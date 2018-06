Liec galvassegu un neballējies par ilgu. Mediķu ieteikumi Dziesmu un deju svētku dalībniekiem

Foto-Timurs Subhankulovs

Jau šajā nedēļas nogalē no malu malām Rīgā sabrauks Dziesmu un deju svētku dalībnieki. Lai svētku nedēļā ikviens justos labi, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi aicina dalībniekus līksmot ar mēru kā arī rūpēties par savu veselību.

Mediķu ieteikumi Dziesmu un deju svētku dalībniekiem:

• Saudzē sevi! Saspringtajā mēģinājumu un koncertu grafikā atrodi laiku, lai atpūstos, necenties pabūt visur, piedzīvot visus svētku mirkļus. Neaizraujies ar ballītēm naktīs, to vietā atvēli laiku miegam. Atceries – atpūsties ir svarīgi, jo citādi kaitēsi savai veselībai un svētki var beigties pat īsti nesākušies!

• Ēd pārdomāti, lai būtu spēks un enerģija. Neizlaid ēdienreizes un neaizvieto maltīti ar saldumiem. Regulāri mazgā rokas, lai pasargātu sevi no saslimšanas. Ja ūdens un ziepes nav pa rokai – lieto roku dezinfekcijas līdzekli vai mitrās salvetes. Neņem līdzi uz mēģinājumu krēma kūkas, maizītes ar zivi u.c. produktus, kas ātri bojājas.

• Dzer ūdeni. Slodzes dēļ tas nepieciešams vairāk nekā ikdienā. Padzeries vēl pirms parādās slāpes. Jo īpaši svarīgi tas ir karstā laikā! Atturies no kafijas, tējas, alkohola, saldinātiem dzērieniem. Tie slāpes neremdina.

• Nēsā līdzi sev nepieciešamos medikamentus, ja tev tos izrakstījis ārsts. Nepieciešami gan ikdienā lietojamie, gan “krīzes” situācijām paredzētie medikamenti. Esi sevišķi piesardzīgs, ja ir alerģija vai hroniska slimība, piemēram, astma, cukura diabēts, paaugstināts asinsspiediens.

• Sargies no saules! Karstā laikā pēc iespējas uzturies ēnā, regulāri padzeries ūdeni. Lai saulē neapdegtu, lieto aizsargkrēmu, velc gaišu, plānu apģērbu. Obligāti lieto galvassegu, tā pasargās no karstuma dūriena un galvassāpēm.

• Nesaaukstējies! Bieži Dziesmu svētku dalībnieki sūdzas par sāpošu kaklu, tāpēc pēc mēģinājuma pārvelc maiņas drēbes, nedzer aukstus dzērienus, sargies no kondicionieriem. Drēgnā laikā ģērbies silti, kad līst lietus – velc lietusmēteli.

• Uzmanies no kukaiņiem! Dabā ir sastopamas ērces, tāpēc lieto līdzekļus aizsardzībai. Sargies arī no lapsenēm un bitēm, raugies, lai šie lidoņi nav tavā dzērienā vai ēdienā!

• Ja nejūties labi – vērsies pie mediķiem! Nekavējoties meklē mediķu palīdzību, ja mēģinājumu vai svētku pasākumu laikā rodas veselības problēmas, ja gūta kāda trauma un ja vairākiem kolektīva dalībniekiem ir līdzīgas sūdzības. Tāpat ziņo, tiklīdz mani šādas infekcijas slimības pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra vienlaikus ar caureju, vemšanu, ir dzeltena āda, gļotāda vai acu āboli, ir izsitumi.

• Ja slimo ar hronisku slimību un tās paasinājuma periodā raksturīgi samaņas traucējumi, kopā ar dalībnieka karti nēsā līdzi zīmīti, kurā norādīts tavs vārds, uzvārds, saslimšana un zāles, kuras tu lieto (piem., slimoju ar cukura diabētu).

NMPD mediķi un SPKC speciālisti aicina svētku dalībniekus iepazīties ar veselības padomu infografiku, kurā apkopots svarīgākais, kas ikvienam jāzina un jāievēro svētku laikā.

Par savu gatavību Dziesmu un deju svētkiem ikviens atraktīvā veidā var pārliecināties arī pats, aizpildot testu šeit. Tāpat mudinām noskatīties izglītojošu animācijas filmu par to, kas dalībniekam jāzina un jāievēro, lai svētkos nebūtu jāsaskaras ar veselības likstām.

Visu par veselību Dziesmu un deju svētkos var uzzināt www.nmpd.lv, www.spkc.lv, www.dziesmusvetki.lv.