Daudz ēdot ogas un augļus, rudenī pieaug svars; Kā pašam samazināt kuņģi

Foto - Shutterstock

Vasarā varam nedaudz pieņemties svarā, bet rudenī var nākt klāt pat 2-3 kilogrami, it kā ēdot veselīgu ēdienu. Šajā rakstā, kas veidots pēc ukraiņu raidījuma “Viss būs labi” materiāliem, jūs varat uzzināt, kāpēc tā notiek un kā to nepieļaut. Te varat arī uzzināt par eksperimentu, kurā sievietei mērīja kuņģa apjomu pirms un pēc divām nedēļām, kuru laikā mainīts dzīvesveids un pildīts šeit parādītais vingrojumu komplekss (pavisam vienkāršs!).

Ukrainas fitnesa bikini čempione Jevgēnija Gaudučenko skaidro, ka ogu un augļu sezonā porciju apjoms bieži vien palielinās. Tie taču ir veselīgi ēdieni, samērā lēti un ilgi gaidīti, bet galu galā, aizraujoties ar gardajām ogām un augļiem, var izstaipīt kuņģi. Kā tas notiek.

Lai to labāk saprastu, treneri to vizuāli parāda. Viņa paņem zeķi un to jāiztēlojas kā kuņģi. Ņem karoti un sāk “ēst”. Sāk ar salātiem. Pieliek pilnu zeķi ar salātiem, 150 gramiem vārītas vistas, nedaudz veselīgas putras un, kā nu bez deserta? Tādēļ liek arī zemenes, ķiršus, ābolus…

Ir cilvēki, kas apēd vienā reizē kilogramu zemeņu, ābolu u.c. ogu vai augļu un mierina sevi, ka tas ir mazkaloriju ēdiens. Tiesa, atzīst fitnesa trenere, kalorāžas ziņā varbūt arī nekas netiek pārkāpts, bet, kā vizuāli redzams, kuņģis tiek izstaipīts. Turklāt nākamreiz gribēsies ēst vairāk! Tādēļ, kad beigsies ogu un augļu sezona, rudenī un ziemā, mēs to sāksim piepildīt ar kartupeļiem, putrām u.c. ēdieniem, lai sasniegtu sāta sajūtu. Un nu jau maltīte saturēs jau pavisam citu kaloriju daudzumu.

Eksperimenta dalībniece Jūlija divas nedēļas ievēroja fitnesa treneres ieteikto vingrojumu kompleksu un divus vienkāršus principus ēšanā. Tagad ir viegluma sajūta. Arī viņas problēma bijusi lielā ēšana vasarā, jo maltīte taču it kā ir mazāk kalorijām bagāta. Taču svars nācis klāt – vasarā mazāk, rudenī un ziemā vairāk, jo apetīte pēc vasaras patiešām tikai augusi – augļu un ogu vairs nebija, sieviete pārgāja uz gaļu, konfektēm, “smagu” ēdienu.

Sievietei tika veikta ultrasonogrāfija pirms un pēc eksperimenta, lai uzzinātu kuņģa lielumu. Pirms eksperimenta ārste secināja, ka kuņģis ir izstiepts, tam ir 75 kubikcentimetru apjoms, tas liecina, ka tajā ir lieks saturs, un ir ap 40 kvadrātcentimetru laukums. Rezultātus pēc uzzināsim zemāk.

Fitnesa trenere sākusi meklēt vingrojumu komplesu kuņģa samazināšanai tādēļ, ka arī sportistiem ir šī problēma – izstaipīts kuņģis. Kamēr ir atpūta starp sporta sezonām, sportisti tāpat ēd daudz augļus un ogas, un kuņģis tiek izstaipīts. Treneri sākuma pati uz sevis izmēģinājusi šos vingrojumus. Tos iesaka veikt no rīta vai 2-3 stundas pēc ēšanas.

Pirmais vingrojums.

Noguļas uz muguras, kājas saliektas, uz viens divi – ieelpo, uz trīs četri – izelpo. Ievelk priekšējo vēdera sieniņu zem ribām. Sajūtai vajadzētu būt tādai, it kā viss gaiss aizvirzītos uz krūšukurvi. Neatslābinot vēderu, lēnām izelpo. Ar katru reizi ieelpā vairāk un vairāk ievelk vēderu, izelpā vēderu neatslābina. Atkārto desmit reizes.

Otrais vingrojums.

Ieņem lotosa pozu, pievelk kājas sev tuvāk, pakausis “skatās” augšup. Ja ir grūti ieņemt šo pozu, var vienkārši apsēsties, piespiežoties krēsla atzveltnei. Seko trīs asas ieelpas caur degunu un trīs asas izelpas. Un atkārto šādi desmit reizes.

Kuņģim ir spēja sarauties un izplesties, jo tas ir muskuļu maiss!

Trešais vingrojums.

Ieņem pozu plankā – balstā uz rokām un kājām, seja uz leju, augums izstiepts taisni. Pleci virs plaukstām. Desmit reizes ieelpo un izelpo, nemainot pozu. Pēc desmit ieelpām un izelpām, paceļ iegurni augšā (izveido it kā apgrieztu V burtu), pastiepj plecus, galva starp rokām, taisna mugura, it kā taisna līnija no iegurņa līdz pēdām un no iegurņa līdz plaukstām.

Vēders ievilkts un šo pozu notur vienu divas minūtes. Vingrinājums palīdz uzlabot diafragmas tonusu un visus sīkos muskulīšus.

Ceturtais vingrojums.

Ieņem pozu kā pirmajā vingrojumā – guļus, ar saliektiem ceļiem. Rokas aiz galvas un paceļ tikai muguras augšdaļu (plecus), it kā tiecoties uz priekšu. Noturas šajā pozā, skaitot līdz 4 vai 8. Atkārto desmit reizes.

Piektais vingrojums.

Atkal nostājas plankā. Ieelpā vienu kāju pievelk uz priekšu pie pretējā pleca un notur kāju šajā pozā, skaitot līdz desmit. Maina kāju. Katrai kājai šo vingrinājumu izpilda piecas reizes.

Divi iedarbīgi noslēpumi dzīvesveidam

Pirmais. 300 mililitru bļodiņa! Vienā reizē ēdiens nedrīkst pārsniegt tā daudzumu. Jūlija stāsta, ka sākumā sanācis ēst “ar kaudzīti”, ātri vien pieradusi, jau pēc pāris dienām šāds ēdiena daudzums devis sāta sajūtu.

Otrais. Jūlija izvelk smilšu pulksteni, kurš rāda 20 minūšu intervālu – tieši tik ilgi jānorit vienai maltītei. Trenere skaidro – izstaipīta kuņģa gadījumā rodas bada sajūta pat tad, ja kuņģī ir ēdiens. Tādēļ nesteidzamies ēst, bet nogaidām 20 minūtes. Lēnām sakožot ēdienu un apstājoties pie 300 mililitru porcijas apjoma, arī šāds ēdiena daudzums būs pilnībā pietiekams.

Jūlijas rezultāti

Viņa šo divu nedēļu laikā, ievērojot ieteikumus un pildot vingrojumu kompleksu, notievēja par trim kilogramiem.

Ultrasonogrāfijas rezultāti liecina, ka kuņģa apjoms ir 40 mililitri. Laukums – 29 kubikcentimetri. Kuņģa apmēri divu nedēļu laikā samazinājušies pusotru reizi!