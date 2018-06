Tiesības atteikties no seksa: kā iemācīties teikt “nē”

Foto: pixabay

Hārvija Veinsteina skaļais skandāls atkārtoti lika mums aizdomāties par to, cik svarīga ir abu partneru piekrišana seksam un kā atteikties, ja vīrietis uzstāj. Par to, kā iemācīties teikt “nē”, stāsta ārste-psihoterapeite, seksoloģe Amina Nazaralijeva un ģimenes psiholoģe Marina Travkova.

Noticēt savām tiesībām atteikties

Nebaidies izskatīties ne tik jauka, laba un ērta, kā partnerim gribētos, jo uz spēles likta tava fiziskā un emocionālā veselība, cieņa pret sevi un partneri.

Psihoterapeite Marina Travkova paskaidro: “Nevēlēties seksu – tas ir tikpat normāli, kā vēlēties. Neatkarīgi no tā, vai esi vīrietis vai sieviete jebkurā vecumā jebkādā tuvības pakāpē ar to, kam atsaki: tev ir tiesības teikt “nē”. Seksuālā sfēra vairāk kā neviena cita nepieļauj izlikšanos un spiedienu. Ja uz tevi tiek izdarīts spiediens – neuzskati to par pareizu.”

Marina dalās ar profesionālu atklājumu: pusaugu meitenes diezgan labi apdomā savu uzvedības stratēģiju gadījumam, kad viņai uzbrūk uz ielas (kliedz, bēdz un tamlīdzīgi). Bet, tiklīdz runa ir par puisi, kurš patīk un kurš vēlas ko vairāk nekā apskaut un noskūpstīt, paliekot divatā meitene no bailēm un pārsteiguma nespēj novilkt robežu tur, kur tas būtu nepieciešams.

Psihoterapeite apgalvo: “Šī ir tipiska “izvarošanas randiņā” situācija. Pusaudze apjūk, tāpēc jāuzsver aspekts, ka “nē” vajadzētu izskanēt stingri un noteikti. Labāk šķist nepieklājīgai, kā tikt izvarotai.”

No pusaudža vecuma mēs tādu pašu uzvedības modeli paņemam līdzi pieaugušo dzīvē. Tāpēc, jo agrāk meitene iemācīsies izprast savas vēlmes un robežas un skaidri par tām paziņot, jo labāk viņai.

Izvairies no divdomībām

Mūsu kultūrā vīrieši tiek mācīti “piespiest” sievietes, pieņemot, ka “varbūt” ir “jā”, un “nē” nepārliecināts “jā”. Ja nevēlies kļūt par šīs sistēmas upuri, ir ļoti svarīgi atteikties skaidri un nepārprotami.

Amina Nazaralijeva iesaka izmantot frāzes: “Zini, es to nevēlos/seksu ar tevi/seksu šodien/tā satuvināties” vai “Lai viss paliek kā līdz šim”. Ja jums jau bijis dzimumakts, vari teikt: “Es gribu petingu/masāžu, bet nevēlos seksu” vai “jā, es pirmajā reizē piekritu, bet tagad es to negribu”.

Pats svarīgākais – “Es negribu” – būtu jāpasaka skaidri un saprotami.

Nekautrējies nosaukt iemeslu

Ja seksu piedāvā cilvēks, kurš tev ir tuvs un dārgs (puisis, vīrs, draugs), Marina iesaka pateikt iemeslu, un, ja tevi interesē turpmākās seksuālās attiecībās – uz kādu laiku pasākums tiek atlikts. Pamatojuma nosaukšana mīkstina atteikumu.

Situācijās ar svešiniekiem un maz pazīstamiem cilvēkiem ballītēs, kur piedāvājums ir negaidīts, pārsteidzis tevi un jūties piespiesta, izmanto noteikumu “nē-ej prom-pastāsti.” Pasaki stingru “nē”, nekavējoties ej prom no vīrieša, izej no istabas u.tml. Ja jūties apdraudēta – pasaki kādam, ka tevi grib piespiest.

Mīkstini atteikumu, bet nebaidies par viņa Ego

“Neviena vīrieša piedzīvotas vilšanās novēršana nav tā vērta, lai sieviete darītu to, ko viņa nevēlas. To, kas izraisa nepatiku, sāpes, nožēlu,” Amina ir pārliecināta. “Ja baidies aizvainot vīrieti, viņš tev ir svarīgs, atceries, ka operācija vienalga būs nepieciešama, taču vajadzētu cilvēkam iedot anestēziju “.

Lai mīkstinātu atteikumu, Amina rekomendē sacīt: “Paldies, man ļoti patīk tava uzmanība”, “Tu man ļoti simpatizē kā cilvēks, draugs, kolēģis…”, un pēc tam skaidri jāizskan, ko tu vēlies un nevēlies.

Palīdzēt var nenovērtējoša diskusija (neapsūdzi, runā pirmajā personā), ieinteresēta izteiksme (skaties uz cilvēku, nevis telefonā utt.). Apstiprini emocijas: “Es saprotu, ka tu vēlētos iet tālāk, jo mēs jau skūpstījāmies,” “es saprotu, ko tu vēlētos atkal, jo mums jau bija sekss.” Ja nepieciešams un tas ir ļoti svarīgi (ja tas ir vīrs, piemēram), vari mēģināt neitralizēt situāciju.

Neizmanto seksu, lai manipulētu

Sievietes, kas pieradušas izmantot seksu nevis savstarpējai baudas gūšanai, bet apmaiņai pret kādiem citiem labumiem, ar to manipulē – “neiznesi atkritumus – nedēļu bez seksa” vai “neļaušos, kamēr nepierādīsi savu mīlestību”. Tā viņas sekmē seksuālās vardarbības kultūru.

Amina Nazaralijeva brīdina: “Mēs esam radījuši mačo kultūru, kurā īstam vīrietim visas “dod””. Pikaperu (pavedinātāju) treniņos māca manipulācijas metodes, krāpšanu, lai dabūtu seksu. Tā ir ļaunuma kultūra un vispirms mums jācīnās pret to, ka uztveram viens otru kā objektus. Tas attiecas arī uz sievietēm, kuras vēlas dzīvot uz vīriešu rēķina, piespiest tērēties dāvanām, manipulēt.”

Jāatceras: nav svarīgi, cik daudz naudas vīrietis iztērējis sievietei – tas neuzliek viņai pienākumu nodarboties ar seksu.

Nekautrējies atkārtot atteikumu

Ne katrs vīrietis apstāsies pēc pirmā atteikuma, jo viņš mācīts, ka atteikums ir iemesls palielināt piespiešanu, pierunāšanu. Šajā gadījumā svarīgi palikt mierīgai un pārliecinātai, atkārtot atteikumu cik vien nepieciešams, izvairīties no fiziskas piekļuves un, ja vajadzīgs, aizstāvēt sevi.

Ja neesi pie pilnas apziņas, tas nozīmē automātisku atteikumu

“Partnerim jāmāca sadzirdēt “nē”. Un saprast, ka, ja potenciālais seksuālais partneris ir piedzēries vai izmainītā apziņas stāvoklī, tas arī nozīmē atteikumu. Jo sekss ir tas, kas brīvprātīgi notiek starp diviem pieaugušiem rīcībspējīgiem cilvēkiem pie pilna prāta un spējas skaidri atcerēties. Visas pārējās darbības jau var kvalificēt kā noziedzīgu nodarījumu”, brīdina Marina Travkova.

Avots: lady.mail