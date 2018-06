Jūlijā notiks pretvēža kampaņa – velomaratons “Ride 4 Women”

Foto - Edijs Pālens/LETA

Eiropas Ginekoloģiskās onkoloģijas asociācija sadarbībā ar Eiropas Jauno onkoloģijas ginekologu tīklu šā gada jūlijā jau piekto reizi Eiropā organizē ikgadējo pretvēža kampaņu – velomaratonu “Ride 4 Women”. Tā mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni un informētības līmeni par ginekoloģisko audzēju profilaksi, agrīno diagnostiku, ārstēšanas iespējām, kā arī veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.

Velomaratons ir plaša, informatīva pretvēža kampaņa visās valstīs, kurām cauri dodas šīs akcijas dalībnieki. Šogad velomaratona norises laiks būs no 2.jūlija līdz 15.jūlijam. Pasākuma maršruts norisināsies no Tallinas līdz Vīnei, šķērsojot Baltijas valstis. Pirmais velomaratona posms Latviju sasniegs 3.jūlijā, kad dalībnieki būs ceļā no Pērnavas līdz Rīgai, savukārt 4.jūlijā dalībnieki dosies ceļā no Rīgas līdz Šauļiem.

Pretvēža kampaņā – velomaratonā “Ride 4 Women” aicināts piedalīties ikviens, kuram nav vienaldzīga Latvijas sieviešu veselība! Katrs pats, vadoties pēc savām spējām un pašsajūtas, var izraudzīties, cik lielu distanci mērot kopā ar velomaratona vadošo grupu. Arī pāris kilometru pievarēšana būs ieguldījums Latvijas sieviešu veselības veicināšanā. Ārpus Rīgas robežām aicināti pievienoties tikai riteņbraucēji ar labu fizisko sagatavotību. Aizsargķiveres lietošana ir obligāts nosacījums!

Velomaratona starts notiks pēc preses konferences (ap plkst.10:30), dalībniekiem dodoties pa šādu maršrutu: RAKUS – Hipokrāta iela – Biķernieku iela – Kaivas iela – Lubānas iela – Dienvidu tilts – Bauskas iela – Mazā stērstu iela – Stērstu iela – Graudu iela – Vienības gatve – A8 – Aizsargu iela – Miera iela – Lietuvas šoseja – A8 – robežkontroles punkts “Meitene”.