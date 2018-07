Spontānais aborts vai gaidību laikā zaudēts mazulis… Kā vecākiem sadziedēt zaudējumu

Foto - Shutterstock

Nepiedzimušā bērna godināšana, lai kādā laikā arī beigusies grūtniecība, var būt ļoti dziedinošs rituāls vecākiem.

Par to, ka varētu būt šis rituāls, nolemj māte un tēvs. Tā var būt vienkārša godināšana vai plašāka ģimenes un draugu pulcēšanās. Spontānais aborts var būt dziļi sāpīgs daudziem. Šie pārdzīvojumi būtu jāatzīst un jāgodina.

Veicot piemiņas rituālu, daudzi sajutīs, ka milzīgā zaudējuma sajūta noplok un dzīvot kļūst vieglāk.

Idejas rituālam, kas ļauj pieminēt grūtniecības izbeigšanos

Tāpat kā tiek godināta piedzimšana un laulība, var godināt arī nāvi. Miljoniem sieviešu, kas piedzīvojušas spontāno abortu, šī aiziešana var izraisīt ilgstošas sāpes, liekot raizēties un baidīties pašām par savu ķermeni un spēju būt labai mātei. Tāpēc rituāls, kas godina aizgājušo, ir tik svarīgs.

Ceremonija

Var veikt vienkāršu privātu ceremoniju vienatnē, baznīcā divatā, ģimenes vai draugu lokā. Vienkārša ceremonija var ietvert dažas no zemām aprakstītajām idejām. Mātei vislabāk darīt to, ko viņa uzskata par piemērotāko savā izdziedināšanas procesā.

Māksla

Mākslas darba radīšana ir ļoti dziedinoša. Ieliec visu, ko jūti, gleznā, kolāžā, pastelī, mālā, krāsainā zīmējumā vai dažādu materiālu sajaukumā. Iesaisti procesā partneri, ja viņš/viņa vēlas. Neraizējies par tehniku, necenties būt perfekta, vienkārši radi. Izvēlies līdzekļus un krāsas, kas tevi uzrunā.

Lūgšana

Lūgšanas par dziedināšanu, izpratni, mieru un bērna dvēseli ir visu iesaistīto personu dziedināšana. Lūgšanas vienatnē, kopā ar savas baznīcas priesteri, kopā ar ģimeni vai draugiem ir lielisks veids, kā brīvi runāt ar Dievu, kuram tu tici.

Maltīte

Lai gan ēšana neizklausās pārāk labs veids, kā dziedināties, tomēr pārtika vienmēr ir izmantota godināšanā un fiziska atbalsta izrādīšanā grūtos brīžos. Kāpēc gan to neizmantot, lai godinātu dzīvi, kas ir beigusies? Izvēlies sātīgus, garšīgus ēdienus.

Altāri

Daudzi cilvēki izveido altārus, pat nezinot, kāpēc viņi tā dara. Parasti tie atrodas uz plaukta, kumodes vai palodzes, dārzā vai īpašā vietā brīvā dabā. Altāris tiek veidots, saliekot kopā simbolus, mākslas darbus, dzejoļus, sveci vai jebkādu rotu, kas atgādina par pieredzi, ko tu vēlies godināt.

Var veidot pagaidu altāri, ik pa laikam mainīt tā izskatu vai paliekošu piemiņas vietu. Ar laiku, kad dvēsele būs veiksmīgi sadziedēta, šos priekšmetus var ievietot īpašā kastītē un saglabāt kā piemiņu.

Aizdedz sveci

Viens no vienkāršākajiem un aizkustinošākajiem veidiem, kā godināt nedzimušu bērnu, ir aizdegt sveci. Liesma atspoguļo dvēseles mūžīgo dzīvību. Iededzot sveci, noskaiti lūgšanu.

Uzraksti dzejoli vai vēstuli savam bērnam

Tev nav jābūt labai dzejniecei vai rakstniecei, lai to paveiktu. Tie ir tavi vārdi tavam mazulim; bērnam, pēc kura tu sēro. Ļauj, lai vārdi plūst no tevis. Piestiprini to redzamā vietā un turi tur līdz esi gatava jaunam dzīves posmam. Uzlikt vārdus uz papīra, nevis noglabāt dziļi sevī, ir vislabākais veids, kā piedzīvot dziedināšanu.

Dziesma

Es esmu izmantojusi dziesmu kā dziedināšanu pēc zaudējuma. Nezinu, vai iemācījos šo dziesmu, vai uzrakstīju to, bet man tā patīk un es to dziedu kopā ar saviem bērniem, lai godinātu dvēseles aiziešanu, stāsta bloga autore, dūla Dalīne Bartone Šustere.

Dziļi, dziļi, dziļāk nekā zemē

Sēj mūsu atdzimšanas sēklas,

Mosties, mosties, ļauj savam garam lidot,

Dziedi šo dziesmu zemei un debesīm.

Mūzika ir ļoti dziedinoša. Atrodi sev tīkamu dziesmu, atskaņo to, klausies, dziedi to. Ja esi muzikāla, tu pat vari rakstīt savu dziesmu.

Rotas

Rotas, kas iegādātas grūtniecības piemiņai – kaklarota, rokassprādze vai gredzens, ir skaists un elegants veids, kā jebkurā stadijā godināt bērna zaudējumu. Meklē šādas rotas internetā, un tu tādas uziesi daudzas. Virknē interneta veikalu ir dārgakmeņi, kuri pārstāv mēnesi, kurā zaudēji bērniņu. Rotas ir dzīves skaistuma izpausme.

Iestādi kaut ko

Jebkādu augu audzēšana var būt ļoti dziedinoša. Noderēs viss: koks, krūms, zieds, augu dārziņš. Atkarībā no sezonas, iekštelpās vai brīvā dabā, auga augšana, godinot tavus zaudējumus, ir veids, kā apvienot dzīvību un nāvi.

Nedzīva bērna piedzimšana vēlīnā grūtniecības periodā

Pāriem, kas piedzīvo nedzīva bērna nākšanu pasaulē, dziedinoša var būt mazuļa apģērbšana, kopīga fotografēšanās, liecības par grūtniecību un īso laiku kopā ar mazuli. Bēres, kremācija un/vai dzimšanas godināšana noder kā cieņpilna atvadīšanās no mirušā mazuļa.

Dalies savā stāstā ar citiem

Ja esi piedzīvojusi bērniņa zaudējumu, nav svarīgi, cik ilgstoša bija tava grūtniecība, zini – tu neesi viena. Dažkārt dalīšanās savā stāstā ar draugiem, līdzcilvēkiem vai speciālistiem palīdzēs tev saprast, kam tu ej cauri un palīdzēs tev virzīties uz priekšu.

