pateicoties līdzcilvēku atbalstam Tatjana ārstējas ar jaunākās paaudzes zālēm, un rezultāti ir iespaidīgi. Maijā veiktā datortomogrāfija uzrādīja, ka videnē esošie bumbuļi ir izzuduši pavisam, savukārt bumbulis aknās no 1,7 cm ir samazinājies uz 0,4 cm, bet liesā no 3,6 uz 0,7 cm. Tatjanas pašsajūta ir lieliska, viņa nejūt nekādas blaknes un var strādāt.

Tie ir ļoti labi rezultāti, ņemot vērā, ka Tatjana nav saņēmusi visu ārstu nozīmēto terapijas kursu. Līdzekļu trūkuma dēļ no plānotajām 36 zāļu devām Tatjana ir spējusi samaksāt par 22 devām. Ja Tatjanai būtu bijusi iespēja lietot medikamentus bez pārtraukumiem, iespējams, arī tie bumbuļi, kas šobrīd vēl ir palikuši, būtu izzuduši pavisam.

“Zāles manai diagnozei ir, un tās var man palīdzēt vēl daudzus gadus būt kopā ar bērniem un mazbērniem, taču man tās netiek piešķirtas, jo, acīmredzot, es šai valstij neesmu vajadzīga. Gan man, gan citiem pacientiem ar līdzīgu diagnozi vienkārši tiek pagriezta mugura. Es gribu aicināt lēmējus aiziet pie katras konkrētās ģimenes un pateikt: “Jūs zaudēsiet māti, jo mēs nemaksāsim par zālēm, jūs zaudēsiet meitu, jo viņas dzīvība mums izmaksā pārāk dārgi vai jūs zaudēsiet vīru, jo viņš mūsu valstī nav vērtība.” Lai viņi atnāk arī pie manis un pasaka man to acīs! Šobrīd ir sajūta, ka valsts ierēdņi līdzekļu taupīšanas nolūkos visiem melanomas pacientiem liek skaitīties uz pirmo, otro. Pusei pacientu nauda ārstēšanai tiek atrasta, otrai pusei tiek parakstīts nāves spriedums. Kāda gan jēga no tā zaļā koridora, ja tā galā nekas neseko? Kāda jēga operatīvi uzstādīt diagnozi, ja naudas zālēm tāpat nav?”

Tatjanai ir grūti noskatīties, kā viens pēc otra nomirst gados jauni cilvēki, jo viņiem neizdodas pietiekami īsā laikā savākt līdzekļus medikamentu iegādei. Diemžēl melanoma, ja tā netiek laikus ārstēta, progresē ļoti strauji un var atņemt dzīvību dažu mēnešu laikā. Pateicoties jaunākās paaudzes medikamentiem, cilvēki dzīvo vairākus gadus. Pati Tatjana ir tam apliecinājums, tāpēc viņa ir gatava cīnīties par to, lai ārstēšanu saņemtu visi melanomas pacienti.

Pateicoties Tatjanas Bičikas uzņēmībai sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” sākta parakstu vākšana par to, lai Latvijā tiktu kompensētas zāles tiem pacientiem, kuriem konstatēta melanoma ar BRAF negatīvo mutāciju. Par iniciatīvu var parakstīties šeit. Lai iesniegtu priekšlikumu Saeimā, šobrīd pietrūkst tikai nedaudz vairāk kā 1000 parakstu.