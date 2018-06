Ārsts tevi apskatīs, izmantojot video. Atklāj telemedicīnas platformu

Foto - Shutterstock

Latvijā darbu sāk pirmā pašmāju telemedicīnas platforma “DoctorOnline”, kas pacientiem – gan bērniem, gan pieaugušajiem – ļauj saņemt nepieciešamā medicīnas speciālista video – konsultācijas tiešsaistē sev ērtā laikā un vietā, izmantojot datoru vai viedierīci. Analogi risinājumi jau tiek plaši izmantoti ārvalstīs, veicinot laicīgāku saslimstības gadījumu diagnostiku.

Telemedicīna ir nozare, kas jau vairāku gadu garumā strauji attīstās visā pasaulē, un šādas platformas atklāšana ir būtisks solis uz nozares attīstību arī Latvijā.

“DoctorOnline” vietnes darbības princips ir vienkāršs – ikviens interesents bez gaidīšanas rindā un neatkarīgi no atrašanās vietas, piereģistrējoties platformā, var pieteikties uz video konsultāciju sev ērtā laikā pie interesējoša speciālista, to uzreiz apmaksājot ar bankas karti. Kā ierīce izmantojams pie interneta pieslēgts dators, viedtālrunis vai planšete, kam iebūvēta kamera, mikrofons un darbojas skaņas iekārtas. Ja nepieciešams, pacients pirms konsultācijas var pievienot arī attēlus – piemēram, analīžu rezultātus, kas efektivizēs konsultācijas norisi. Visi pievienotie faili tiek uzglabāti, pielietojot jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus, un atkarībā no pacienta vēlmes var tikt dzēsti uzreiz pēc konsultācijas.

“Patlaban daudzi pakalpojumi, ko vēl pirms pāris gadiem bijām raduši saņemt klātienē, ir ērti pieejami internetā. Digitalizācija skārusi arī medicīnas nozari. Šīs neklātienes konsultācijas būs labākais risinājums situācijā, kad nav nepieciešama padziļinātāka pacienta izmeklēšana, vai svarīgi konsultēties ar ārstu pēc izmeklēšanas. Ārzemēs analogi risinājumi jau ir pierādījuši efektivitāti, tostarp palielinot laicīgi diagnosticētu saslimstību skaitu, jo telemedicīnas instrumenti ļauj pacientam tūlītēji, ar interneta starpniecību, saņemt analīžu rezultātus un bez kavēšanās konsultēties ar ārstu,” stāsta “DoctorOnline” attīstības vadītāja Santa Banga.

Platformā jau patlaban pieejami dažādu medicīnas nozaru speciālisti, kas atlasāmi gan pēc specialitātes, gan vārda vai uzvārda. Ikviena mediķa profilā redzama specialitāte, darba stāžs un konsultācijai pieejamie laiki. Katram speciālistam, reģistrējoties platformā, ir jāpievieno ārsta sertifikāts, ko rūpīgi pārbauda vietnes administrācija, lai nodrošinātu, ka vietnē pieejami tikai sertificēti medicīnas speciālisti. “Ja daudzviet ārvalstīs telemedicīna jau ir ierasta lieta vairāku gadu garumā, Latvijā tas ir jaunums, lai gan daudzi ārsti, tostarp arī es, ikdienā izmanto internetu saziņā ar pacientiem, un tā arī ir telemedicīna. Jāteic, ka telemedicīna tik tiešām var atvieglot ārsta darbu un arī pacienta ikdienu, tādēļ ticu, ka ar laiku tā kļūs par ierastu praksi arī Latvijā,” saka ģimenes ārsts Andris Lasmanis, kurš arī jau piereģistrējies un gatavs pacientus konsultēt jaunatklātajā vietnē.

“”DoctorOnline” ir risinājums, kas palīdz reglamentēt jau patlaban notiekošās konsultācijas, kad pacients sazinās ar ārstu caur dažādām mobilajām lietotnēm. Vietne ļauj pacientam un ārstam ieplānot konkrētu konsultācijas laiku, turklāt šādi pacientam vairs nav jājūtas vainīgam par to, ka ārstu traucē ārpus pieraksta vai darba laika, bet ārsts saņem par konsultāciju godīgi pelnīto samaksu,“ papildina Santa Banga.

Vietne īpaši ērta būs jaunajiem vecākiem, kuriem ierasties uz ārsta konsultāciju klātienē ar mazu bērniņu nereti ir apgrūtinājums, turklāt vecākus bieži satrauc arī infekciju izplatība ārstniecības iestādēs. Video-konsultācija būs ērts risinājums arī ikvienam darba ņēmējam, jo brīvais laiks var nesakrist ar ārsta iespējām pacientu pieņemt klātienē, kā arī reģionos dzīvojošajiem, ja, piemēram, nepieciešama konsultācija pie kāda no galvaspilsētas ārstiem, taču mērot ceļu līdz ārstniecības iestādei ir apgrūtinoši. Tiešsaistes konsultācija atvieglos atveseļošanās procesu arī pacientiem ar hroniskiem veselības traucējumiem, ļaujot saplānot ārsta vizītes, neizejot no mājas.